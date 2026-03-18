Paraguay y la ISO: colaboración estratégica para el futuro de la blockchain soberana

Hay momentos en la vida de un país que marcan un antes y un después. No siempre llegan con fanfarria. A veces se presentan en forma de reunión de trabajo, de un experto que cruza el Atlántico porque lo que está ocurriendo en Paraguay merece ser visto de cerca. Ese momento es hoy.

La Cámara Paraguaya de Blockchain recibe la visita del perito Jose Costa, representante de Portugal ante la ISO y colaborador activo del Comité Técnico TC 307 —el órgano global que establece los estándares para tecnologías blockchain. Su presencia en Asunción no es una cortesía diplomática: es el reconocimiento de que Paraguay ha puesto sobre la mesa algo que ningún otro país de América Latina ha logrado articular. El motivo es la presentación de Legaledger —la Blockchain Soberana de Paraguay— como caso de uso ante el informe técnico internacional ISO TR 24878.2, dedicado a nuevos usos emergentes de DLT/Blockchain compatibles con el ODS 16 de las Naciones Unidas: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.

Los estándares ISO no son simples documentos técnicos: son el lenguaje común que permite que los sistemas funcionen a escala global, que las inversiones fluyan con confianza, y que los gobiernos cooperen sobre bases compartidas. Que Paraguay figure en ese informe no es un logro burocrático, es una señal al mundo de que este país tiene una propuesta seria, estructurada y replicable para usar blockchain al servicio del Estado, el sector privado y de sus ciudadanos.

Legaledger propone algo radicalmente diferente a lo que la región ha visto hasta ahora: una infraestructura de uso soberano, diseñada para responder a las necesidades del Estado paraguayo y abierta al sector privado bajo criterios claros de gobernanza multisectorial. El caso de uso contempla arquitectura mínima para una blockchain soberana, estándares de seguridad y cifrado, interoperabilidad con sistemas internacionales, protocolos de auditoría pública y protección de datos ciudadanos. Y los casos concretos hablan por sí mismos: tokenización de valores financieros, bienes inmuebles, vehículos, patentes, marcas y derechos de autor —cualquier activo del mundo real (RWA) con trazabilidad e inmutabilidad garantizadas—.

Paraguay no llegó a esta conversación por casualidad. Contamos con una matriz energética renovable, calificación de grado de inversión reconocida internacionalmente, y dos leyes modelo que son replicables en cualquier país de la región y del mundo: la Ley N° 6822/21 de Servicios de Confianza, que valida jurídicamente documentos electrónicos y firmas digitales, y la Ley N° 7572/25 de Mercado de Valores y Productos Tokenizables, que habilita la emisión de activos digitales en blockchain bajo supervisión regulatoria. Sobre esas bases se proyecta Legaledger, no como proyecto tecnológico aislado, sino como columna vertebral de la gobernanza digital del país.

Paraguay 2X —la iniciativa que busca duplicar el PIB en una década y alcanzar la membresía en la OCDE— puede perfectamente construirse sobre instituciones totalmente digitalizadas. La transparencia, eficiencia y trazabilidad que exige ese proyecto son requisitos estructurales, no virtudes opcionales. Esta visita es también una oportunidad para escuchar: Portugal tiene experiencia acumulada en el TC 307, y Paraguay tiene la singularidad de una propuesta soberana que el mundo empieza a observar con atención.

*Portavoz Oficial, Cámara Paraguaya de Blockchain.