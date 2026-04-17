Chery Himla llega a Paraguay: una pickup preparada para todo

La nueva Chery Himla está equipada con una motorización de 2.3 turbo diésel, que entrega una potencia de 160 HP y un torque máximo de 420 Nm, ofreciendo un desempeño sólido tanto para el trabajo como para el uso diario. Su configuración permite una conducción eficiente y confiable en distintos tipos de terreno.

Con una capacidad de carga de hasta una tonelada, la nueva Himla se posiciona como una pickup versátil, preparada para acompañar tanto las exigencias laborales como las aventuras del día a día.

En materia de seguridad, la Himla incorpora un completo paquete que incluye siete airbags, control de estabilidad y asistencia de arranque en pendientes. Además, suma una cámara 360°, que garantiza una experiencia de conducción más segura y controlada en todo momento.

El interior se destaca por su enfoque tecnológico y confort, con una pantalla multimedia de hasta 15.6 pulgadas, compatible con Apple CarPlay y Android Auto, que permite una conectividad total. El diseño interior prioriza la comodidad y la funcionalidad para el conductor y los pasajeros.

En el exterior, el nuevo vehículo presenta un diseño robusto e imponente, con una parrilla octagonal ancha con el nombre Chery en gran formato, faros delanteros LED y faros antiniebla, que refuerzan su carácter moderno y su presencia en el camino.

La nueva Chery Himla ya está disponible en tres versiones 4x2 y 4x4 tanto con caja mecánica como automática. Se puede adquirir al contado desde USD 22.990 o en planes de financiación desde US$ 260 mensuales.

Para conocer más de este y otros modelos pueden visitar chery.com.py o las redes de Chery Paraguay.