QUIMFA presentó nueva versión de Tirzec: innovación y control metabólico

El Salón Asturias de Ciudad del Este se convirtió el pasado viernes 17 de abril en el epicentro de la actualización científica en Paraguay. En una jornada que combinó rigor técnico y dinamismo, la firma QUIMFA presentó la nueva versión de Tirzec (tirzepatida), reafirmando su compromiso con la evolución del tratamiento de enfermedades metabólicas como la diabetes tipo 2 y la obesidad.

El evento, denominado Tirzec Xperience, no solo fue una vitrina de productos, sino un espacio de intercambio que convocó a una nutrida concurrencia de profesionales de la salud y deportistas de élite.

La ponencia principal estuvo a cargo del reconocido médico brasileño Paulo Muzy, quien junto a especialistas nacionales, abordó las nuevas estrategias farmacológicas que están redefiniendo el control metabólico a través de terapias de acción dual.

Además, participaron deportistas de élite que compartieron sus experiencias en el uso de Tirzec y destacaron que el foco principal es el bienestar, que incluye un cuidado integral, alentando a recurrir al acompañamiento profesional.

Durante la jornada se abordaron nuevas estrategias farmacológicas para el tratamiento de la diabetes tipo 2 y la obesidad, destacando el rol de terapias innovadoras en el control metabólico.

Mónica Jara, del equipo de Marketing de QUIMFA, comentó a ABC Negocios que la participación de profesionales médicos y un speaker internacional busca promover el intercambio de conocimientos sobre el uso de estos productos con absoluta responsabilidad.

Jara destacó que las innovaciones son clave para mejorar la comodidad y seguridad de los usuarios. “Los pacientes tienen todas las presentaciones, alcanzamos un abanico de opciones que ofrece Tirzec para que logren una mejor administración a la hora de utilizar el producto”.

La participación de médicos en estos eventos es una apuesta de la firma por la responsabilidad, fortaleciendo el respaldo que tienen los usuarios hacia los productos de la marca.

Nueva presentación: Tirzec Pen

La gran novedad de la noche en Tirzec Xperience fue el lanzamiento de la presentación diseñada para mejorar la adherencia y seguridad del usuario: Tirzec Pen.

Tirzec Pen, por su parte, es un innovador sistema de dosificación en formato pen que permite una administración más precisa y segura, con cuatro aplicaciones por dispositivo y agujas desmontables protegidas. Está disponible en varias concentraciones: de 2,5 mg; de 5 mg; de 7,5 mg; de 10 mg; de 12,5 mg y de 15 mg, cada uno con sus respectivas cuatro agujas, adaptándose a las necesidades terapéuticas de cada paciente.

Tirzec forma parte de una nueva generación de terapias metabólicas para el tratamiento de la diabetes tipo 2 y el manejo del peso, bajo prescripción médica.

Propósito: contribuir a la salud y acompañamiento

Eduardo Mazó, gerente de Marketing de QUIMFA, explicó que estas innovaciones buscan contribuir a la salud de los pacientes mediante el acceso a terapias que abordan el sobrepeso y la obesidad.

“Con este medicamento ofrecemos una herramienta terapéutica concreta; es una forma de contribuir a la salud de los pacientes. Sabemos que los problemas de glicemia, sobrepeso y obesidad presentan una tendencia creciente y, con esta propuesta, nuestro objetivo es ayudar a combatirlos. Es nuestro aporte a la sociedad, brindando a los médicos una herramienta que acompañe a los pacientes en el logro de sus objetivos clínicos”, destacó.

Mazó señaló además que desarrollos como el uso de la tirzepatida están generando resultados altamente significativos, logrando avances que hasta hace poco tiempo parecían inalcanzables. QUIMFA complementa esta propuesta con un enfoque integral a través de su Programa de Soporte al Paciente (PSP), que brinda acompañamiento desde el inicio del tratamiento. Este incluye orientación en la primera aplicación, seguimiento continuo y acceso a beneficios mediante su plataforma de fidelización.

Los pacientes pueden contactar al programa vía WhatsApp al 0973 800 801 o a través de la web www.latiendoatulado.com.py, donde pueden sumar puntos con cada reposición y acceder a distintos beneficios.

“Sabemos que iniciar y sostener un tratamiento puede generar dudas o temores. Por eso, nuestro programa busca acompañar al paciente con orientación, seguimiento y apoyo continuo. Monitoreamos la evolución de los tratamientos y analizamos el impacto real del medicamento en nuestra población”, concluyó.

La ciencia detrás de la molécula

Tirzec representa una “nueva era” en la medicina metabólica debido a su mecanismo de acción dual. Al ser un péptido sintético que imita las hormonas GLP1 y GIP, el fármaco logra resultados en la regulación del azúcar en sangre y en la reducción de peso que, hasta hace poco tiempo, se consideraban imposibles de alcanzar solo con farmacología.

Su mecanismo de acción dual ofrece una eficacia superior en el control metabólico, representando una nueva era y dos grandes impactos en el tratamiento de pacientes con patologías metabólicas.

Con este lanzamiento, QUIMFA no solo introduce tecnología de punta en el mercado local, sino que consolida su posición como un actor clave en el desarrollo de soluciones adaptadas, promoviendo un bienestar que integra la innovación científica con el cuidado humano.

Del tratamiento al acompañamiento

La expansión de las terapias metabólicas abrió una conversación que va más allá de la innovación farmacéutica. En el caso de Tirzec, el desafío no pasa solamente por contar con una nueva presentación que facilite el uso del paciente, sino por lograr que este comprenda cómo usar el medicamento, por qué requiere indicación profesional y qué lugar ocupa dentro de un proceso más amplio de salud.

Sobre el punto, Mazó explicó que la presentación en formato pen fue pensada para reducir dudas al momento de la aplicación y ofrecer mayor seguridad. En un mercado donde los medicamentos inyectables semanales todavía generan cierto temor, la precisión se vuelve un factor relevante.

“La presentación ofrece precisión en la aplicación. También mayor seguridad y comodidad para el paciente”, señaló. Según Mazó, el objetivo es que la dosis aplicada corresponda efectivamente a la indicada por el médico, sin depender de una manipulación más compleja por parte del usuario.

Un medicamento, no una solución estética

El ejecutivo remarcó que Tirzec no debe ser entendido como una herramienta de uso sin respaldo ni como una vía rápida para bajar de peso con fines estéticos. Su utilización, sostuvo, debe estar siempre asociada a una evaluación profesional.

“Siempre con acompañamiento médico. Eso es lo ideal y eso es lo que nosotros recomendamos como laboratorio. Es un medicamento, no es un suplemento”, afirmó. La aclaración es clave en un contexto donde este tipo de terapias también circulan en redes sociales, con recomendaciones informales o experiencias de terceros.

Mazó indicó que QUIMFA trabaja principalmente con promoción y educación médica, pero también con acciones de concientización para pacientes. “Muchas veces se utiliza por desconocimiento, por rumores o por resultados de personas allegadas a los interesados. Lo que buscamos es enseñarles qué es efectivamente, cómo funciona y por qué tiene que tener tanto acompañamiento médico como nutricional”, sostuvo.

Miedos, tabúes y seguimiento nutricional

Entre las inquietudes más frecuentes de los pacientes aparecen la pérdida pronunciada de peso, la posible disminución de masa muscular, la falta de nutrientes, las náuseas, los vómitos, la caída del cabello y versiones sobre efectos adversos más severos. Para Mazó, el punto central es separar información médica de rumores y evitar conclusiones generales a partir de datos aislados.

También explicó que una reducción importante de peso puede requerir ajustes nutricionales para evitar déficits, donde aparece el rol del nutricionista como parte del tratamiento. “Como esto actúa en un nivel metabólico general, también afecta directamente la parte nutricional; entonces ahí ingresa este grupo profesional a complementar el tratamiento”, apuntó. El objetivo es que el descenso sea integral y no comprometa vitaminas, minerales, proteínas ni masa muscular.

La continuidad también define el resultado

La duración del tratamiento depende del estado clínico y del objetivo de cada paciente. En personas con diabetes tipo 2, puede funcionar como una terapia de largo plazo si contribuye al control glicémico. En los casos vinculados al manejo del peso, el enfoque apunta a alcanzar una meta y sostenerla durante un periodo adecuado.

“El producto es efectivo para el control glicémico; entonces se trataría como un medicamento crónico en ese sentido. Para objetivos de peso, se busca llegar a ese peso ideal y que pueda ser mantenido a través del tiempo”, explicó.

El gerente advirtió que suspender el tratamiento apenas se alcanza el objetivo puede favorecer el llamado efecto rebote. Según señaló, no se trata necesariamente de una reacción propia del medicamento, sino de una tendencia del cuerpo a volver al peso que sostuvo durante más tiempo. Por eso, la salida debe ser gradual y acompañada por profesionales.

Paraguay y el cambio de hábitos

El avance de estas terapias también se conecta con una realidad sanitaria más amplia. Mazó señaló que los problemas de peso forman parte de un cuadro extendido y que la alimentación cotidiana en Paraguay no siempre favorece una vida metabólicamente saludable.

“El paraguayo promedio se alimenta con mucha fritura y mucha grasa todos los días, lo cual genera diferentes tipos de problemas, no solamente glucémicos, también de colesterol, inclusive cardiovasculares y renales”, expresó.

Desde esa mirada, el medicamento no aparece como sustituto de los cambios de conducta, sino como una herramienta dentro de un proceso más amplio. “Todas las personas hacen el mayor esfuerzo que pueden para vivir mejor. Muchas veces está el esfuerzo y el objetivo versus la posibilidad de cada uno”, dijo.

<b>Información para evitar el uso aleatorio</b>