GM acelera con el nuevo Sonic y pone a Paraguay en su tablero regional

El lanzamiento del nuevo Chevrolet Sonic tuvo una puesta en escena pensada para marcar escala. La presentación oficial se realizó la semana pasada en el Arena Sonic, en el Distrito Anhembi, en Brasil, con la presencia de más de 2.000 personas y una convocatoria regional que buscó ubicar al modelo como una de las apuestas más relevantes de General Motors para Sudamérica este año.

El equipo de ABC Negocios formó parte del evento, donde GM presentó al modelo como un SUV urbano de estilo coupé, de producción exclusivamente brasileña, ubicado en el portafolio entre el Onix y la Tracker. Más que un rediseño de carrocería, la jugada apunta a disputar uno de los segmentos de mayor crecimiento del mercado, donde los SUV y crossovers se consolidaron como la categoría más demandada por los consumidores.

La apuesta recupera, además, una denominación con historia dentro de la marca. El Sonic regresa con una nueva arquitectura de diseño y una orientación claramente alineada a la tendencia regional: dimensiones compactas, posición de manejo elevada, mayor presencia visual, tecnología de seguridad activa y un equipamiento que se acerca a estándares de segmentos superiores.

El movimiento se da en un contexto de competencia intensa. Las marcas tradicionales enfrentan una presión creciente de nuevos jugadores —especialmente de origen asiático—, mientras el consumidor compara más, exige más equipamiento de serie y mira con lupa la ecuación entre precio, respaldo, tecnología y posventa. En ese escenario, el Sonic aparece como una herramienta para reforzar presencia en un espacio donde Chevrolet necesita ganar volumen y relevancia.

Paraguay, también en la agenda

Thomas Owsianski, presidente y director general de General Motors en Sudamérica, planteó en conversación con ABC Negocios que la estrategia regional de la compañía no puede concentrarse únicamente en los mercados de mayor tamaño. Brasil es el principal mercado de la región, pero no el único que entra en la planificación comercial de la automotriz.

“Crecí vendiendo autos, entonces mi convicción es que cada unidad cuenta y cada mercado cuenta. Por supuesto que debemos ser exitosos en el mayor mercado de Sudamérica, que es Brasil, pero si queremos ser exitosos en Sudamérica, tenemos que crecer y ser exitosos en cada mercado. En este momento, además, la competencia es extrema y necesitamos avanzar en todos ellos. Paraguay también es muy importante para nosotros”, sostuvo Owsianski.

El ejecutivo explicó que esa mirada se traduce en la forma en que GM organiza su seguimiento regional. Según indicó, las juntas no se limitan a observar el desempeño brasileño, sino que incorporan a los country managers de distintos países de la región, para tener una visión integral. Esa lectura permite entender cómo la compañía observa a los mercados de menor escala dentro de su estrategia sudamericana.

“Cuando tenemos nuestras reuniones internas en São Paulo, no hablamos solo de Brasil. Tenemos reuniones semanales de ventas con todos nuestros country managers. Todos están ahí: Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia. Todos son importantes y todos tienen que alcanzar un objetivo. Creo firmemente en eso”, afirmó el presidente regional de GM.

Para Owsianski, la responsabilidad de un fabricante no se agota en colocar un producto en los mercados. También incluye acompañar a la red, a las concesionarias y a los equipos locales. En su experiencia previa en Europa, recordó que llegó a gestionar mercados de escalas muy diferentes, desde países pequeños hasta plazas de alto volumen, una referencia que utilizó para explicar por qué Paraguay no queda fuera de la agenda.

“En mi trabajo anterior en Europa fui responsable de 33 mercados. Algunos eran tan pequeños como Malta, con un concesionario y 300 autos, y otros tan grandes como Reino Unido, con 180.000 autos. Pero visité casi todos, porque creo que como fabricante también tenemos la responsabilidad de apoyar la marca, apoyar a nuestros concesionarios y a nuestro equipo. Tenemos un objetivo de crecimiento también para Paraguay. No van a ser 10.000 unidades más, pero vamos a crecer igualmente. Es parte de hacer negocios en una región”, señaló.

Junio, la fecha para Paraguay

En el caso paraguayo, el desembarco del nuevo Sonic ya tiene calendario comercial. Álvaro Espínola, country manager de GM en Paraguay, confirmó durante el evento que el modelo llegará al país hacia finales de mayo y estará disponible en los 21 showrooms de Chevrolet desde el 1 de junio.

“Tenemos una expectativa enorme de poder llegar a este punto, donde finalmente podemos revelar el nuevo Sonic, un auto icónico, con un nombre icónico en Paraguay. Chevrolet y General Motors buscan posicionarlo como un símbolo en muchos aspectos, llegando a nuestro país al final de mayo”, expresó Espínola.

El ejecutivo local señaló que el modelo entra en uno de los segmentos de mayor dinamismo y que la propuesta apunta a un consumidor que busca vehículos compactos, ágiles y con fuerte dotación tecnológica. En su lectura, el Sonic llega con una combinación de diseño, rendimiento, equipamiento y precio que puede darle espacio dentro de un mercado cada vez más competitivo.

“Las expectativas son muy grandes. Es un auto que tiene un diseño nuevo, desarrollado en el segmento que más crece. ¿Qué busca el cliente? Vehículos compactos, rápidos, flexibles, con buen motor, buen rendimiento y, por sobre todo, con un equipamiento excluyente. Todo eso en el nuevo Sonic lo vamos a poder encontrar en los 21 showrooms de Chevrolet a partir del primero de junio”, afirmó.

El modelo llegará con dos versiones tope de gama: Premier y RS. La primera apunta a una imagen más sobria y sofisticada, mientras que la segunda acentúa el carácter deportivo del vehículo, con elementos visuales propios de esa línea. Según Espínola, ambas versiones serán automáticas, contarán con alto nivel de equipamiento y se ubicarán con un precio inicial desde US$ 19.990.

“El Sonic no llega solamente con un nivel de posicionamiento importante en uno de los segmentos más demandados hoy día, sino que también está ubicado en un rango de precio que lo deja hipercompetitivo. La Premier es una versión mucho más sobria y la RS tiene los distintivos propios de un vehículo deportivo, pero ambos con 100% de equipamiento y tecnología”, destacó.

Diseño, tecnología y seguridad como ejes

El nuevo Sonic inaugura una nueva identidad global de Chevrolet. A partir de ahora el modelo adopta un lenguaje de diseño inspirado en los SUV globales de la marca y es el primero en exhibir el nuevo emblema de Chevrolet, más horizontal y refinado, aplicado en negro e integrado al conjunto frontal.

El vehículo mide 4,23 metros de largo, 1,77 metros de ancho y 1,53 metros de alto. Su altura libre con respecto al suelo es de 20 centímetros en la distancia entre ejes, una característica relevante para el uso urbano y para las condiciones de manejo propias de distintos mercados de la región, como Paraguay. El baúl alcanza una capacidad de 392 litros, apoyado en un voladizo posterior más largo que busca combinar estética coupé con funcionalidad.

En el interior, el Sonic incorpora el Sistema de Cabina Virtual, compuesto por un cuadro de instrumentos digital de 8 pulgadas y una pantalla multimedia MyLink de 11 pulgadas orientada hacia el conductor. También suma proyección inalámbrica para Android Auto y Apple CarPlay, conexión Bluetooth para dos celulares, Wi-Fi nativo, entradas USB delanteras y traseras, además de cargador inalámbrico para celular.

La conectividad aparece como uno de los ejes de diferenciación. El modelo inaugura la nueva estructura de servicios OnStar para la línea 2027. Todos los vehículos equipados con este sistema saldrán de fábrica con el plan Basics incluido por ocho años, lo que habilita acceso a la aplicación myChevrolet, diagnósticos remotos, localización del vehículo y comandos a distancia, como bloqueo y desbloqueo de puertas o encendido del motor para preclimatizar la cabina.

En seguridad, el Sonic estrena una nueva generación del sistema Chevrolet Intelligent Driving. La arquitectura utiliza una lente frontal de alta definición, con cerca de 40% más de área de cobertura para analizar el entorno. A partir de esa información actúan sistemas como frenado automático de emergencia, asistente de mantenimiento de carril con corrección activa, alerta de punto ciego, controles electrónicos de estabilidad y tracción, además de seis airbags de serie.

El paquete también contempla faros Full LED, llantas de aleación de 17 pulgadas, aire acondicionado digital automático, llave con acceso por proximidad, arranque por botón, asistente de arranque en pendiente, cámara de alta resolución y sensores de estacionamiento. En la versión RS se suma el sistema Easy Park, que asiste en maniobras de estacionamiento paralelo o perpendicular tomando el control de la dirección, mientras el conductor gestiona acelerador, freno y selección de marchas.

Complejo automovilístico: motor regional y respaldo industrial

El Sonic está equipado con motor turbo 1.0 L, con inyección directa, asociado a una transmisión automática de seis velocidades. El conjunto entrega hasta 116 cv y 180 Nm de torque a bajo régimen, con una calibración específica para el peso del vehículo, los objetivos de desempeño, consumo y emisiones. La compañía informó que acelera de 0 a 100 km/h en 10,3 segundos y alcanza una velocidad máxima cercana a los 180 km/h, limitada electrónicamente.

El modelo fue concebido localmente en colaboración con estudios de diseño y centros tecnológicos globales de GM. El proyecto forma parte de una inversión de US$ 900 millones en ingeniería, validación, modernización de línea de producción y capacitación de personas, según datos divulgados. También incorporó uso intensivo de entornos virtuales, simulaciones e inteligencia artificial antes de llegar a los prototipos físicos.

La producción en Brasil le agrega otra dimensión al lanzamiento. El complejo industrial de GM en Gravataí, en Rio Grande do Sul, es uno de los polos automotrices más relevantes de Sudamérica y cumple un rol estratégico dentro de la operación regional de Chevrolet. La planta está asociada históricamente a modelos de alto volumen como Onix y ahora incorpora al Sonic dentro de su matriz productiva.

La escala del complejo permite dimensionar la apuesta. De acuerdo con datos compartidos durante la cobertura del viaje, la planta produce 63 vehículos por hora, lo que equivale a cerca de un auto cada 55 a 57 segundos. Además, este año espera alcanzar las 5 millones de unidades producidas en esa instalación. El impacto laboral también es significativo, con 4.000 empleos directos entre trabajadores de GM y empresas proveedoras instaladas en el complejo, además de unos 20.000 empleos indirectos. Solo el complejo equivale al 50% de todo el PIB del municipio de Gravataí.

Esa base industrial explica gran parte de la estrategia de GM. En un mercado donde el precio final, la disponibilidad de unidades y el respaldo posventa pesan tanto como el diseño, producir regionalmente puede convertirse en una ventaja competitiva. Para Paraguay, además, la cercanía con Brasil y la integración comercial de la red Chevrolet son factores que pueden incidir en la velocidad de abastecimiento y en la respuesta del servicio técnico.

Una apuesta en un mercado más exigente

El regreso del nombre Sonic no ocurre en el mismo mercado que conoció sus primeras versiones. El consumidor actual cambió y hoy compara más equipamiento, exige conectividad, mira con mayor atención la seguridad y espera una experiencia digital más integrada al vehículo. También convive con una oferta mucho más amplia, en la que marcas tradicionales y nuevos competidores disputan precio, diseño y tecnología.

En ese entorno, la marca busca que el Sonic funcione como producto de entrada a una propuesta SUV, y presenta versiones tope de gama que apuntan a un cliente específico, es decir, aquellos que buscan un vehículo compacto, pero no necesariamente austero.

“El Sonic, así como los primeros Sonic, que fueron íconos, que fueron muy aclamados y muy bien percibidos por los clientes, llega totalmente renovado. Esa renovación trae mucha tecnología, trae el nuevo logo, nuevo diseño e imagen de Chevrolet, y un precio hipercompetitivo. Este es el vehículo que llegó para quedarse y que a los paraguayos les va a gustar muchísimo”, afirmó Espínola.

La llegada a Paraguay, prevista para junio, pondrá a prueba esa lectura en un mercado donde el segmento SUV pasó a convertirse en un terreno central de competencia. Para GM, el Sonic representa una apuesta de producto, pero también una señal de cómo quiere ordenar su presencia regional, apuntando a volumen, diseño y tecnología, además de una red que busca convertir cada mercado, grande o pequeño, en parte activa de su tablero sudamericano.