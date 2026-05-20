Paracel dio inicio a las obras de infraestructura para el polo de desarrollo industrial y la primera planta de celulosa del país

“Nuestra gente es guapa, vamos a hacer que el nivel de vida de los paraguayos sea el que se merecen”, destacó Blas Zapag, presidente del Directorio de Paracel, durante el evento.

El proyecto fue financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con una inversión de USD 165 millones, como parte de una apuesta integral por el desarrollo sostenible, alineado con estándares internacionales en materia ambiental, social y de gobernanza.

El proyecto contempla la construcción de activos clave como un puerto y terminal fluvial, líneas de transmisión eléctrica, vías de acceso e infraestructura logística para la planta de celulosa de la compañía. Estas inversiones permitirán mejorar la conectividad de la región, reducir costos logísticos y facilitar la instalación de industrias en el polo de desarrollo industrial.

Flavio Deganutti, CEO de la compañía, señaló: “Esta infraestructura tiene un destino claro: allanar el camino para la primera fábrica de celulosa del Paraguay. Una planta que transformará el eucalipto que ya sembramos en la materia prima del futuro”.

En el marco del evento, se concretó además la firma de un acuerdo estratégico con el Grupo Sudati, empresa que se integrará al polo de desarrollo industrial de Paracel. Esta inversión, estimada en USD 215 millones, permitirá la generación de más de 2.000 empleos directos e indirectos, con inicio de obras previsto para 2027 y operación de la primera fase en 2028, marcando un paso decisivo en la consolidación de un ecosistema productivo en torno al parque.

Para garantizar el abastecimiento de su planta, Sudati llega también con una importante inversión en la expansión de la base forestal de la región — liderada por Paracel — sumándose así al desarrollo de silvicultura. En conjunto, se plantarán más de 30.000 hectáreas adicionales, fortaleciendo aún más la base productiva de la región.

Sudati, fundada en 1998, es el mayor fabricante y exportador de contrachapados de Brasil, con cinco plantas industriales en el sur del país. La articulación con Paracel permitirá generar importantes sinergias, optimizando el aprovechamiento integral de la madera y sus subproductos, y fortaleciendo la eficiencia del modelo productivo.

El Polo de Desarrollo Industrial contribuirá a la generación de aproximadamente 7.000 empleos directos e indirectos, al fortalecimiento de la infraestructura y a posicionar al norte del país como un nuevo polo de desarrollo industrial. En este Marco, Per Olofsson, Chairman of the Board, mencionó: “¿Por qué no Paraguay? Este hermoso país tiene todo lo necesario para el desarrollo de industrias de clase mundial”.

Actualmente, Paracel cuenta con más de 1.200 colaboradores directos, de los cuales el 95% son paraguayos y paraguayas, el 70% proviene del departamento de Concepción y el 47% se encontraba en situación de informalidad antes de incorporarse a la compañía, reflejando un impacto concreto en la generación de empleo formal y desarrollo local.

Además, la compañía dispone de más de 203.000 hectáreas de tierras propias, alcanzando 100.000 hectáreas ya plantadas en tierras propias y de terceros, bajo los más altos estándares internacionales. Paracel cuenta con certificación forestal sostenible FSC®, garantizando un modelo de producción responsable que integra eficiencia productiva con el cuidado ambiental.

La ceremonia contó con la presencia del presidente de la República, Santiago Peña, el vicepresidente Pedro Alliana, autoridades nacionales, representantes del sector privado y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), reflejando el respaldo institucional y financiero a una iniciativa estratégica.

Durante su intervención, el presidente destacó que “Paracel va a ser uno de los capítulos en la historia del Paraguay”, subrayando el compromiso del Gobierno Nacional con la industrialización, la generación de empleo y el desarrollo equilibrado del país.

Este avance se enmarca en una agenda de desarrollo sostenible y de inversión de largo plazo que contribuye a posicionar a Paraguay como un actor competitivo en la región.

Con este paso, Paracel no solo inicia una obra de gran envergadura, sino que impulsa la construcción de un modelo productivo más diversificado, sostenible e inclusivo para el país.