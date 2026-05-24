Los desafíos del mercado bursátil

El encuentro titulado “Perspectivas del mercado financiero y bursátil: Desafíos y oportunidades para el Paraguay” permitió reunir a referentes del mercado de valores y sirvió como un espacio clave para conectar conceptos teóricos de las aulas con la dinámica real del sector financiero de nuestro país.

A su turno, José Monges, director del sector de administración de fondos, centró su intervención en el auge de los fondos mutuos y de inversión como vehículos eficaces de financiamiento y ahorro. Monges ilustró el potencial del mercado local citando el caso de un fondo de inversión forestal desarrollado en el departamento de Caazapá.

Generar impacto

Resaltó cómo el mercado de capitales puede generar impactos altamente positivos en la economía real, transformando comunidades vulnerables mediante generación de empleo genuino, desarrollo de infraestructura sostenible y creación de nuevo polo productivo en el interior del país, el disertante argumentó que este proceso de formalización genera un impacto rotundamente positivo tanto para empresas —que ganan en competitividad, reputación y supervivencia a largo plazo— como para el mercado en general, el cual se vuelve mucho más sólido, predecible y atractivo para los inversores.

En otro momento del panel, Daniel Moreno, presidente y CEO de Capital Markets Casa de Bolsa SA, ofreció una radiografía sobre la maduración del lado de la demanda en el mercado de valores. Explicó cómo ha evolucionado el perfil y el apetito del inversor tradicional local en la última década. De conducta históricamente conservadora y concentrada exclusivamente en opciones tradicionales de ahorro o inmuebles, el inversor local ha transitado firmemente hacia una cultura de diversificación más sofisticada, demandando instrumentos complejos como fideicomisos y participación en fondos de renta variable.

El panel concluyó con ronda de preguntas donde estudiantes de diversos semestres pudieron evacuar dudas sobre las exigencias del mercado laboral actual. Los panelistas coincidieron en que el dinamismo financiero del Paraguay requiere con urgencia de economistas con sólida formación cuantitativa, capacidad analítica y alto compromiso ético para liderar la transformación económica del país.

Evolución del perfil

Especialistas abordaron desafíos y oportunidades del mercado bursátil y destacaron evolución del perfil y apetito del inversor tradicional local en la última década.

Formación cuantitativa

Panelistas coincidieron en que el dinamismo financiero del Paraguay requiere con urgencia de economistas con sólida formación cuantitativa.