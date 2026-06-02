McDonald’s Paraguay presenta el nuevo McCombo Copa Mundial de la FIFA con vasos coleccionables edición limitada

Como Patrocinador Oficial de la Copa Mundial de la FIFA, McDonald’s lanzará desde el 4 de junio el nuevo McCombo Copa Mundial de la FIFA, una edición limitada que combinará algunos de los productos más icónicos de la marca con una colección exclusiva de seis vasos coleccionables inspirados en el universo del fútbol y la campaña global del Mundial.

La propuesta permitirá elegir entre un McCombo Big Mac o McNuggets de 10 piezas con papas y bebida mediana, incluyendo uno de los seis vasos coleccionables edición limitada, creados especialmente para celebrar la pasión, el fanatismo y los momentos que hacen del fútbol un fenómeno capaz de unir personas y comunidades alrededor del mundo.

La colección estará inspirada en algunas de las figuras y momentos más icónicos del fútbol mundial, incluyendo referentes presentes en la campaña global de McDonald’s para la Copa Mundial de la FIFA, convirtiendo cada vaso en un recuerdo único para los fanáticos.

Además, la experiencia incluirá una Cajita Feliz temática inspirada en el universo del fútbol y personajes especiales de la campaña global, pensada para que los más pequeños también puedan vivir la emoción y diversión del Mundial a través de juguetes coleccionables especiales.

Con esta iniciativa, McDonald’s busca transformar cada visita al restaurante en un momento de celebración compartida, llevando el espíritu del Mundial más allá de los estadios y acercándolo a familias, grupos de amigos y fanáticos de todo el país.

La campaña también contará con activaciones especiales y experiencias inspiradas en la manera en que las personas viven el fútbol todos los días: las previas, las cábalas, las reuniones para ver partidos y todos esos rituales que convierten al Mundial en un momento único.

“En McDonald’s queremos que todos puedan vivir la emoción de la Copa Mundial de la FIFA de una manera cercana, divertida y accesible. Esta campaña celebra la pasión que despierta el fútbol y cómo esos momentos compartidos entre amigos, familias y fanáticos se convierten en recuerdos inolvidables", afirmaron desde la compañía.

La iniciativa forma parte de una campaña global que busca combinar deporte, entretenimiento, fanatismo y comunidad a través de experiencias culturalmente relevantes y productos especialmente diseñados para celebrar la Copa Mundial de la FIFA.

Acerca de McDonald’s Paraguay

McDonald’s continúa apostando por generar experiencias relevantes para sus clientes, acercando innovación, entretenimiento y momentos para compartir en cada visita.

Actualmente, McDonald’s está presente en más de 120 países, con una red de más de 40.000 restaurantes y cerca de dos millones de colaboradores, que atienden diariamente a más de 69 millones de clientes.

En Paraguay, McDonald’s inició sus operaciones en 1996 de la mano de Servicios Rápidos del Paraguay SA. La franquicia recibe anualmente a más de ocho millones millones de clientes en sus restaurantes, que suman 30 locales, entre restaurantes y centros de postres. La compañía genera empleo para cerca de 1.200 personas y mantiene un firme plan de crecimiento, con nuevas aperturas previstas en diferentes zonas del país.