Expectativas empresariales mejoran en mayo, pero sigue el pesimismo

El IEE, elaborado a partir de la Encuesta Mensual de Tendencia Económica (EMTE), se basa en la percepción empresarial de la situación de los principales sectores del país en cuanto al empleo, precios y a las proyecciones económicas. Hay optimismo cuando los resultados superan los 50 puntos, mientras que valores inferiores a esa cantidad reflejan pesimismo en las expectativas de los agentes económicos.

En ese sentido, el informe del gremio señala que en mayo último el indicador general se ubicó en 49,83 puntos, por encima de los 49,68 registrados en abril. No obstante, el índice continúa por debajo del umbral de los 50,00 puntos, que marca la diferencia entre optimismo y pesimismo. Pese a ello, el avance de 0,31% permitió recuperar parte del terreno perdido el mes anterior.

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Los sectores analizados presentaron resultados dispares

Desglosando el material del gremio se comprueba que, el sector financiero se ubicó en la zona de optimismo (50,33 puntos)y se consolida, de acuerdo con el documento, como el segmento merecedor del mayor nivel de confianza. Similar comportamiento que mostró el comercio (50,07 puntos) con un crecimiento más importante del mes, con una variación de 1,74%.

Por su parte, el transporte y el inmobiliario se situaron en un terreno neutral, con 50,00 puntos cada uno. En paralelo, construcción (49,83 puntos) y otros servicios (49,50 puntos) -que incluyen servicios contables, jurídicos, de certificación, limpieza, almacenes generales, puertos, encuestadoras, funerarias y desarrolladores de software, entre otros- operan en el umbral del pesimismo (gráfico).

Señales de recuperación en la actividad reciente

Desde la CNCSP indicaron que los resultados reflejan una mejora en la evaluación de la actividad reciente en varios sectores. El comercio registró el avance más significativo, con una percepción de las ventas recientes que pasó de 50,00 a 50,50 puntos.

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En esa línea, la construcción exhibió una recuperación frente al mes anterior. “La percepción sobre la actividad reciente avanzó de 48,50 a 50,00 puntos y la cartera de pedidos actual pasó de 48,00 a 50,00 puntos, variaciones que evidencian una mejora de las condiciones operativas del sector”, explican.

Entre tanto detallan que, el sector financiero también mejoró sus perspectivas, con un avance de 49,50 a 50,50 puntos, mientras que en transporte la valoración se mantuvo estable. Por el contrario, el rubro inmobiliario registró una corrección a la baja, de 51,50 a 50,00 puntos.

Mercado laboral estable con señales de contratación

La evolución del empleo en el sector privado mostró variaciones acotadas durante el periodo analizado. En comercio y transporte mejoraron las expectativas de contratación para los próximos tres meses, pasando de 49,00 puntos en abril a 50,00 puntos en mayo, lo que refleja una mayor disposición a incorporar personal.

La construcción también reflejó una recuperación en el empleo reciente, avanzando de 48,50 a 49,50 puntos, en línea con la mejora observada en sus condiciones operativas.

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En un escenario diferente, el sector financiero registró retrocesos tanto en la evaluación del empleo actual como en las expectativas, que descendieron de 50,00 a 49,50 puntos. En el segmento de otros servicios, tanto la valoración actual como las expectativas se mantuvieron sin modificaciones.

Las expectativas también permanecieron estables en el sector inmobiliario; sin embargo, para el empleo de los últimos tres meses se verificó una retracción de 0,99%.

Ajustes ligeros y desaceleración en las expectativas de precios

En materia de precios, el comercio volvió a diferenciarse del resto de los sectores y aumentó de 49,50 a 50,50 puntos, reflejando una mayor probabilidad de ajustes.

Por el contrario, sectores como transporte (de 51,00 a 49,50 puntos) y construcción (de 50,50 a 49,50 puntos) redujeron sus expectativas de incrementos de precios.

Comercio lidera las expectativas sobre la actividad económica

Las previsiones sobre la actividad económica para el corto plazo mostraron una evolución favorable, impulsada principalmente por el comercio. La percepción sobre la situación futura de las empresas pasó de 48,50 a 50,50 puntos, mientras que los pedidos a proveedores para el próximo trimestre aumentaron de 49,00 a 51,00 puntos.

El sector financiero también fortaleció sus perspectivas, con un incremento en la demanda (facturación), que pasó de 50,50 a 51,50 puntos. Del mismo modo, otros servicios mejoró su evaluación sobre esta variable, avanzando de 49,00 a 50,00 puntos.

Percepción de la industria inmobiliaria en descenso

Por el contrario, el sector inmobiliario mostró una corrección importante. La percepción sobre la situación futura de las empresas del rubro descendió de 52,00 a 50,00 puntos.

Finalmente, el sector transporte mantuvo sin cambios su percepción sobre la situación de las empresas. No obstante, las expectativas para los próximos tres meses aumentaron 1,01% y alcanzaron un nivel neutral.