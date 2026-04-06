Encuesta: empresarios mantienen optimismo sobre la economía, pero más moderado

El Indicador de Expectativas Empresariales (IEE), presentado por la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay (CNCSP), se basa en la perspectiva de empresarios de los principales sectores del país, en relación con el empleo, los precios y las proyecciones económicas.

De acuerdo con las mediciones, hay optimismo cuando los resultados son superiores a 50,00 puntos, mientras que valores inferiores indican pesimismo en las expectativas empresariales.

En ese sentido, el IEE, diseñado a partir de la Encuesta Mensual de Tendencia Económica (EMTE), se ubicó en 50,03 puntos en marzo, manteniéndose en zona de optimismo, aunque registró una caída intermensual de 1,10% con respecto a febrero.

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“Lo anterior refleja que el sector empresarial paraguayo continúa mostrando una percepción favorable sobre el desempeño de la economía, aunque con un tono más moderado que el observado el mes anterior”, destaca el documento.

Sectores con resultados dispares

A nivel sectorial, los resultados fueron dispares. Comercio (50,21 puntos), Inmobiliario (50,21 puntos) y Construcción (50,50 puntos), se situaron en terreno optimista. En cambio, el sector Financiero (49,92 puntos).

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Asimismo Otros Servicios (incluyen servicios contables, jurídicos, certificación, limpieza, almacenes generales, agencias marítimas, puertos, encuestadoras, funerarias y desarrolladores de software, entre otros) (49,79 puntos) se ubicaron en zona de pesimismo, mientras que Sector Transporte (50,00 puntos) alcanzó el umbral de neutralidad.

Señales de desaceleración

En lo que respecta a la actividad económica, la encuesta muestra que continúa siendo estable, aunque con un menor impulso en varios sectores.

Para el rubro de Comercio, la evaluación de las ventas en los últimos tres meses se redujo de 51,50 a 50,50 puntos. A su vez, el Inmobiliario pasó de 51,00 a 50,00 puntos, y la demanda (facturación) reciente disminuyó de 52,00 a 50,50 puntos.

Asimismo, la percepción del sector Financiero descendió de 50,50 a 49,50 puntos, al tiempo que la demanda (facturación) de los servicios también retrocedió en la misma magnitud.

Por el contrario, la Construcción mostró una mejora relevante en marzo. La percepción sobre esta actividad en los últimos tres meses subió de 50,00 a 51,50 puntos, constituyéndose en uno de los principales factores de mejora del relevamiento. En Transporte, la evaluación de la actividad reciente se mantuvo estable, sin cambios en la situación de la empresa ni en la demanda observada.

“Estos resultados indican que la percepción sobre la actividad económica empresarial evidenció un ritmo menos expansivo, con sectores que continúan sosteniéndose y otros que comenzaron a mostrar una moderación más visible en su desempeño actual”, señala el documento.

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Empleo: escenario de menor dinamismo

Otro apartado que se destaca en este índice económico guarda relación con el empleo para los últimos tres meses. Los resultados de marzo mostraron un escenario de menor dinamismo. Desglosando la percepción de los distintos sectores consultados, se observa lo siguiente:

En Comercio, la percepción descendió de 52,00 a 51,50 puntos, y la expectativa de empleo para los próximos tres meses cayó de 50,00 a 49,00 puntos. El sector financiero también mostró una moderación, al pasar de 50,50 a 50,00 puntos, mientras que la expectativa para el próximo trimestre retrocedió de 50,50 a 49,50 puntos.

En contrapartida, la caída más marcada se dio en Otros Servicios, con una baja de 50,00 a 49,00 puntos en la percepción actual, y de 51,00 a 50,00 puntos en el empleo esperado. Asimismo, el inmobiliario, el empleo reciente bajó de 51,00 a 49,50 puntos, y la expectativa se redujo de 51,00 a 50,00 puntos.

La excepción más destacada fue la Construcción, en la que la percepción sobre el empleo en los últimos tres meses mejoró de 48,50 a 50,50 puntos, y la expectativa para el próximo trimestre mostró un aumento en la misma magnitud. “Este repunte sugiere una reactivación laboral en el sector, en línea con la mejora en la actividad”, indican.

Entretanto, en Transporte, las variables de empleo se mantuvieron sin variaciones, al permanecer en 49,50 puntos tanto para la situación reciente como para la esperada.

Próximos tres meses: se mantiene el optimismo en la actividad económica

Por último, el IEE muestra que la visión de los agentes consultados sobre la actividad económica para el próximo trimestre continúa favorable, aunque con un “menor grado” de entusiasmo respecto al mes anterior.

Para el rubro comercial, la percepción sobre las ventas esperadas cayó de 51,50 a 50,50 puntos. En el sector financiero, la expectativa se mantuvo en 50,50 puntos. En Otros Servicios, la situación esperada de la empresa se redujo de 51,00 a 50,00 puntos. El rubro Inmobiliario también mostró una desaceleración en sus perspectivas, al pasar de 51,00 a 50,50 puntos.

En contraste, la Construcción exhibió una mejora clara, con una expectativa sobre la actividad futura que avanzó de 49,50 a 50,50 puntos. Al mismo tiempo, el sector Transporte mostró una leve recuperación, al pasar de 50,00 a 50,50 puntos.