Chevrolet presenta el Sonic: seguridad inteligente, conectividad total y motor turbo en un SUV compacto

Sonic inaugura un nuevo capítulo de Chevrolet en América del Sur, donde se busca crecer en volumen y participación, ofreciendo el portafolio más amplio de SUVs y crossovers en la región.

Se trata de un proyecto global con uso intensivo de entornos virtuales, inteligencia artificial y herramientas digitales avanzadas de desarrollo que dieron como resultado un SUV eficiente, tecnológico y con un diseño de impacto.

“Sonic es un vehículo para nuestros clientes que buscan acceder a su primer SUV y que ofrece un diseño atractivo, un gran equipamiento en seguridad y tecnología a un valor equilibrado”, afirmó Alvaro Espínola, country manager de General Motors en Paraguay.

“También es un vehículo que representa para nuestra red de concesionarios y nuestra marca la oportunidad de liderar las ventas del segmento que más crece en nuestra región", agregó.

Esta afirmación se apoya en proyecciones que señalan un crecimiento continuo de la participación de los SUVs en los próximos años, especialmente de las derivaciones consideradas innovadoras, como los modelos de estilo coupé.

El nuevo Sonic llega en dos niveles de equipamiento tope de gama: Premier, enfocada en la sofisticación, y RS, que refuerza el carácter deportivo del vehículo.

Ambas versiones están muy bien equipadas e incorporan soluciones de refinamiento y materiales seleccionados que se aprecian en SUVs de mayor tamaño de la marca.

El Sonic también estrena la nueva generación del sistema Chevrolet Intelligent Driving, con un conjunto de asistencias de seguridad activa que monitorea en tiempo real el entorno alrededor del vehículo mediante una lente frontal de alta resolución.

Con este sistema, tiene un área de cobertura ampliada en relación con la generación anterior, capaz de identificar con mayor precisión vehículos, peatones y ciclistas, ayudando a prevenir accidentes.

El nuevo Sonic llega de serie con panel digital, sistema multimedia con Wi-Fi integrado y la plataforma de seguridad y conectividad OnStar, alerta de colisión con frenado automático de emergencia, asistente de estacionamiento, aire acondicionado digital, sistema de iluminación Full LED y llantas de aleación de 17 pulgadas, entre otros equipamientos.

Diseño que impacta

La identidad visual del modelo marca un nuevo capítulo para Chevrolet.

El Sonic estrena la nueva identidad global de diseño de los SUVs de la marca, con inspiración directa en el Equinox EV, y es el primer vehículo en aplicar el nuevo bowtie más horizontal, refinado y en negro.

La firma luminosa Full LED, tanto delantera como trasera, aporta un diferencial estético y tecnológico, al tiempo que mejora la visibilidad y acentúa la percepción de anchura del vehículo.

Con 4.228 mm de largo, 1.773 mm de ancho, 1.532 mm de alto y 2.551 mm de distancia entre ejes, el Sonic ofrece proporciones equilibradas para el uso urbano y una buena distribución del espacio interior para cinco ocupantes.

A eso se suman 392 litros de capacidad de baúl, 44 litros de tanque de combustible y neumáticos 205/50 R17 con llantas de aleación de 17 pulgadas, en línea con una propuesta que prioriza imagen, confort y practicidad.

En la versión Premier, el enfoque está puesto en la sofisticación, con parrilla cromada, rack de techo color plata y una ambientación interior más clara, con tapizado beige Storm Sky.

La versión RS, en cambio, profundiza la propuesta deportiva con parrilla Black High Gloss, rack negro, techo bitono negro, detalles exteriores oscurecidos y una cabina Jet Black con diseño exclusivo, costuras y acentos de carácter más dinámico.

Tecnología, seguridad y conectividad para el uso real

Uno de los pilares del nuevo Sonic es acercar al cliente una experiencia de segmento superior dentro de un SUV compacto de acceso.

El modelo estrena la nueva generación de Chevrolet Intelligent Driving, con una lente frontal de alta definición y aproximadamente 40% más área de cobertura para ampliar la lectura del entorno y respaldar un conjunto de asistencias activas a la conducción.

Entre sus principales recursos de seguridad se destacan la alerta de colisión frontal, el frenado autónomo de emergencia a bajas velocidades, la asistencia de mantenimiento de carril, la alerta de detección de peatones y ciclistas, el indicador de punto ciego, el control electrónico de estabilidad y seis airbags de serie.

En materia de iluminación, los faros delanteros Full LED con proyector ofrecen hasta 19% más alcance respecto de un sistema convencional, reforzando la seguridad en conducción nocturna.

En RS se agrega además el encendido automático de luces altas.

La experiencia a bordo está organizada en torno al Virtual Cockpit System, que integra tablero digital configurable de 8 pulgadas y pantalla multimedia MyLink de 11 pulgadas en una única pieza levemente orientada al conductor.

El sistema ofrece proyección inalámbrica para Android Auto y Apple CarPlay, conexión Bluetooth, Wi-Fi nativo, puertos USB para plazas traseras, cargador inalámbrico y capacidad de recibir actualizaciones remotas de software.

La conectividad también se apoya en la plataforma OnStar, incluida en ambas versiones, junto con funciones remotas desde la app myChevrolet.

A eso se suman soluciones de conveniencia especialmente valoradas en el uso urbano, como acceso por proximidad, arranque por botón, aire acondicionado digital, cámara de visión trasera HD, control crucero y limitador de velocidad.

En la versión RS, el equipamiento se completa con sensores de estacionamiento delanteros y traseros y asistencia de estacionamiento automático.

Performance, eficiencia y refinamiento del conjunto

El Chevrolet Sonic fue desarrollado para entregar una experiencia de manejo equilibrada, donde confort, silencio a bordo, eficiencia y respuesta dinámica forman parte de una misma puesta a punto.

El conjunto mecánico combina un motor naftero 1.0 turbo de 116 cv a 5.000 rpm y 180 Nm de torque a 2.000 rpm con transmisión automática de seis velocidades, una calibración pensada para ofrecer agilidad en ciudad y buen desempeño en ruta.

La arquitectura del chasis acompaña esa propuesta con suspensión delantera independiente tipo McPherson, suspensión trasera semindependiente con eje de torsión y dirección eléctrica progresiva.

Con un peso en orden de marcha de 1.139 kg y un coeficiente aerodinámico Cx de 0,357, el Sonic logra un balance destacado entre estabilidad, eficiencia y confort acústico.

En términos de performance, acelera de 0 a 100 km/h en torno a los 10,3 segundos, registra recuperaciones de 80 a 120 km/h en 8,3 segundos y alcanza una velocidad máxima cercana a los 180 km/h, limitada electrónicamente.

El desarrollo del Sonic incorporó una gestión electrónica orientada a optimizar el consumo y el costo de uso, con soluciones como el sistema Stop/Start de nueva generación y una gestión inteligente de la carga de batería.

A eso se suma un trabajo aerodinámico integral sobre la luneta trasera, el alerón, el paragolpes y el flujo de aire del vehículo, que contribuye al refinamiento general del conjunto.

El resultado es un SUV compacto con una calibración propia, validada extensamente en pruebas de ingeniería y pensada para responder a lo que más valoran los clientes en el uso real: suavidad de marcha, aplomo, dirección precisa, silencio a bordo y previsibilidad de costos.

Chevrolet acompaña además al lanzamiento con una amplia oferta de accesorios originales, desarrollados en conjunto con el vehículo para ampliar las posibilidades de personalización.

De este modo, el Sonic refuerza su vínculo con un cliente joven de espíritu, urbano y conectado, que busca dar el salto a su primer SUV con una propuesta de valor equilibrada entre estilo, seguridad, conectividad, confort y experiencia de uso.

En Paraguay ya está disponible en los concesionarios de la marca, desde USD 19.990 la versión Premier y USD 21.490 en la versión RS, en seis opciones de color: Azul Kinda, Blanco Summit, Plata Shark, Negro, Rojo Jinx y el inédito Gris Urbano.

Tanto el azul Kinda como el Plata Shark son exclusivos de la versión Premier.

Una marca que trasciende

Fundada en Detroit en 1911, Chevrolet es hoy una de las principales marcas automotrices del mundo.

Los modelos de Chevrolet incluyen automóviles eléctricos y de bajo consumo de combustible que entregan un gran desempeño, un diseño que entusiasma, atributos de seguridad activa y pasiva y tecnología fácil de usar.

Más datos en https://www.chevrolet.com.py/.