Grupo Garden inicia la construcción de la futura casa matriz de FIAT con una inversión histórica

La palada inicial contó con la presencia de directivos del Grupo Garden y de Stellantis Andina & Central America, grupo automotriz al que pertenece FIAT, quienes vinieron al país especialmente para acompañar el inicio de una obra que refleja la confianza de la marca italiana en el potencial de crecimiento del mercado paraguayo.

La futura casa matriz tendrá una superficie construida cercana a los 46.000 m2, distribuidos en 13 niveles y con una altura superior a los 50 metros.

El edificio replicará el concepto internacional Nuova Dolce Vita, presente en los principales mercados donde opera FIAT, incorporando tecnología de última generación y espacios diseñados para brindar una experiencia integral a los clientes.

Entre sus principales características se destacan amplias áreas de exhibición, sectores de atención personalizada, un moderno taller con 90 bahías de servicio, depósitos de repuestos y estacionamiento para 430 vehículos.

Una apuesta estratégica para el crecimiento de FIAT

Durante el acto, el gerente de Marketing de Grupo Garden, Emiliano Remonato, recordó el trabajo realizado desde que la compañía asumió la representación de la marca y destacó la evolución que ha tenido FIAT en el mercado paraguayo.

“Fue un trabajo muy arduo en cuanto a distribución, fuerza de venta, capacitación, postventa, mucha inversión en marketing, en posicionamiento, en lograr esa cercanía y ganar la confianza de la gente”, expresó.

Remonato señaló que los resultados obtenidos reflejan el respaldo brindado por Grupo Garden y la aceptación de los consumidores.

“Hoy podemos decir que hemos pasado de un 3% aproximadamente en market share a duplicarlo, a estar con FIAT entre las cinco marcas más vendidas del mercado“, afirmó.

“Y eso es fruto también del respaldo que le da Garden a la marca, pero sobre todo de la confianza de las personas hacia FIAT”, agregó.

La mayor inversión en la historia del Grupo Garden

El presidente del Grupo Garden, Didier Arias, calificó la jornada como un momento histórico para la compañía y destacó la magnitud del proyecto.

“Hoy es un día de enorme satisfacción para quienes formamos parte del Grupo Garden y de la familia FIAT”, expresó al agradecer la presencia de clientes, colaboradores y socios estratégicos.

Arias recordó que la relación entre Grupo Garden y FIAT comenzó en 2023, con el objetivo de fortalecer el posicionamiento de la marca en Paraguay.

“Cuando asumimos la representación de la marca teníamos una convicción muy clara: podíamos llevar a FIAT a un nuevo nivel, fortaleciendo su posicionamiento y construyendo una propuesta enfocada en brindar productos, servicios y experiencias de primer nivel”, destacó.

El ejecutivo subrayó que la obra representa la inversión más importante realizada por la compañía.

“Estamos hablando de una inversión de 30 millones de dólares, la más importante realizada por el Grupo Garden en más de 40 años de historia", refirió Arias.

“Una inversión que refleja nuestra confianza en el país, en su gente y en el enorme potencial de crecimiento que vemos para los próximos años”, subrayó.

“Cada ladrillo que se coloque aquí será también una muestra de confianza en el desarrollo del país, en la generación de empleo y en el fortalecimiento de una industria automotriz cada vez más moderna, competitiva e innovadora”, afirmó.

El respaldo internacional de Stellantis

La relevancia estratégica del proyecto también fue destacada por Ruyman Caballero Díaz, Commercial Operations Director de Stellantis Andina & Central America, quien valoró el compromiso demostrado por Grupo Garden en un contexto de alta competencia dentro de la industria automotriz regional.

“La tremenda inversión que están haciendo en esta nueva casa matriz demuestra el compromiso, las ganas, la profesionalidad y la visión de futuro que tienen con nuestra marca”, manifestó.

Caballero señaló que la apuesta cobra aún mayor relevancia considerando los desafíos actuales del sector.

“En una industria tan competitiva, tan agresiva y con tantos nuevos actores ingresando a los mercados de América Latina, este nivel de compromiso demuestra una enorme confianza en la marca y en el futuro del negocio”, sostuvo.

Destacó el papel que tendrá FIAT dentro de la estrategia global de Stellantis.

Recordó que el presidente del grupo, Antonio Filosa, presentó recientemente el plan de desarrollo hacia 2030, en el que FIAT fue confirmada como una de las cuatro marcas globales prioritarias de la corporación.

“Hay más de 60 millones de dólares comprometidos para desarrollar nuevos productos en las cuatro marcas globales del grupo, y FIAT es una de ellas", informó.

"Esto representa un compromiso de inversión, de visión de futuro y de apuesta permanente por la marca”, agregó.

Impacto económico y generación de empleo

Desde el sector de la construcción, el ingeniero Alberto Rolón, presidente de Construar S.A., destacó la envergadura del emprendimiento y el impacto positivo que tendrá para la economía nacional.

“La obra, para dimensionarla, equivale a cuatro manzanas y media construidas al 100%”, explicó.

Rolón señaló que la infraestructura permitirá ofrecer una amplia capacidad de exposición de vehículos, servicios técnicos y almacenamiento, convirtiéndose en un referente para el sector.

“Garden está apostando fuertemente a ser pionero en este tipo de desarrollos. No conozco ninguna empresa que haya destinado una cantidad semejante de metros cuadrados al servicio del público”, sostuvo.

El proyecto también tendrá un efecto significativo en la creación de puestos de trabajo. Según explicó, durante la etapa constructiva se generarán alrededor de 400 empleos directos, beneficiando a igual número de familias, además de unos 1.200 empleos indirectos vinculados a proveedores y servicios complementarios.

“Esta apuesta favorece de manera importante el crecimiento económico de nuestro país”, remarcó.

Finalmente, agradeció la confianza depositada en la capacidad técnica nacional.

“Agradecemos profundamente que hayan confiado en profesionales 100% paraguayos de una empresa 100% paraguaya para llevar adelante lo que será un verdadero ícono de servicio para el país”, resaltó Rolón.

Un nuevo hito para la industria automotriz paraguaya

La nueva sede corporativa de FIAT acompañará el crecimiento que la marca viene experimentando en Paraguay y contribuirá a elevar los estándares de infraestructura, atención y servicio dentro de la industria automotriz.

Con esta inversión histórica, Grupo Garden y FIAT consolidan una visión de largo plazo basada en la innovación, la generación de empleo y la confianza en el desarrollo económico del país, sentando las bases para una nueva etapa de expansión de la marca italiana en Paraguay.