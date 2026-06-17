Mucho más que un POS: el Azul que simplificó la vida de miles de comercios

Hay objetos que, con el paso del tiempo, dejan de ser solamente una herramienta para convertirse en parte de la vida cotidiana. En Paraguay, uno de ellos es el POS Azul, el dispositivo de cobro característico de la red Bancard. Está en el almacén del barrio, en el supermercado, en la farmacia, en el restaurante, en el puesto de un emprendedor y en miles de comercios de todo el país.

En el marco de sus 40 años, Bancard lanzó la campaña “El POS que te simplifica la vida”, con la que busca rendir homenaje a una solución que acompañó durante décadas la evolución de los medios de pago. La propuesta destaca no solo su función para procesar operaciones, sino también el lugar que fue ganando dentro de la dinámica comercial, a medida que consumidores y negocios incorporaron nuevas formas de comprar, vender y cobrar.

La campaña rescata atributos que forman parte de la identidad del POS Azul: su presencia en el mercado, su vinculación con la expansión de los pagos mediante QR, la seguridad de las operaciones y su aporte para facilitar los cobros. La intención es visibilizar las funcionalidades y oportunidades que ofrece esta herramienta para impulsar las ventas y acompañar la digitalización de los negocios.

“Cuando pensamos en el POS Azul pensamos en los miles de comercios que todos los días abren sus puertas para trabajar y crecer. Esta campaña busca reconocer esa historia compartida y poner en valor una solución que acompañó la evolución de los negocios paraguayos durante años, adaptándose permanentemente a las nuevas necesidades del mercado y de los consumidores”, señaló Aníbal Corina, gerente general de Bancard.

De la tarjeta al QR

La historia del POS Azul también permite observar cómo cambiaron los hábitos de pago en Paraguay. Durante años, su principal función estuvo asociada al procesamiento de operaciones con tarjetas. Más adelante, la incorporación de tecnologías contactless abrió paso a pagos más ágiles y, posteriormente, el desarrollo del QR amplió las posibilidades de cobro desde celulares y aplicaciones financieras.

Carlos Pérez Sanier, gerente de negocios de Bancard, explicó que esta evolución acompañó la transformación digital del comercio paraguayo. El dispositivo pasó de concentrarse en una modalidad de pago a integrarse con un ecosistema más amplio, en el que conviven tarjetas, operaciones sin contacto, códigos QR y soluciones digitales utilizadas diariamente por millones de personas.

Para un pequeño negocio, ampliar las alternativas de pago puede significar mayor comodidad para el consumidor y nuevas posibilidades al momento de concretar una venta. Para las empresas de mayor escala, la digitalización permite responder a un público que incorpora con rapidez nuevas tecnologías y espera experiencias de pago más simples.

Escala digital

El lanzamiento de la campaña se produce en un momento de consolidación para los pagos digitales procesados por Bancard. Durante 2025, la compañía registró más de 1.070 millones de transacciones electrónicas en todo su ecosistema de servicios, reflejando la expansión sostenida de estas modalidades en el mercado paraguayo.

Actualmente, más de 165.000 comercios y emprendimientos operan con servicios de Bancard. A esto se suma un ecosistema QR que conecta a más de 75 aplicaciones de bancos, financieras, cooperativas y billeteras digitales, ampliando la interoperabilidad entre distintas soluciones financieras.

Asimismo, solo durante 2025 se realizaron cerca de 200 millones de pagos con QR. La magnitud alcanzada por este canal muestra cómo una tecnología que hace pocos años tenía una presencia todavía limitada pasó a convertirse en una de las principales formas de pago digital del país. Según los datos difundidos por la compañía, siete de cada diez pagos electrónicos se realizan desde un smartphone.

Más que cobrar

“Muchas veces se piensa en el POS solo como una forma de cobrar, pero hoy es mucho más que eso. Es una solución que ayuda a los comercios a vender, gestionar sus operaciones y acceder a nuevas oportunidades de negocio. Con esta campaña queremos mostrar todo lo que el POS Azul puede hacer por los comercios y por qué sigue siendo el aliado de miles de emprendedores y empresas en todo el país”, señaló Pérez Sanier.

Bajo esa premisa, “El POS que te simplifica la vida” busca instalar una mirada más amplia sobre el papel de la terminal dentro de los negocios. Además de procesar pagos, forma parte de una infraestructura que conecta comercios, consumidores, entidades financieras y aplicaciones, y que acompaña el avance hacia operaciones más digitales.

Para Bancard, esta evolución se vincula con una apuesta sostenida por la innovación, la inclusión financiera y el desarrollo de tecnologías para facilitar la actividad comercial, ya que en un mercado donde los hábitos de consumo cambian con rapidez, ofrecer diferentes alternativas de pago se vuelve un factor cada vez más relevante.

Detrás de cada POS Azul hay una transacción, pero también una historia de trabajo, un comercio que busca crecer y un cliente que valora la facilidad de elegir cómo pagar. Por eso, la campaña parte de esa cotidianeidad para celebrar una herramienta que, desde el almacén del barrio hasta las grandes cadenas, se integró a la transformación de los pagos.