UFAMEP y el Ministerio de Justicia firman convenio para implementar telemedicina en centros penitenciarios de Paraguay

La Unión de Facultades de Medicina Privadas del Paraguay (UFAMEP) y el Ministerio de Justicia firmaron un convenio interinstitucional para la implementación de un proyecto piloto de telemedicina en centros penitenciarios del país, en el marco de la iniciativa Salud sin Barreras: Telemedicina para Poblaciones Vulnerables en Paraguay.

El acuerdo permitirá instalar equipamiento tecnológico en los centros penitenciarios, capacitar al personal sanitario en teleconsultas y establecer un registro digital de las consultas médicas, aprovechando la infraestructura universitaria y el personal sanitario ya presente en los recintos.

La iniciativa responde a una problemática estructural: según el Informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) de diciembre de 2025, el sistema penitenciario paraguayo registra al menos 1.094 personas con enfermedades infecciosas activas —un 5,5% de las 19.426 personas privadas de libertad relevadas en ese corte— incluyendo 912 casos de tuberculosis, 125 de VIH y 57 de sífilis.

La escasa disponibilidad de especialistas y la necesidad de autorizaciones judiciales para los traslados médicos han generado diagnósticos tardíos y tratamientos insuficientes.

En ese contexto, el presidente de la UFAMEP, Dr. Javier Quiñónez, destacó el compromiso de las facultades de Medicina con la atención de poblaciones vulnerables.

“La UFAMEP se encuentra comprometida con el estado de salud de la población privada de libertad, un sector muy vulnerable. Queremos sumar, ayudar a la sociedad: es un compromiso de todas las universidades que la Constitución Nacional y la Ley de Educación Superior establecen”, señaló.

“Esperamos que este convenio sea el comienzo de un trayecto de cooperación que nos lleve a combatir problemáticas de salud de sectores necesitados del país", agregó.

Por su parte, el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, afirmó que la iniciativa representa un paso concreto para fortalecer las condiciones de atención sanitaria dentro del sistema penitenciario.

“Con este acuerdo cumplimos uno de nuestros preceptos fundamentales: el bienestar de las personas privadas de libertad. Las personas no pueden abocarse a los programas de reinserción si no reciben primero una atención de salud razonable”, expresó.

“Somos conscientes de que, si no nos aliamos, no vamos a poder afrontar estos problemas. Y la excusa de que los recursos son limitados no es suficiente: con gestión se consiguen mejores resultados. Estamos demostrando en el día a día que sí es posible, aliándonos con instituciones privadas y públicas para cumplir nuestras obligaciones", expuso.

El convenio contempla, entre sus principales entregables, seguimiento de las condiciones de salud de las personas privadas de libertad, una evaluación con métricas constantes, actividades de docencia e investigación vinculadas al proyecto, informes sistematizados de evaluación, entre otros.

Por último, el proyecto se enmarca como una solución de bajo costo, alto impacto y escalable, con un diseño modular que permite iniciar con un piloto acotado y escalar progresivamente según los resultados obtenidos.

La UFAMEP reúne a las facultades de medicina privadas del país con el objetivo de fortalecer la calidad de la formación médica, la investigación científica y la extensión universitaria en beneficio de la salud pública.