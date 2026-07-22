PROURBE, el amigo que te recomienda lugares que merecen ser conocidos

Esa lógica tan cotidiana del boca a boca es el punto de partida de la creativa campaña Cloohse Friends, lanzada por Prourbe por el mes de la amistad.

La propuesta convierte a la publicidad exterior en una suerte de amigo que recomienda lugares que quizá están a pocas cuadras, pero que todavía no forman parte del mapa cotidiano de muchas personas.

Hasta el 30 de julio, los carteles ubicados en distintos puntos de Asunción y Gran Asunción invitan a descubrir seis negocios a través de mensajes cercanos, con un denominador común: Hay amigos que celebramos tener cerca.

La iniciativa nació con el objetivo de trasladar a la vía pública una conducta muy habitual entre las personas: confiar en las recomendaciones de amigos para descubrir nuevos espacios.

“Queríamos celebrar el Día de la Amistad de una manera especial, utilizando nuestros espacios para compartir recomendaciones, porque cuando queremos descubrir un lugar nuevo, muchas veces confiamos en la opinión de un amigo. Siempre hay alguien de confianza que nos dice dónde comer, qué cafetería visitar o qué lugar vale la pena conocer”, explica Rocío Brizuela, subgerente de marketingn de Prourbe.

Esa premisa dio origen a la campaña. “Con esa idea nació Cloohse Friends: convertir a Prourbe en ese amigo presente en la ciudad, que a través de la publicidad exterior acerca a las personas a negocios cercanos.

“Un cartel puede hacer mucho más que mostrar una marca o producto: puede despertar curiosidad, generar conversación e invitar a descubrir lugares que quizás estaban muy cerca, pero aún pasaban desapercibidos”, agrega.

Además de celebrar la amistad, la campaña exhibe la creatividad aplicada a la publicidad exterior para generar resultados concretos.

“Buscamos demostrar que una buena idea, en el lugar correcto, puede transformar un recorrido diario en una oportunidad para descubrir algo ‘nuevo’. Muchas veces pasamos frente a negocios sin notarlos, y un mensaje creativo puede despertar esa curiosidad”, sostiene Rocío.

En ese sentido, destacan que Cloohse Friends también pone en valor el impacto que puede tener la publicidad exterior para impulsar el comercio local.

“Con Cloohse Friends buscamos mostrar que la publicidad exterior no solo genera visibilidad o recordación de marca, sino que también conecta personas con comercios, sin importar el tamaño: pequeños, medianos o grandes; impulsa visitas y crea un vínculo más cercano entre la ciudad, las marcas y la gente”, valora.

El “boca en boca” llega a las calles

Entre las propuestas se encuentra Copy Center, ubicado sobre Cerro Corá e/ Perú y Pa’i Pérez.

Su copropietario, Freddy Eduardo Silva, resume así la experiencia que ofrece: “Solución siempre van a encontrar, por la sencilla razón de que es atendido por su propio dueño”.

“Lo que menos quiero es que el cliente se vaya del local sin encontrar la solución”, sostiene.

Sobre su participación en la campaña, la define simplemente como “una experiencia nueva”.

La música y la cultura también tienen su espacio

En Café Proa, ubicada sobre Padre Juan Pucheu casi Juan de Salazar, se aprende a bailar.

“Recomiendo fervientemente las clases de tango, porque -además de aprender el baile popular más universal de todos- podrías descubrir emociones y redefinir tu rumbo más allá del baile, puede sonar pretencioso, pero es real”, opina su gerente, María Fleytas.

Para ella, formar parte de Cloohse Friends representa “un gran privilegio” y un estímulo “para seguir contagiando nuestra cultura popular: el tango”.

Un amigo llega con pizza de hasta tres sabores

En De la Gran Pytã, puesto de pizzas a la parrilla ubicado sobre avenida Kubitschek esquina 25 de Mayo, la recomendación viene con sabores particulares y una historia de adaptación.

Su propietario, Maximiliano Barbeito, recuerda que el negocio abrió apenas un mes antes de la pandemia y ya funcionaba con la modalidad de pedir y llevar.

Entre sus propuestas destaca la posibilidad de elegir hasta tres sabores en una pizza y opciones como “La Brasilera”, con pesto de tomate, albahaca y ajo, y “La Alemana”, de cebolla dulce y chorizo.

En cuanto a Cloohse Friends, quedaron impactados y emocionados por el gesto. “Es como la esencia de la vieja y querida publicidad del boca en boca, ese dato, recomendación, consejo, que te da un amigo y del cual no nos alcanzan las palabras para agradecer de que nos hayan incluido", manifiesta.

“Nos da muchísima felicidad. Todo el mundo viene a comentarnos que vieron los carteles y que están buenísimos para quienes buscan transformar un espacio”, agrega.

Los mejores colores

Total Color, pinturería y ferretería ubicada sobre avenida Mariscal López esquina José Campos Lanzoni, recomienda su línea de pinturas Master Plus, de fabricación propia.

Según explica su gerente comercial, Belén Gamarra, la propuesta combina “una excelente relación entre calidad y precio” con asesoramiento personalizado para cada proyecto.

Sobre la campaña de Prourbe, afirma que representa una oportunidad para “dar mayor visibilidad a nuestra marca, conectar con nuevos clientes y fortalecer la relación con nuestra comunidad”.

Un servicio completo

La experiencia de descubrir un nuevo lugar también puede comenzar frente a un espejo. Portas Barber Shop, salón masculino y femenino ubicado sobre avenida Santa Teresa esquina Coronel Francisco Martínez, propone conocer el conjunto de servicios y la atención del local.

“Nuestro objetivo es que cualquier persona, sin importar su presupuesto, pueda sentirse en un lugar moderno, cómodo y con atención de calidad”, señala su dueño y barbero principal, Christian Portas.

Para él, esta campaña permite llegar a personas que aún no conocen el trabajo del emprendimiento y constituye “un reconocimiento que nos motiva a seguir mejorando”.

Sabores que dan pirī

El recorrido termina con algo dulce en Helados Pirī, heladería ubicada sobre la calle Dr. Andrés Gubetich casi Santísimo Sacramento.

Su gerente, André Román Regier, destaca el precio competitivo del helado por kilo, pero también recomienda sus productos artesanales, como los sándwiches de helado y las cajas de bombones con diferentes sabores y coberturas de chocolate.

“Para nosotros formar parte de esta campaña fue una sorpresa. Sentimos que es muy generosa y nos da la oportunidad de ver cómo podemos crecer en el espacio publicitario y de marketing”, comenta.

La campaña no se limita a las calles. También se extiende a las pantallas digitales y a las redes sociales de Prourbe, que habilitó el formato close friends en Instagram para trasladar al entorno digital la misma sensación de cercanía.

Allí, los propios dueños de los negocios comparten sus recomendaciones y cuentan qué hace especial a cada lugar.

Con más de 1.000 espacios publicitarios distribuidos en 13 departamentos del país, Prourbe aprovecha Cloohse Friends para demostrar que la ubicación estratégica y la creatividad pueden convertir un cartel en una invitación.

Porque, al final, una buena recomendación no siempre necesita un gran discurso: a veces alcanza con que alguien te diga, como un amigo: tenés que conocer este lugar.