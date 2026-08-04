UMAX impulsa una agenda de articulación para el abordaje integral de las adicciones, fortaleciendo el Programa Institucional “Ikatu”

En la búsqueda de generar acciones integrales desde la ciencia, la educación, la investigación y el compromiso comunitario, la UMAX ha patrocinado la conferencia magistral ¿Dónde nacen las adicciones?, que se llevó a cabo el pasado 30 de julio en el Complejo Asismed, como parte del Programa Ikatu, una respuesta institucional ante la realidad que afecta especialmente a jóvenes y familias de nuestra sociedad.

La conferencia reunió a autoridades académicas de la UMAX junto a profesionales del área de la salud, terapeutas, familias en tratamiento y un público ávido de escuchar de primera mano las voces de aquellos que están en línea directa con el trabajo de prevención y lucha contra los consumos problemáticos.

El rector de la UMAX, el Prof. Dr. Javier Quiñónez, dio las palabras de apertura, explicando los alcances de la iniciativa institucional, como una búsqueda incesante de vías de prevención y apoyo a las familias afectadas por los consumos problemáticos.

“Que el concepto Ikatu, que significa en guaraní se puede, resuene en cada hogar, escuela, universidad, comunidad y corazón. Sí se puede reconstruir una vida, volver a empezar. Siempre habrá una mano dispuesta ayudar, y un Dios que no deja de creer en sus hijos”, expresó el rector de la casa de estudios.

Posteriormente, el experto en tratamiento de adicciones y fundador del Centro Terapéutico “VistaCampo”, Lic. Julio González Filesari, disertó sobre las oportunidades que la neurociencia brinda para un diagnóstico efectivo de las adicciones, pero con ello no es suficiente, ya que las adicciones no son enfermedades relacionadas solo con las sustancias, sino como la vía de escape para atenuar algo más profundo que no se resuelve; volviéndose imperativo realizar un trabajo de introspección como una búsqueda de los eventos traumáticos que derivaron a esa dolorosa situación.

“La adicción comienza mucho antes de consumir. En los primeros dos meses de vida se forma el 90% de las redes neuronales, y esta historia puede comenzar durante los primeros meses de vida", expuso el Lic. González Filesari.

“El bebé lo escucha todo, lo siente todo, percibe el ambiente que lo rodea. Y así, un niño se convierte en lo que ha escuchado de quienes ama, formando su personalidad, porque depende de ellos para sobrevivir. Un ambiente disfuncional, eventos que te hacen vulnerables, y cuando toque la puerta la oferta de las sustancias, ¿cómo le dirías que no?”, agregó.

El especialista en tratamiento de adicciones indicó que Paraguay y Venezuela comparten situaciones en común, como el temprano inicio en el consumo de Sustancias Psicoactivas (SPA), que según datos oficiales se ubica entre los 11 y los 13 años, y el predominio del alcohol como la vía de inicio.

Hallazgos del estudio elaborado por UMAX - ICA reportan una expansión de consumos problemáticos más allá de las Sustancias Psicoactivas (SPA) en Paraguay.

En efecto, el 14,6% de la población adulta del país presenta un indicador indirecto de uso problemático del teléfono celular por interferencia en sus rutinas cotidianas, y en cuanto a las apuestas en línea, el 12,9% declara haber jugado en el último año, mostrando un 7,5% de señales directas de riesgo por gasto excesivo o dificultad para detenerse.

Ante un auditorio pleno, el Lic. González Filesari instó a la UMAX a que el Programa Ikatu continúe su impacto social en pos de cambiar el estigma en torno a las adicciones, e invitó a los presentes a reflexionar con una consulta que realiza tanto a adictos como a sus familiares: ¿Estás ya listo para soltar el que crees ser para recuperar tu verdadera identidad?.

Padres, terapeutas y especialistas hicieron una ronda de preguntas, en la búsqueda de experiencias comunes y políticas que cambien estas perspectivas.

Con el respaldo de la comunidad académica y la sociedad civil, la UMAX, a través del Programa Ikatu, abre espacios de reflexión y transferencia de conocimiento, como una plataforma de impacto que combina ciencia, educación y cooperación.