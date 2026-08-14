Semana del niño en Bristol, con regalos, descuentos y una cuota gratis hasta este domingo 16

Hasta este domingo 16 de agosto, las compras seleccionadas en Bristol incluyen un smartwatch o un auricular de regalo en productos como tablets, bicicletas Monark, PlayStation 5, auriculares, notebooks y miles de artículos más.

A este beneficio se suma una ventaja especialmente atractiva para quienes compran a crédito: una cuota de regalo.

Es decir, en lugar de pagar 18 cuotas, el cliente paga solo 17, un alivio importante para el bolsillo y una oportunidad para acceder a productos de mayor valor.

Entre las alternativas destacadas para regalar a los niños se encuentran las bicicletas Monark, disponibles en todos sus modelos con cuotas desde G. 59.000, ideales para quienes buscan fomentar el entretenimiento y la actividad al aire libre.

Las tablets, por su parte, se pueden adquirir en cuotas desde G. 79.000, mientras que la PlayStation 5 está disponible con cuotas desde G. 429.000, convirtiéndose en una de las opciones más buscadas para los fanáticos de los videojuegos.

La propuesta se extiende a una amplia variedad de productos tecnológicos, electrodomésticos y artículos para toda la familia.

Con más de 100 sucursales en todo el país, Bristol ofrece además horario extendido durante esta promoción para brindar mayor comodidad y atención a sus clientes.

Quienes prefieran comprar desde casa también pueden hacerlo a través de www.bristol.com.py, o comunicarse al 0991 670 000 y al 021 519 4000.

La invitación es simple: ir, elegir y regalar con Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país, aprovechando los beneficios especiales de la Semana del niño.