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14 de agosto de 2026 a la - 14:17

Semana del niño en Bristol, con regalos, descuentos y una cuota gratis hasta este domingo 16

La "Semana del niño" llega a Bristol con descuentos, regalos y beneficios exclusivos en una amplia variedad de productos.
La "Semana del niño" llega a Bristol con descuentos, regalos y beneficios exclusivos en una amplia variedad de productos.gentileza

La “Semana del niño” llega a Bristol con una propuesta pensada para quienes buscan convertir el regalo en una experiencia inolvidable, con descuentos, beneficios exclusivos y opciones para todos los gustos y presupuestos.

Brand Lab Para Bristol S.A.

Contenido Comercial

Hasta este domingo 16 de agosto, las compras seleccionadas en Bristol incluyen un smartwatch o un auricular de regalo en productos como tablets, bicicletas Monark, PlayStation 5, auriculares, notebooks y miles de artículos más.

A este beneficio se suma una ventaja especialmente atractiva para quienes compran a crédito: una cuota de regalo.

Las compras seleccionadas incluyen un smartwatch o auricular de regalo durante la promoción especial por la "Semana del niño".
Las compras seleccionadas incluyen un smartwatch o auricular de regalo durante la promoción especial por la "Semana del niño".

Es decir, en lugar de pagar 18 cuotas, el cliente paga solo 17, un alivio importante para el bolsillo y una oportunidad para acceder a productos de mayor valor.

Entre las alternativas destacadas para regalar a los niños se encuentran las bicicletas Monark, disponibles en todos sus modelos con cuotas desde G. 59.000, ideales para quienes buscan fomentar el entretenimiento y la actividad al aire libre.

Las bicicletas Monark se destacan entre las alternativas para los niños, con todos sus modelos en cuotas desde G. 59.000.
Las bicicletas Monark se destacan entre las alternativas para los niños, con todos sus modelos en cuotas desde G. 59.000.

Las tablets, por su parte, se pueden adquirir en cuotas desde G. 79.000, mientras que la PlayStation 5 está disponible con cuotas desde G. 429.000, convirtiéndose en una de las opciones más buscadas para los fanáticos de los videojuegos.

La PlayStation 5 también integra la promoción, con opciones de financiación desde G. 429.000 por cuota.
La PlayStation 5 también integra la promoción, con opciones de financiación desde G. 429.000 por cuota.

La propuesta se extiende a una amplia variedad de productos tecnológicos, electrodomésticos y artículos para toda la familia.

Con más de 100 sucursales en todo el país, Bristol ofrece además horario extendido durante esta promoción para brindar mayor comodidad y atención a sus clientes.

Bristol suma una cuota de regalo a la promoción, permitiendo pagar 17 cuotas en lugar de 18 al comprar a crédito.
Bristol suma una cuota de regalo a la promoción, permitiendo pagar 17 cuotas en lugar de 18 al comprar a crédito.

Quienes prefieran comprar desde casa también pueden hacerlo a través de www.bristol.com.py, o comunicarse al 0991 670 000 y al 021 519 4000.

La promoción de Bristol estará vigente hasta este domingo 16 de agosto en todas sus sucursales a nivel nacional.
La promoción de Bristol estará vigente hasta este domingo 16 de agosto en todas sus sucursales a nivel nacional.

La invitación es simple: ir, elegir y regalar con Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país, aprovechando los beneficios especiales de la Semana del niño.