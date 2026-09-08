Negocios
08 de septiembre de 2026 a la - 15:39

Más opciones para pagar, más oportunidades para vender con Dinelco

Dinelco amplía las posibilidades de cobro para los comercios paraguayos con una solución integral de pagos.
Dinelco amplía las posibilidades de cobro para los comercios paraguayos con una solución integral de pagos.

La nueva campaña marca una evolución en la propuesta del POS Dinelco, que amplía sus opciones de cobro con tarjetas, QR, billeteras digitales y cooperativas.

Brand Lab Para Bepsa del Paraguay S.A.E.C.A.

Contenido Comercial

Dinelco inicia una nueva etapa con la presentación de Dinelco Acepta Todo, una campaña que refleja la evolución de su propuesta para los comercios y amplia las posibilidades de aceptación de pagos a través de su POS.

Con su nueva campaña, Dinelco amplía su propuesta de cobro para los comercios, incorporando más medios de pago desde un solo POS: tarjetas de débito y crédito, billeteras digitales nacionales e internacionales y QR.

Esta evolución marca un antes y un después con la incorporación del QR SIP del Banco Central del Paraguay, que permite a los comercios recibir pagos con QR desde bancos y billeteras adheridas al sistema, ampliando así sus posibilidades de cobro.

La nueva propuesta de Dinelco reúne tarjetas, billeteras digitales y QR en un solo POS, simplificando la experiencia de los comercios.
La nueva propuesta de Dinelco reúne tarjetas, billeteras digitales y QR en un solo POS, simplificando la experiencia de los comercios.

De esta manera, Dinelco Acepta Todo se convierte en una propuesta concreta para acompañar la evolución de los hábitos de consumo y facilitar el día a día de los negocios: más medios de pago disponibles desde una misma solución y más opciones para que cada cliente pueda elegir cómo pagar.

“Hoy los consumidores quieren elegir cómo pagar. Con Dinelco Acepta Todo, los comercios pueden responder a esa necesidad desde una sola solución, sin complejidades y con el respaldo de una de las redes de pago más importantes del país”, indican desde la compañía.

Con “Dinelco Acepta Todo”, los negocios pueden ofrecer a sus clientes más alternativas para pagar de manera ágil y segura.
Con “Dinelco Acepta Todo”, los negocios pueden ofrecer a sus clientes más alternativas para pagar de manera ágil y segura.

Para los comercios que ya confían en Dinelco, esta nueva etapa representa una oportunidad para ampliar su capacidad de aceptación sin tener que incorporar múltiples soluciones para responder a las diferentes preferencias de sus clientes.

Esta evolución también representa una oportunidad para nuevos comercios que buscan una solución de pagos que les permita acompañar los hábitos actuales de consumo.

Con Dinelco Acepta Todo, la propuesta es brindar mayor facilidad, alcance y practicidad, reduciendo las barreras para que los negocios puedan ofrecer más alternativas de pago a sus clientes.

Dinelco transforma la forma de cobrar en los comercios

Dinelco es una marca administrada por Bepsa del Paraguay S.A.E.C.A., pionera en la industria de los medios de pago, como procesador adquirente.

Dinelco fortalece su propuesta tecnológica con una solución pensada para hacer más simple y práctico el cobro.
Dinelco ahora acepta todos los medios de pago como tarjetas, QR, billeteras nacionales e internacionales y cooperativas, de forma fácil y segura.

Con más de 36 años de trayectoria en el mercado, impulsa la evolución del ecosistema financiero a través de soluciones tecnológicas innovadoras que facilitan pagos seguros, ágiles y eficientes para bancos, comercios y tarjetahabientes en todo el país, erigiéndose como un actor clave en la inclusión financiera.