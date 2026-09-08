Más opciones para pagar, más oportunidades para vender con Dinelco

Dinelco inicia una nueva etapa con la presentación de Dinelco Acepta Todo, una campaña que refleja la evolución de su propuesta para los comercios y amplia las posibilidades de aceptación de pagos a través de su POS.

Con su nueva campaña, Dinelco amplía su propuesta de cobro para los comercios, incorporando más medios de pago desde un solo POS: tarjetas de débito y crédito, billeteras digitales nacionales e internacionales y QR.

Esta evolución marca un antes y un después con la incorporación del QR SIP del Banco Central del Paraguay, que permite a los comercios recibir pagos con QR desde bancos y billeteras adheridas al sistema, ampliando así sus posibilidades de cobro.

De esta manera, Dinelco Acepta Todo se convierte en una propuesta concreta para acompañar la evolución de los hábitos de consumo y facilitar el día a día de los negocios: más medios de pago disponibles desde una misma solución y más opciones para que cada cliente pueda elegir cómo pagar.

“Hoy los consumidores quieren elegir cómo pagar. Con Dinelco Acepta Todo, los comercios pueden responder a esa necesidad desde una sola solución, sin complejidades y con el respaldo de una de las redes de pago más importantes del país”, indican desde la compañía.

Para los comercios que ya confían en Dinelco, esta nueva etapa representa una oportunidad para ampliar su capacidad de aceptación sin tener que incorporar múltiples soluciones para responder a las diferentes preferencias de sus clientes.

Esta evolución también representa una oportunidad para nuevos comercios que buscan una solución de pagos que les permita acompañar los hábitos actuales de consumo.

Con Dinelco Acepta Todo, la propuesta es brindar mayor facilidad, alcance y practicidad, reduciendo las barreras para que los negocios puedan ofrecer más alternativas de pago a sus clientes.

Dinelco transforma la forma de cobrar en los comercios

Dinelco es una marca administrada por Bepsa del Paraguay S.A.E.C.A., pionera en la industria de los medios de pago, como procesador adquirente.

Con más de 36 años de trayectoria en el mercado, impulsa la evolución del ecosistema financiero a través de soluciones tecnológicas innovadoras que facilitan pagos seguros, ágiles y eficientes para bancos, comercios y tarjetahabientes en todo el país, erigiéndose como un actor clave en la inclusión financiera.