Sonrisas, encuentros y mucho helado: así se vivió la gran fiesta de Amandau

Desde temprano, las filas comenzaron a crecer. Niños que esperaban impacientes su sabor favorito, adolescentes que llegaron con amigos, parejas que aprovecharon la ocasión para compartir un momento diferente y familias enteras que hicieron una pausa en su rutina se encontraron en las heladerías de Amandau para recibir este particular regalo.

Hubo quienes llegaron con la emoción propia de una tradición conocida y quienes participaron por primera vez.

Para los más pequeños, la espera parecía interminable hasta tener finalmente el cucurucho en las manos.

Entre conversaciones, fotografías, risas y encuentros espontáneos, el helado volvió a convertirse en mucho más que un postre.

Fue una excusa para salir de casa, reunirse con amigos, compartir en familia, aprovechar ese tiempo del almuerzo, para revivir una costumbre que ya forma parte del calendario afectivo de miles de paraguayos.

Sonrisas, encuentros y mucho helado

El Día Nacional del Helado Gratis llegó este año a su decimosexta edición y volvió a demostrar por qué se convirtió en uno de los acontecimientos de marca más esperados del país.

La propuesta nació de Amandau como una manera de agradecer la preferencia de sus consumidores y, con el paso de los años, se transformó en una celebración capaz de convocar a varias generaciones.

“Es una fecha que la gente espera y comparte todos los años. Para nosotros sigue teniendo el mismo espíritu que al inicio: agradecer a nuestros consumidores y celebrar junto a ellos una historia que nos une con muchas familias paraguayas”, expresó Bianca Lavia, gerente de Marketing de Amandau.

La jornada tuvo además un significado especial para la empresa, que este año alcanzó su decimoquinto reconocimiento consecutivo como Top of Mind, manteniéndose como la marca de helados más recordada por los paraguayos.

También fue distinguida por tercer año consecutivo como Top Seller en supermercados.

Un regalo que endulzó el día

Con más de 200 heladerías distribuidas en el país, Amandau mantiene una de las redes de franquicias más importantes del rubro y continúa su expansión.

A sus 53 años de trayectoria, la compañía desarrolla localmente sus propias recetas, apuesta por materias primas nacionales y genera empleo para cientos de paraguayos.

“Mantener el liderazgo durante más de 50 años representa una responsabilidad enorme. No se trata solamente de ser una marca conocida, sino de seguir siendo elegidos”, señaló Bianca Lavia.

“Por eso trabajamos constantemente en mantener un alto estándar de calidad y ofrecer siempre novedades que nos permitan mantener esa cercanía con nuestros consumidores”, agregó.

Amandau ya comenzó a expandirse internacionalmente con su primera franquicia en Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil.

La celebración del Día Nacional del Helado Gratis también reflejó esa historia de cercanía, porque, detrás de cada helado recibido, hubo una sonrisa, un abrazo, una foto, una anécdota o simplemente el gusto de compartir.

Por unas horas, todos tuvieron un motivo común para celebrar: disfrutar de un helado gratis.

Así, una vez más, Amandau convirtió una acción de agradecimiento en una verdadera fiesta popular.

Una jornada en la que el sabor fue protagonista, pero las personas fueron quienes le dieron sentido a la celebración.