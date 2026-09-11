Prourbe consolida cuatro años de liderazgo en publicidad exterior

Prourbe Medios alcanzó un nuevo reconocimiento dentro del mercado publicitario paraguayo al obtener la distinción de líder en la categoría Cartelería y Publicidad Exterior del Ranking de Marcas 2026 de la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP), por cuarto año consecutivo. La premiación se realizó el jueves 10 de septiembre en Talleyrand Costanera, en una ceremonia que reunió a empresas nacionales y multinacionales destacadas en distintas categorías.

El resultado prolonga una posición que la compañía mantiene desde 2023 y que volvió a ratificarse en las ediciones de 2024, 2025 y 2026. Para Prourbe, el reconocimiento cobra especial relevancia en un escenario donde la publicidad exterior amplía sus recursos, incorpora tecnología y adquiere un papel cada vez más estratégico para las marcas.

Más de tres décadas de trayectoria

Con más de 30 años de experiencia, Prourbe se especializa en soluciones de publicidad exterior estática y digital. Su infraestructura supera los 1.000 espacios distribuidos en 14 departamentos, con presencia en formatos outdoor e indoor y en los principales centros comerciales del país. La empresa cuenta además con un equipo de más de 50 colaboradores y forma parte de ALOOH desde 2018, participando en iniciativas y campañas de alcance regional.

Su desarrollo también contempla proyectos vinculados con el entorno urbano. A través del Consorcio OOH, Prourbe participa en la instalación de más de 500 paradas de buses en Asunción, incorporando espacios que combinan comunicación comercial con infraestructura destinada al uso ciudadano.

Un sector que gana protagonismo

El desempeño de Prourbe acompaña la expansión de la publicidad exterior en Paraguay. Datos de inversión publicitaria de la APAP correspondientes a 2025 señalaron un crecimiento del 15% para el segmento OOH, por encima del comportamiento general del mercado.

La evolución está vinculada con la incorporación de soportes digitales, nuevas herramientas de planificación y mayores posibilidades de medición. En este contexto, la compañía combina formatos tradicionales con pantallas digitales, mobiliario urbano, circuitos indoor y espacios destinados a activaciones de marca.

Un liderazgo respaldado por el mercado

El Ranking de Marcas de la CAP constituye una referencia para conocer el posicionamiento de las empresas y marcas entre los consumidores paraguayos. La edición 2026 incluyó 100 categorías y se sustentó en una investigación nacional desarrollada por la consultora Metro, mediante encuestas presenciales, telefónicas y digitales que consideraron variables como recordación, uso y preferencia.

La distinción fue recibida por Rocío Brizuela, subgerente de Marketing, y Luis Castagnino, gerente comercial, en representación de Prourbe Medios. Con este nuevo reconocimiento, la empresa reafirma una trayectoria construida sobre expansión, innovación y cercanía con las marcas, mientras proyecta el desarrollo de la publicidad exterior hacia un modelo cada vez más tecnológico, estratégico y medible.

Para conocer más detalles, las personas interesadas pueden visitar la página web www.prourbemedios.com.py o las redes sociales de Prourbe Medios.