Una tormenta fuera de lo común golpeó a miles y activó un amplio operativo de Seguridad Seguros

Ante esta situación, Seguridad Seguros desplegó un amplio operativo para recibir las denuncias y acelerar la atención de los afectados.

“Todo comenzó después del temporal. Nos pusimos en comunicación para coordinar con todo el equipo de siniestros”, explicó Nelson Méndez, gerente de la Línea de Automóviles de Seguridad Seguros.

La magnitud del fenómeno obligó a involucrar a prácticamente toda la estructura de la compañía. “No solamente el área de siniestros, sino casi todo el plantel de funcionarios de Seguridad se puso a disposición, porque esto es algo que realmente nos sorprendió a todos y que afectó a la mayoría de los asegurados”, expresó.

El impacto, además, fue transversal. “No solamente en el sector automóviles, sino también afectó fuertemente a todas las líneas: de viviendas, comercios y agrícola”, detalló el profesional.

Aunque la intensidad del temporal fue diferente en algunas zonas del interior, los daños también alcanzaron a asegurados de distintos puntos del país.

“Afectó y golpeó fuertemente a nuestros asegurados, lo cual sentimos mucho”, indicó.

Una respuesta a gran escala

La cantidad de personas que acudieron a realizar sus denuncias dimensionó el alcance del fenómeno. Solo en la oficina de Sacramento, Seguridad Seguros recibió alrededor de 600 personas durante la jornada del lunes.

“Estamos continuando, dándoles la atención que se merecen”, señaló Méndez.

Para responder a esta demanda, la compañía reforzó su atención presencial. “El lunes estábamos atendiendo alrededor de 40 funcionarios, lo cual agiliza bastante realmente”, detalló.

El procedimiento fue diseñado para que el cliente pueda completar la denuncia mientras se realiza la inspección de los daños.

“El asegurado viene, mientras espera toma un café, los compañeros toman la denuncia, hacen las fotos de los daños del vehículo y en minutos sale con la denuncia hecha”, refirió.

La compañía también mantiene atención en su casa matriz, sobre Mariscal López, donde se reciben denuncias correspondientes a las distintas líneas de cobertura, incluyendo automóviles, hogar, comercio y sector agrícola, así como en las sucursales de todo el país.

Más que parabrisas: los vehículos sufrieron daños integrales

El automóvil fue uno de los segmentos más afectados. El granizo, en muchos casos, rompió cristales y daños en diferentes componentes de los vehículos.

Méndez destacó que numerosos automóviles sufrieron daños prácticamente en toda su superficie exterior.

“La mayoría de los vehículos fueron afectados en la totalidad del exterior del vehículo, porque son ambos parabrisas, los faros, retrovisores, techo”, explicó.

“Afecta todo, como la luz, la luz del freno. No es solamente centrarse en el parabrisas, porque un vehículo no puede circular sin un faro o sin retrovisor”, argumentó.

Ante la eventual escasez de repuestos, Seguridad Seguros tomó contacto con su red de proveedores. “Seguridad cuenta con talleres y proveedores exclusivos que le dan prioridad a la compañía. Desde el sábado estamos en comunicación con ellos justamente para que se preparen para dar atención a los asegurados”, declaró.

La aseguradora también cuenta con convenios con concesionarias y casas de repuestos. “Tenemos convenio con la mayoría de casas de las concesiones, lo cual nos ayuda para agilizar la atención de los repuestos”, aseguró.

La prioridad, explicó, no se limita a los automóviles. “La compañía también tiene convenio para los casos que afecten el rubro de hogar”, sostuvo.

Hogares, comercios y cultivos

La respuesta ante los daños también contempla otras líneas de cobertura. Para viviendas y comercios, la denuncia puede realizarse y posteriormente los equipos de la compañía se trasladan hasta el lugar afectado.

“Para los casos de comercio y de hogar, los asegurados hacen la denuncia y después los compañeros van in situ a tomar las fotos, a la vivienda, al comercio”, comentó.

En el sector agrícola, el despliegue llega hasta las plantaciones. “Para los casos de agrícola, contamos con 14 oficinas regionales y los compañeros se acercan hasta los asegurados, a las plantaciones”, indicó.

La compañía dispone además de especialistas para evaluar los daños en el campo.

Una experiencia que puede cambiar al sector

Para Méndez, la dimensión del temporal marcará un antes y un después.

El episodio, además de representar un desafío operativo, deja una enseñanza para el mercado. “Es una lección también para todos de que debemos estar preparados para situaciones así”, reflexionó.

El gerente considera que fenómenos de esta naturaleza podrían convertirse en un desafío cada vez más frecuente para las compañías.

La experiencia adquirida durante estos días puede servir para mejorar los mecanismos de prevención y respuesta ante futuros eventos climáticos extremos.

¿Cómo denunciar un siniestro?

Revisá primero tu cobertura

Podés consultar tu póliza ingresando a tu perfil en la página web.

Si todavía no tenés una cuenta, podés registrarte fácilmente.

También podés consultar tu cobertura a través del WhatsApp +595 21 249 1200 o comunicarte con tu agente o corredor de confianza.

Realizá tu denuncia a distancia

Podés enviar los datos y documentación del siniestro al correo: denunciasweb@seguridad.com.py.

Para agilizar la gestión, incluí:

* Nombre y apellido del asegurado

* Número de Cédula de Identidad

* Marca, modelo y chapa del vehículo

* Fotos de los daños y, si es posible, del lugar del siniestro

Adelantá el presupuesto de reparación

Podés consultar la grilla de talleres en la página web y elegir el que mejor te convenga para solicitar un presupuesto.

Asistencia 24 horas

(021) 662-300

*4949 desde Tigo

*9494 desde Personal

*WhatsApp: +595 21 249 1200

Podés realizar gran parte de la gestión desde donde estés.

Un plazo flexibilizado ante una situación extraordinaria

Méndez aclaró además que, aunque existe un plazo habitual para presentar las denuncias, la compañía decidió flexibilizarlo debido a las circunstancias excepcionales.

“Los asegurados se puedan acercar inclusive después del límite de los tres días”, expresó.

La medida contempla especialmente a quienes todavía no pudieron acercarse por motivos laborales o por el estado de sus vehículos.

“Dada esta situación atípica y por la cantidad de asegurados que estamos atendiendo, vamos a extender el plazo”, aseguró.

La prioridad es que ningún asegurado afectado por este fenómeno quede sin la posibilidad de gestionar su reclamo por las dificultades propias de una emergencia de esta magnitud.

Más detalles en www.seguridadseguros.com.py.