Metalúrgica Vera impulsa la construcción nacional

El ingeniero Luis Gabriel Vera, director general de Metalúrgica Vera S.A.E., destacó que la trayectoria de la firma está vinculada al crecimiento del sector en el país, mediante su participación en obras de diferentes escalas. En este escenario, la capacidad industrial y el desarrollo de soluciones especializadas constituyen factores fundamentales para acompañar nuevos emprendimientos.

Servicios integrales para diferentes proyectos

Actualmente, la compañía ofrece soluciones integrales en estructuras metálicas, desde las etapas iniciales de ingeniería y diseño hasta la fabricación y el montaje. Su cartera incluye estructuras para naves industriales, depósitos, centros logísticos, galpones, edificios y otras construcciones que requieren componentes de acero.

A estos servicios se suman procesos complementarios como corte, plegado, granallado, pintura, galvanizado, retechado y montaje, además de soluciones para cerramientos y productos vinculados a la construcción.

Según Vera, este segmento es fundamental para la actividad de la empresa, tanto por el volumen de proyectos como por la posibilidad de aportar ingeniería y fabricación orientadas a optimizar los tiempos, costos y procesos constructivos.

Acompañamiento técnico durante las obras

La estrategia de Metalúrgica Vera consiste en mantener una relación cercana con sus clientes durante las distintas etapas de cada emprendimiento. La firma busca desempeñarse no solamente como proveedora, sino también como aliada técnica e industrial, mediante soluciones adaptadas a los requerimientos específicos de cada obra.

La integración de ingeniería, fabricación, terminaciones, logística y montaje permite coordinar los procesos y mejorar el control de calidad, los plazos de ejecución y la trazabilidad de los componentes.

Para fortalecer esta capacidad, la compañía trabaja en la optimización de sus procesos productivos, la incorporación de tecnología, la planificación y el desarrollo de sus capacidades de ingeniería. La digitalización y las herramientas de modelado también contribuyen a mejorar la precisión y eficiencia operativa.

Desafíos y oportunidades de crecimiento

Entre los principales desafíos del sector figuran los costos de las materias primas, la disponibilidad de mano de obra especializada, los plazos de ejecución y la actualización tecnológica permanente. A esto se suma la necesidad de coordinar con mayor precisión las etapas de ingeniería, fabricación, logística y montaje.

Vera sostuvo que el objetivo no es solamente aumentar la producción, sino mejorarla, preservando los estándares de calidad y seguridad y ofreciendo soluciones competitivas.

La expansión de proyectos inmobiliarios, industriales, logísticos y de infraestructura abre oportunidades para fortalecer la industria nacional. En este contexto, Metalúrgica Vera apunta a acompañar el desarrollo de Paraguay con capacidad industrial, tecnología, ingeniería y personal calificado.