Azeta: cómo 21 empresas generan oportunidades en todo el Paraguay

Azeta es un grupo empresarial paraguayo que cumple 80 años y su historia comenzó en 1946, cuando Aldo Zuccolillo fundó Ferretería Americana en el microcentro de Asunción. A partir de esa primera empresa se fueron abriendo nuevos caminos que hoy llevan a 21 empresas, presentes en 8 sectores de la economía nacional.

Detrás hay una misma convicción, la de contribuir a un Paraguay con más oportunidades. Cada empresa la traduce a su manera, que va desde el empleo formal, acceso a servicios, inversión y desarrollo de las comunidades donde está presente. Este es un recorrido por el impacto de cada una.

FINANZAS Y SEGUROS

Acceso y respaldo para las personas, familias y empresas

Banco Atlas acompaña a más de 248.000 clientes en todo el país, con más de 550 colaboradores en 28 sucursales. Su principal aporte es generar oportunidades a través de las finanzas: su crecimiento solo tiene sentido si está acompañado por el crecimiento del país; de su expansión nacieron Atlas Seguros y Atlas Inversiones, que dieron forma al Grupo Financiero Atlas.

Atlas Seguros ayuda a que personas, familias y empresas puedan seguir adelante con sus proyectos, incluso cuando ocurre un imprevisto. Inició sus operaciones el 1 de marzo de 2022 y, durante 2025, pagó 637 siniestros por más de G. 8.481 millones. También cuenta con EMA, un asistente digital disponible las 24 horas.

Atlas Inversiones, por su parte, busca acercar el mercado de valores a más paraguayos, con fondos de inversión que canalizan el ahorro hacia proyectos productivos. En tres años se posicionó entre las principales firmas del mercado por volumen operado, mientras una persona puede registrarse e invertir sin trámites en papel.

Acapuedo lleva depósitos, pagos y giros a familias y comercios de todo el país, incluso en comunidades rurales. Convierte almacenes y despensas de barrio en centros de servicios y ofrece a los comerciantes adheridos acceso sin costo a una red transaccional, una cuenta bancaria y capacitación para avanzar en su formalización.

MULTIMEDIOS Y COMUNICACIONES

Información y conectividad en todo el país

ABC nació el 8 de agosto de 1967. Fundado por Aldo Zuccolillo, fue el primer diario a color, abierto en plena dictadura, que defiende desde entonces el derecho de los ciudadanos a informarse. Hoy es un multimedio: ABC Digital, desde 1996; Radio ABC Cardinal, desde 2016, la señal de AM más potente del país en el dial 730; ABC TV, desde 2017; Cardinal Romance, en el 98.5 FM, y ABC Streaming.

También se encuentra Personal, que conecta y entretiene a las personas con infraestructura móvil y fibra óptica en zonas urbanas y rurales. Arrancó sus operaciones comerciales en 1998 como la primera red digital del país y hoy está presente en más de 1 millón de hogares; en 2004 fue la primera en lanzar una red GSM y, entre 2018 y 2019, se consolidó su oferta convergente con Flow. Integra móvil, internet, televisión y servicios financieros con Personal Pay, y proyecta desarrollar soluciones para pymes y grandes empresas.

INMOBILIARIOS

Acceso a la propiedad y ciudades que crecen

Inmobiliaria del Este, fundada en 1969, democratizó por más de cinco décadas el acceso a la inversión inmobiliaria mediante la financiación directa. Desarrolló más de 1.000 urbanizaciones, vendió más de 165.000 lotes en su historia y está presente en más de 90 ciudades. Pasó de vender inmuebles propios a administrar propiedades de terceros y a ser una desarrolladora integral que creció con el país.

Azenta, a su vez, concibe estructura y materializa proyectos inmobiliarios con una mirada integral y visión estratégica. Crea entornos donde conviven comercio, servicios, entretenimiento y comunidad, con inversión permanente en infraestructura e impulso a cientos de empresas, emprendedores y comercios.

REAL ESTATE COMERCIAL

Ciudades que se encuentran y comercios que crecen

Mariscal nació en 1996 y recibe hoy a unas 500.000 personas por mes. Avanza hacia el concepto de centro urbano, que integra el comercio, servicios, gastronomía, oficinas, vivienda y comunidad, es decir, más que un centro comercial, un espacio que genera empleo, dinamiza la economía y mejora la calidad de vida.

Mariano, inaugurado en 2010, acompañó el desarrollo de una de las zonas de mayor afluencia, con espacios gastronómicos, de entretenimiento y de retail, que visitan unas 280.000 personas. Suma la propuesta de centro urbano a una cadena que moviliza a locatarios, emprendedores y proveedores nacionales: cada nuevo desarrollo tiene un efecto multiplicador sobre la actividad económica.

Plaza Norte, inaugurado en 2025 en la ciudad de Limpio, también evoluciona hacia el concepto de centro urbano, con la generación de empleo formal, más de 200 trabajadores y el fortalecimiento del comercio local.

Igualmente se encuentra delSol Shopping & Lifestyle, el primer shopping del Paraguay, con 31 años de historia, que se presenta bajo el eslogan “Cada día que nace, nace un nuevo delSol”. Actualmente lo visitan unas 380.000 personas por mes.

Abasto Norte nació en 2012 como el primer mercado de abasto privado del Paraguay, para los pequeños productores. Con una inversión superior a US$ 10 millones, atiende hoy a 650.000 clientes por mes en 330 locales comerciales y emplea a unos 1.500 trabajadores. Asimismo, suma un colegio con 280 alumnos, una escuela de danza y una propuesta del SNPP con unos 1.500 egresados anuales. Abasto Este, inaugurado en 2024 en Minga Guazú, replicó el sistema: recibe 100.000 visitantes por mes y emplea a más de 500 trabajadores en cuatro bloques comerciales.

RETAIL

Empleo formal y oportunidades para productores y emprendedores

Biggie genera empleo formal para más de 6.000 colaboradores en más de 300 puntos de venta, que atienden las 24 horas, los 365 días del año, y trabaja con cientos de proveedores locales. Se sumó al grupo en 2024 para ampliar las posibilidades de los microemprendedores de visibilizar y vender sus productos, a la par de gestionar 5.000.000 de transacciones al mes.

Ferrex acerca soluciones para el hogar y la construcción con más de 20.000 productos, en seis tiendas y un centro de distribución en Luque de 5.000 metros cuadrados. Introdujo en Paraguay el autoservicio asistido.

Nueva Americana es heredera de la Ferretería Americana, fundada en 1946 en el microcentro de Asunción. Con el tiempo amplió su oferta a servicios y artículos para el hogar y se consolidó como una de las pioneras de las tiendas por departamentos en el Paraguay. Hoy cuenta con cuatro locales en Asunción y Gran Asunción, y más de 20.000 tarjetas de crédito propias.

INDUSTRIA

Producción nacional y desarrollo del interior

Mercurio nació en 1997 como industria gráfica y atiende el mercado de packaging, editorial e industria gráfica comercial. Transformó una industria que abastecía a empresas del grupo en un referente del sector para el mercado nacional y regional.

Grupo Sueñolar emplea a unos 1.300 colaboradores, con tres plantas y unas 100 tiendas, a la vez de ser una Empresa B certificada. Nació en 1996 en un pequeño taller de Ypacaraí con el somier, un buen descanso que dejó de ser un lujo. Desde 2025 cuenta con Azeta en su accionariado y su objetivo es regresar a los mercados internacionales.

AGRONEGOCIOS

Producción y desarrollo del interior

Vanguardia Agronegocios produce en 6.500 hectáreas, principalmente arroz y soja, unas 30.000 toneladas de arroz cáscara y 8.000 de soja al año. En 2011 llegó su primera exportación de arroz a Brasil. Lleva adelante un proyecto educativo en seis escuelas públicas de Arroyos y Esteros y, desde 2023, incorporó la cría y el engorde de búfalos. Su meta es llegar a más de 15.000 hectáreas de cultivo, cuidando el ambiente y a las comunidades cercanas.

EXTERNALIZACIÓN DE PROCESOS

Talento paraguayo para el mundo

Avanza, especializada en tercerización de procesos de negocio (BPO) desde 2011, cuenta con más de 1.100 colaboradores y más de 900 posiciones de contact center; facilita el acceso al primer empleo y apoya a madres jefas de hogar en situación de vulnerabilidad. Exporta servicios a Argentina, Chile, China, España, Francia y Costa Rica. Igualmente, es la única empresa de BPO certificada en ISO 27001.

Azeta Mandatos & Servicios inició sus operaciones en 2016 para centralizar y optimizar los servicios de las empresas del grupo; esta articula procesos administrativos, financieros, tecnológicos y operativos, mientras genera eficiencias a escala. Evolucionó de una función de soporte a una estructura transversal, con la proyección de extender algunas de sus capacidades a terceros y aliados.

Lo que se viene es aún más grande

Los 80 años son un punto de partida, ya que el grupo prevé invertir más de US$ 600 millones entre 2026 y 2029 en los planes de expansión de sus empresas, luego de un incremento del activo fijo de US$ 517 millones en los últimos 10 años. Entre los proyectos se encuentran la ampliación de Torres del Sol, el Centro de Distribución de Biggie, el Nuevo Mariano, un complejo residencial en Luque y el Bloque C de Mariscal.