Dólares en el celular: las operaciones cambiarias digitales crecen 55%

La propuesta llega en un momento en que el tipo de cambio dejó de ser un dato de fondo. El dólar pasó de cerca de G. 8.000 en abril de 2025 a la franja de G. 5.900 a G. 6.000, una caída aproximada del 25%. “Con un mercado así, saber cuándo y cómo cambiar y pagar se volvió una decisión financiera de primer orden”, sostiene Facundo Cuevas, gerente financiero de Banco Atlas en entrevista para ABC Negocios.

La propuesta: la mesa de cambios en el bolsillo

Desde la App de Banco Atlas, los clientes pueden comprar y vender dólares entre sus propias cuentas o enviarlos a cuentas de otros bancos a través del SIP, el sistema de pagos del Banco Central del Paraguay (BCP).

“En Atlas la compra y venta de US$ es simple, rápida y 100% autogestionada desde la aplicación, en menos de 4 pasos ya podés comprar o vender dólares, o transferir fondos vía SIP a cualquier cuenta del mercado local, en guaraníes o dólares”, según explicó Cuevas.

La propuesta se apoya en tres pilares: transparencia, porque la cotización se conoce antes de confirmar; trazabilidad, porque cada operación genera un comprobante digital; y autonomía, porque el cliente opera desde donde esté, sin pasar por una sucursal.

Para operaciones de mayor volumen, desde US$ 10.000 o su equivalente, la Mesa de Cambios ofrece cotizaciones preferenciales. Además, opera con diversas monedas extranjeras y estructura coberturas a medida para empresas, en general la compañía busca ofrecer precios muy competitivos para todos los clientes.

Un dólar que pide asesoramiento

Imaginá una feria donde llegan más vendedores que compradores. Nadie quiere volver a casa con la mercadería y los precios ceden. Sobran vendedores. Con esa imagen explica Facundo Cuevas lo que ocurre hoy con el dólar en Paraguay.

¿Por qué? Entre enero y agosto, la soja exportada sumó US$ 2.887 millones, 46% más que un año antes. Tras el grado de inversión de Moody’s y S&P, el país colocó bonos en guaraníes por el equivalente a US$ 1.000 millones, y solo en el primer trimestre de 2026 ingresaron US$ 1.094 millones por inversión de cartera, más que en todo 2025.

El escenario base del banco ubica al dólar entre G. 5.600 y G. 5.800 al cierre de 2026, con una recuperación moderada hacia G. 6.000 a G. 6.250 a fines de 2027. Una cosecha afectada por El Niño, más importaciones o el regreso del BCP al mercado cambiario podrían empujarlo hacia arriba; Cuevas, sin embargo, considera poco probable un salto brusco este año.

El consejo: ahorrar en la moneda con la que se paga

Ante la pregunta que más reciben en el banco, ¿dólares o guaraníes?, Cuevas propone cambiar el foco. Lo importante no es adivinar qué moneda ganará valor, sino en cuál se pagarán los gastos futuros.

Quien tiene compromisos en guaraníes, como salarios, cuotas de vivienda o matrículas escolares, puede mantener sus ahorros en moneda nacional. Quien prevé viajes o deudas en dólares debería considerar ahorrar en divisas. El plazo, la rentabilidad y la liquidez completan la ecuación, y diversificar entre ambas monedas reduce la exposición cambiaria.

“El argumento a favor del guaraní hoy es la tasa: un plazo fijo en moneda local paga alrededor de cuatro puntos porcentuales más que uno en dólares, cuando hace dos años la diferencia no llegaba a dos”, argumenta Cuevas.

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La ganancia y el riesgo del carry trade

Ese diferencial alimentó una estrategia conocida como carry trade. Cuevas la ilustra con números: “alguien que vendió US$ 1.000 a G. 7.500 recibió G. 7,5 millones; al 10% anual, un año después tiene G. 8,25 millones y, con el dólar a G. 5.950, puede recomprar unos US$ 1.387”.

El ejemplo muestra el potencial, pero también la advertencia, sostiene Cuevas: “si el guaraní se deprecia, la suba del dólar puede absorber lo ganado en intereses”. Por eso, insiste en decidir según el horizonte y el destino del dinero, no según la cotización del día.

Previsibilidad para las empresas

Para las compañías, propone Cuevas como herramienta clave el contrato forward, que fija hoy el tipo de cambio de una operación futura. “Resulta especialmente útil para exportadores que cobran en dólares, pero afrontan costos en guaraníes. Con el diferencial actual de tasas, un forward a un año se ubica alrededor de 4% por encima del contado: el costo de saber de antemano cuánto se va a recibir o pagar”.

Más autogestión en 2027

El crecimiento digital marca la hoja de ruta. Para 2027, Banco Atlas evalúa nuevas iniciativas para ampliar la autogestión y sumar productos a sus plataformas, con la apuesta de que cada vez más decisiones cambiarias se resuelvan desde el celular, con información y asesoramiento a mano.