Emiratos Árabes Unidos ya tiene empresas constituidas en Paraguay: ¿qué sectores interesan?

Empresarios de Emiratos Árabes Unidos ya constituyeron empresas en Paraguay, mientras que otros avanzan en sus procesos de instalación para desarrollar actividades comerciales y explorar proyectos de inversión, comentó Tadeo Molinas, presidente de la Cámara Paraguay–Emiratos Árabes Unidos de Comercio, Industria y Turismo (Capecit).

“Una empresa emiratí que se instala en Paraguay no necesariamente tiene que limitar sus operaciones al mercado local. También puede desarrollar actividades comerciales y productivas orientadas a otros países de la región, aprovechando los mecanismos de integración y los acuerdos aplicables”, destacó.

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Molinas sostuvo que el interés de los empresarios emiratíes comienza a traducirse en decisiones concretas, lo que abre posibilidades de asociación con firmas paraguayas, desarrollo de proyectos conjuntos y ampliación de las relaciones comerciales entre ambos países.

¿En qué sectores hay oportunidades de inversión?

El presidente de la cámara indicó que Paraguay ofrece condiciones para atraer inversiones en energía, infraestructura, logística, tecnología, producción de alimentos y servicios. Sin embargo, no precisó en cuáles de estos rubros se desempeñan las empresas emiratíes ya constituidas.

“Entre las principales fortalezas del país se destaca su ubicación estratégica en Sudamérica, la disponibilidad de energía renovable, la capacidad de producción agropecuaria y los costos competitivos en determinados sectores”, resaltó.

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Emiratos Árabes Unidos, una puerta a nuevos mercados

El titular de Capecit indicó que Emiratos Árabes Unidos no representa solamente un destino para las exportaciones paraguayas, sino también un centro internacional de negocios con conexiones hacia Medio Oriente, Asia y África.

En ese sentido, remarcó que la relación comercial puede beneficiar a ambas partes: las empresas paraguayas pueden utilizar ese mercado como plataforma para llegar a otros destinos, mientras que las compañías emiratíes pueden encontrar en Paraguay una base para expandirse hacia Sudamérica.

Qué productos paraguayos pueden ganar mercado en Emiratos Árabes Unidos

En cuanto a las exportaciones paraguayas, el titular de Capecit mencionó la carne, los cereales, los derivados de la soja y los alimentos procesados entre los productos paraguayos con posibilidades de ampliar su presencia en Emiratos Árabes Unidos.

Manifestó que ese país presta especial atención a la seguridad alimentaria y a la diversificación de sus proveedores, lo que representa una oportunidad para la producción nacional.

“Algunos productos del sector agropecuario ya forman parte del intercambio bilateral, lo que representa una base para seguir ampliando nuestra presencia”, señaló. Agregó que el desafío consiste en identificar las necesidades de los compradores y garantizar un suministro competitivo y sostenido.

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Comercio entre Paraguay y Emiratos Árabes Unidos creció 53,8%

El comercio no petrolero entre Paraguay y Emiratos Árabes Unidos alcanzó US$ 249,2 millones en 2025, con un crecimiento del 53,8%, según los datos citados por Molinas.

Para el gremialista, esta evolución refleja un mayor dinamismo en las relaciones comerciales y abre posibilidades para ampliar el intercambio y desarrollar nuevos negocios entre ambos países.

Capecit busca ampliar los vínculos empresariales

Por otro lado, Molinas señaló que la Cámara avanza en su consolidación institucional y recibe el interés de empresas de distintos sectores que identifican oportunidades de negocios en la relación entre Paraguay y Emiratos Árabes Unidos.

“El objetivo facilitar el acceso de las empresas paraguayas a nuevos mercados internacionales y atraer a empresarios emiratíes interesados en establecerse en Paraguay para expandir sus operaciones hacia Sudamérica”, resaltó.