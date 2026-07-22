Inversiones del primer semestre: el desafío ya no es atraer capital, sino generar desarrollo

¿Qué nos dicen realmente las inversiones del primer semestre de 2026 sobre la economía paraguaya? Mucho más de lo que indican los montos anunciados. La verdadera señal no está en cuánto capital llegó al país, sino en cómo comienza a cambiar la composición de su economía.

Durante años, Paraguay fue reconocido por ofrecer energía competitiva, estabilidad macroeconómica, una carga tributaria favorable y costos operativos atractivos. Estos factores continúan siendo ventajas importantes y explican, en buena medida, el interés que despierta el país entre inversionistas nacionales y extranjeros. Sin embargo, limitar el análisis a estas fortalezas sería insuficiente para comprender lo que está ocurriendo.

Los proyectos anunciados durante los primeros seis meses de 2026 muestran una realidad diferente. La expansión de la industria maquiladora, el desarrollo de nuevos parques industriales, las inversiones en infraestructura logística, los avances del Corredor Bioceánico, los proyectos vinculados a la Hidrovía Paraguay–Paraná, el crecimiento de la agroindustria y la llegada de iniciativas relacionadas con centros de datos y economía digital reflejan un patrón que difícilmente puede considerarse casual.

En economía existe una diferencia entre crecer y desarrollarse. Crecer significa producir más. Desarrollarse implica producir mejor, generar mayor valor agregado, incorporar innovación y construir una estructura productiva más diversificada.

Es precisamente esa transición la que Paraguay comienza a mostrar.

Durante décadas, la economía paraguaya estuvo sustentada principalmente por la producción agropecuaria, la ganadería y la generación de energía hidroeléctrica. Estos sectores seguirán siendo fundamentales para el crecimiento nacional. Sin embargo, la aparición de nuevas inversiones en actividades industriales, logísticas y tecnológicas demuestra que el país comienza a ampliar sus motores de desarrollo.

Esta evolución tiene un impacto que va mucho más allá de las cifras anunciadas. Cuando la inversión se dirige hacia industrias, infraestructura o innovación, no solo aumenta la capacidad productiva. También se fortalecen las cadenas de proveedores, se generan empleos formales, se incorporan nuevas tecnologías y se incrementa la competitividad de toda la economía.

En otras palabras, la calidad de la inversión importa tanto como su volumen. Ese es, probablemente, el mensaje económico más importante que deja el primer semestre de 2026.

Sin embargo, sería un error interpretar este momento como una garantía de éxito. Paraguay todavía enfrenta desafíos que serán determinantes para consolidar este proceso. La infraestructura logística deberá acompañar el crecimiento industrial; la formación de capital humano especializado será cada vez más necesaria; y la seguridad jurídica continuará siendo uno de los principales factores para mantener la confianza de los inversionistas.

A estos desafíos internos se suma un contexto internacional marcado por tasas de interés elevadas, tensiones geopolíticas y una economía global que continúa mostrando señales de incertidumbre. En este escenario, los países que logren ofrecer previsibilidad, eficiencia y estabilidad tendrán mayores posibilidades de atraer inversiones de largo plazo.

Desde mi perspectiva como economista, el principal cambio que estamos observando es que Paraguay comienza a dejar de competir únicamente por sus costos y empieza a competir por la calidad de su entorno productivo. Esa diferencia puede redefinir su posicionamiento económico en la región durante los próximos años.

Naturalmente, los anuncios de inversión representan solo el primer paso. El verdadero desafío será transformar esos proyectos en mayor productividad, innovación, exportaciones y empleo de calidad. Solo entonces podrá afirmarse que las inversiones han contribuido efectivamente al desarrollo del país.

El primer semestre de 2026 puede ser recordado simplemente como un período de importantes anuncios, o puede convertirse en el momento en que Paraguay comenzó a cambiar definitivamente su perfil económico.

La diferencia dependerá menos del volumen de capital anunciado y mucho más de la capacidad del país para transformar esas inversiones en desarrollo sostenible, fortaleciendo su competitividad y creando nuevas oportunidades para las próximas generaciones.

* Economista | Desarrollador de Negocios.