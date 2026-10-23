Automaq: el motor de confianza en maquinaria para la construcción

Jorge Pecci, presidente de Automaq, destaca el compromiso de la compañía con el desarrollo del sector de la construcción y la infraestructura del país, ofreciendo soluciones de maquinaria y respaldo técnico acordes a las exigencias de cada proyecto.

Tecnología para mover grandes proyectos

Actualmente, Automaq cuenta con una propuesta comercial diversificada en los segmentos de automóviles, neumáticos, maquinaria agrícola, vial, forestal y logística. En el ámbito de la construcción, ofrece una amplia gama de equipos Komatsu para trabajos vinculados a infraestructura y obras civiles, junto con equipos Bomag, reconocidos especialmente por sus soluciones de compactación.

Los equipos Komatsu tienen un campo de aplicación que va más allá de las obras viales. Según el tipo de maquinaria, pueden utilizarse en proyectos de infraestructura, construcción civil y actividades agropecuarias que requieren preparación de terrenos, habilitación de caminos internos y acondicionamiento de accesos.

La compañía apunta a ofrecer soluciones que contribuyan a mejorar la productividad y la eficiencia de sus clientes, considerando que la maquinaria incide directamente en los costos, los plazos y el rendimiento de cada proyecto.

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La posventa como factor decisivo

En el sector de la construcción, una máquina fuera de servicio no solo representa una interrupción operativa: puede detener trabajos, comprometer los plazos de ejecución y generar importantes pérdidas económicas. Por eso, al momento de invertir en maquinaria, el respaldo posventa es tan importante como las prestaciones del propio equipo.

En Automaq, este respaldo se traduce en asistencia técnica especializada, servicios de taller y disponibilidad de repuestos, orientados a brindar soluciones ante las necesidades de sus clientes. La prioridad es reducir al mínimo posible los tiempos de inactividad, contribuyendo a que la maquinaria vuelva a operar cuanto antes y los proyectos mantengan su ritmo de ejecución.

Automaq cuenta con más de 450 colaboradores y una estructura operativa orientada a atender las necesidades de sus clientes en todo el territorio nacional. Para el segmento de maquinaria vial, dispone de dos sedes con talleres especializados: la casa matriz, ubicada en Fernando de la Mora, y una sucursal en Santa Rita. Si bien sus talleres se encuentran en estas dos ubicaciones, el respaldo técnico de Automaq tiene alcance nacional, acompañando a clientes y operaciones en distintos puntos del país.

De cara al futuro, la empresa busca continuar acompañando el desarrollo de la construcción con equipos y soluciones que respondan a las necesidades de operaciones constructivas cada vez más exigentes, aportando tecnología, experiencia y respaldo técnico especializado.

Así, Automaq mantiene el propósito que guía su trayectoria: ser el motor de confianza de quienes mueven al país.