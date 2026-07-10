Automaq celebra 65 años y acelera su camino hacia el futuro

Hablar de Automaq es hablar de una historia vinculada al crecimiento del Paraguay. Durante 65 años, la compañía construyó una trayectoria basada en la confianza, la innovación y el compromiso permanente con sus clientes, acompañando la evolución de sectores clave de la economía nacional.

Con el paso del tiempo, la empresa consolidó un ecosistema de soluciones que va mucho más allá de la comercialización de vehículos, incorporando unidades de negocio orientadas a la movilidad, la logística, los equipos especializados y los servicios que permiten sostener la actividad productiva del país.

En este aniversario, la compañía reafirma su propósito institucional: “Somos el motor de confianza de quienes mueven al país”, una definición que sintetiza su rol como socio estratégico de empresas y personas que buscan respaldo, tecnología y soluciones eficientes.

Una nueva etapa con identidad renovada

Como parte de su evolución, Automaq desarrolló un proceso de transformación de su marca corporativa, con el objetivo de fortalecer su presencia institucional y reflejar el valor construido durante más de seis décadas.

El proceso inició con una investigación profunda que permitió identificar fortalezas como la trayectoria, la solidez y la confiabilidad, pero también una oportunidad de potenciar la visibilidad de la marca madre frente al reconocimiento de las distintas marcas comerciales que representa.

A partir de este análisis, la empresa decidió posicionar a Automaq como una marca corporativa con mayor protagonismo, capaz de integrar todas sus unidades de negocio bajo una misma visión. La nueva identidad visual acompaña este cambio con una imagen más dinámica, moderna y orientada al futuro. Soluciones que acompañan al desarrollo productivo.

Uno de los pilares históricos de la firma es su División Logística, una unidad que aporta soluciones para sectores que requieren eficiencia, continuidad operativa y tecnología.

Esta división reúne equipos de elevación, transporte pesado y soporte de repuestos para marcas líderes del mercado. Entre sus aliados estratégicos se encuentra Clark, marca reconocida mundialmente por sus soluciones de montacargas, además de la incorporación de los camiones DAF, una propuesta orientada al transporte pesado con altos estándares de eficiencia y rendimiento.

A esto se suma la línea de repuestos TRP, diseñada para brindar soporte a flotas y reducir tiempos de inactividad, garantizando la continuidad de las operaciones de empresas de distintos sectores.

Tecnología e innovación como motores de crecimiento

La compañía también proyecta su futuro con una mirada puesta en la transformación digital. La incorporación de nuevas herramientas tecnológicas forma parte de una estrategia orientada a mejorar procesos internos, optimizar el uso de datos, automatizar operaciones y elevar la experiencia de los clientes.

En este camino, Automaq entiende que la innovación es una condición necesaria para mantenerse competitiva en un mercado en constante cambio, sin perder los valores que marcaron su historia: cercanía, responsabilidad y compromiso.

Desde el área de Marketing, la empresa destaca que la construcción de confianza debe reflejarse en cada punto de contacto con los clientes, desde la atención comercial hasta el servicio posventa. La estrategia busca que la promesa de marca se traduzca en experiencias concretas y consistentes.

Mirando hacia los próximos 65 años

Con una visión de largo plazo, Automaq proyecta una nueva etapa enfocada en seguir acompañando el desarrollo nacional, incorporando capacidades tecnológicas y fortaleciendo el vínculo con sus clientes, colaboradores y aliados estratégicos.

La compañía apuesta a una organización más ágil, preparada para los desafíos de la nueva economía y capaz de combinar innovación con el legado construido desde sus inicios.

Bajo la filosofía “Moverse es crecer”, Automaq celebra sus 65 años mirando hacia adelante, reafirmando su compromiso de seguir siendo un actor clave en la movilidad, la productividad y el progreso del Paraguay.