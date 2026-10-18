WA Construcciones apuesta por la tecnología, las personas y la calidad

Gerardo Wasmosy, socio fundador y CEO de WA Construcciones, sostiene que el desafío del sector consiste en ejecutar obras con mayor previsibilidad, eficiencia, seguridad y control, integrando tecnología, procesos y talento humano.

Tecnología para optimizar procesos

La compañía incorpora herramientas que permiten mejorar la planificación y la gestión de sus proyectos. Entre ellas se encuentra la metodología BIM (Building Information Modeling), que facilita la coordinación de especialidades, la detección anticipada de interferencias y la optimización de recursos antes de iniciar las obras.

A esta tecnología se suma SAP Business One sobre HANA, plataforma que integra información de obras, compras, logística, administración y finanzas, fortaleciendo la trazabilidad y la toma de decisiones.

La empresa también avanza en la incorporación de inteligencia artificial para analizar información, optimizar procesos y elevar la productividad. “La tecnología y la inteligencia artificial no reemplazan a las personas; potencian a quienes saben utilizarlas y nos impulsan a evolucionar”, afirma Wasmosy.

Asimismo, WA Construcciones utiliza los principios de calidad de la norma ISO 9001 como referencia para estandarizar procedimientos y consolidar una gestión orientada a resultados. Su Departamento de Proyectos propio permite desarrollar anteproyectos, proyectos ejecutivos y visualizaciones, con mayor control desde las etapas iniciales.

El talento humano como diferencial

Para Wasmosy, la transformación empresarial requiere mucho más que incorporar herramientas digitales. La capacitación, el desarrollo profesional y una cultura colaborativa son fundamentales para sostener el crecimiento y responder a las demandas del mercado.

En esa línea, la compañía promueve iniciativas para fortalecer el sentido de pertenencia, el clima laboral y las oportunidades de desarrollo. La renovación de su reconocimiento como empresa Great Place to Work (GPTW) acompaña este compromiso con un entorno basado en la confianza y el respeto.

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Proyectos y nuevas demandas inmobiliarias

En Ciudad del Este, WA Construcciones participó en propuestas residenciales y urbanas como Green Paraná, Concept, Soho, Arbolia, entre otros. En Asunción, Hype Trinidad refleja una apuesta por el desarrollo inmobiliario contemporáneo, combinando diseño, funcionalidad, amenities y alternativas de vivienda e inversión, además de Altaroga Luque.

Según Wasmosy, el comprador paraguayo es cada vez más exigente y compara aspectos como seguridad, servicios, áreas comunes, mantenimiento y valorización futura, además de la ubicación y los metros cuadrados.

Ante este escenario, la empresa observa oportunidades en ciudades como Luque y Ciudad del Este. Su estrategia busca integrar innovación, calidad y desarrollo humano para consolidar un crecimiento sostenible y generar valor a largo plazo en el mercado inmobiliario paraguayo.