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Negocios
03 de noviembre de 2026 - 15:24

Bristol lanza “La Gran Promo de tus Sueños” con camionetas 0 km, un viaje al Caribe y 100 millones de guaraníes

Diego Chamorro con camisa de cuadros y chaqueta beige, junto a presentadora en traje oscuro, mientras presentan premios con fondo festivo azul y decoraciones doradas.
Diego Chamorro, gerente de Marketing de Bristol, y Andrea Corrales, jefa de Marketing. SILVIO ROJAS FALCON

Bristol, La Mejor Casa de Electrodomésticos del País, lanza su gran campaña de fin de año “La Gran Promo de tus Sueños”, una iniciativa que premiará a sus clientes con fabulosos incentivos para celebrar las fiestas decembrinas y el inicio del nuevo año.

Por Bristol
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Bristol siempre se caracteriza por premiar la fidelidad de sus miles de clientes. Esta vez la empresa lo hace mediante cuatro sorteos espectaculares que incluyen viajes, dinero en efectivo y vehículos de alta gama.

Siete personas en fila, destacando un hombre con saco beige al centro, fondo decorado con cintas doradas y logo de Bristol presente.
Directivos de Bristol.

Los premios y las fechas de sorteo son las siguientes:

  • 17 de diciembre de 2026: un paradisíaco viaje al Caribe para dos personas.
  • 24 de diciembre de 2026: un premio de G. 100.000.000 en efectivo, ideal para cerrar el año.
  • 31 de diciembre de 2026: una increíble Audi Q3 0 km para recibir el Año Nuevo.
  • 30 de enero de 2027: una imponente camioneta Volkswagen Amarok 4x4 automática 0 km.

Todos los clientes que realicen sus compras en cualquiera de las más de 100 sucursales de Bristol o a través de sus canales digitales oficiales estarán participando automáticamente en los distintos sorteos programados. La promoción se inicia el 2 de noviembre y culmina el 30 de enero.

Noviembre de Black Friday en Bristol

Por el mes de noviembre, Bristol lanza su promoción de Black Friday desde el 40% hasta 70% de descuento. La firma ofrece la mayor variedad de productos sin entrega inicial y con las mejores cuotas.

De hecho, están disponibles televisores y celulares en cuotas desde G. 59.000, heladeras en cuotas desde G. 129.000 y lavarropas en cuotas desde G. 49.000.

Asimismo, las motocicletas Buler, que se pueden encontrar en cuotas desde G. 239.000, cuentan con un beneficio adicional pues tienen una cuota de regalo.

Diego Chamorro en chaqueta beige y camisa clara, habla frente a un micrófono, mientras Gustavo Gómez sonríe sentado detrás.
Diego Chamorro, gerente de Marketing de Bristol.

De esta forma, además de dar a sus clientes créditos fáciles y rápidos, Bristol ofrece su tienda digital donde se pueden hacer múltiples operaciones, entre ellas, canjear puntos.

Igualmente, desde la aplicación móvil se puede solicitar la Bristol Card, espacio donde cada usuario tiene la posibilidad de acceder a una línea de crédito preaprobada con más ventajas. Además, los interesados pueden crear su lista de bodas, para que las parejas reciban los mejores regalos.

Para consultar las bases y condiciones de la promoción pueden ingresar a la página web www.bristol.com.py.

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