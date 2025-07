Salto de la industria láctea y nuevos horizontes

El Ing. Javier González, vicepresidente de la Cámara Paraguaya de Industriales Lácteos, conversó con ABC Rural y contó que el rubro lácteo durante el primer trimestre recuperó terreno y compartió los logros recientes y las proyecciones del sector.

Para este año, se espera procesar 1.000 millones de litros de leche, lo que representa un significativo crecimiento con respecto a los 850 millones de litros procesados el año pasado. Este incremento del 10% es particularmente destacable si se compara con el crecimiento histórico del 3% de años anteriores.

A nivel de consumo, sostiene González, se mantienen los 135 litros de leche por persona al año, aunque la FAO recomienda 180 litros. “Como dato importante debemos destacar que el consumo de queso va en incremento, principalmente gracias al sector gastronómico, donde se usa mucho para la comida, los ingredientes y platos preparados. A esto se suman las meriendas para los chicos al colegio”.

De acuerdo al dirigente, esta situación ayuda a que los precios se mantengan estables; por ejemplo, antes en Semana Santa los precios subían, hoy se mantienen, con relación al precio pagado por la leche al productor.

Crecimiento proyectado del 10%

La proyección para este año es crecer, según dijo González. “El año pasado realmente hubo una baja importante por una cuestión climática. Hoy en las cuencas principales de producción tenemos vacas que están con un promedio de 40 a 45 litros”.

El dirigente sostiene que con solo un grado de cambio de temperatura la producción se afecta a la baja. “O sea, hay varios factores que a ese nivel de genética afectan. Estimamos que este año podríamos tener un aumento de producción de entre 5 y 10 % de producción de materia prima, lo cual es muy alto con relación a otros años en que estábamos creciendo en torno al 3%”.

Según González, el 2024 se cerró con 850 millones de litros procesados, y este año se espera llegar a los 1.000 millones de litros, siempre y cuando los factores como el clima y otras variables lo permitan. “Estimamos que la producción informal estaría en torno a un 15%, pero baja cada año”.

Cambio de paradigma, leche en polvo impulsó el gran salto

La producción de leche en polvo por parte de dos industrias nacionales ayudó a toda la cadena y marcó un antes y un después. De los 850 millones de litros de leche que se produjeron el año pasado, el 25% fue destinado para la producción de leche en polvo.

Para el experto, hay un cambio de paradigma después de la aparición de la leche en polvo; incluso a nivel internacional, tomando en cuenta que se ha convertido en la carta de presentación. “Anteriormente, no teníamos mucho para ofrecer. Incluso, este producto es un gran regulador del mercado también, ya que si no teníamos leche en polvo para exportar, toda la leche producida se quedaría en Paraguay y los precios internos estarían por el suelo por el exceso de producción, tanto de pago al productor como precios de producto”.

Sin la capacidad de exportar leche en polvo, el exceso de producción en el país provocaría una caída drástica en los precios para productores y consumidores. Gracias a este desarrollo, el precio promedio pagado al productor ha pasado de G. 2.200 por litro hace solo dos años a un promedio de G. 3.500 por litro hoy, lo que brinda predictibilidad y estabilidad para realizar inversiones.

Expansión internacional y la ambición de Taiwán

En los últimos años, el 99% de la leche en polvo producida en el país se iba a Brasil, “es un mercado enorme y por logística nos conviene mucho; y no nos conviene todavía cruzar el océano para que nos paguen lo mismo”, sostiene González.

El producto va a África y a Rusia también. “Sin embargo, uno de nuestros objetivos, que venimos trabajando a nivel público y privado, es llegar a Taiwán, nuestro aliado político y comercial. Con la ruta bioceánica que va a llevarnos hasta Chile, será más fácil acceder a Asia. Toda esa dinámica que está ocurriendo está abriendo un nuevo horizonte”.

Aporte a la economía nacional

El 90% de la producción láctea se queda dentro del país, mientras, por ejemplo en Uruguay se exporta el 70% de su producción con una población de 3 millones de habitantes. “El sector lácteo genera un volumen de negocio local de aproximadamente US$ 650 millones al año directamente; indirectamente es más difícil definirlo”, sostiene González.

“En relación con la exportación, durante los últimos 3 años logramos, en 2022 exportar US$ 28 millones, en 2023 US$ 68 millones y en el 2024 US$ 80 millones. Es un monto interesante, y va con una tendencia hacia arriba porque hay nuevos productos y hábitos del consumidor que cambian”.

Generador de empleo

El sector lácteo es una gran industria generadora de empleo, directa e indirectamente. “Fácilmente, entre las 8 principales industrias se estarían empleando aproximadamente a 10.000 personas y en total cerca de 80.000 ligadas directamente a la cadena láctea. Y repito, sin contar indirectamente, indirectos en áreas como la producción agrícola para el alimento de las vacas, la distribución y la venta en comercios”.

La importancia de la colaboración

Desde 2015, el sector lácteo ha integrado la Comisión Interinstitucional de Competitividad Láctea, una iniciativa público-privada. Esta colaboración es crucial, ya que se ha observado en otros países que la cadena láctea funciona mejor como un equipo que incluye a investigadores, Gobierno, sector privado y entes reguladores. Uno de los desafíos clave es consolidar esta comisión, que ya ha logrado avances importantes.

“Paraguay todavía no es un jugador grande, pero sí es un país supercompetitivo por los precios que manejamos. Esta comisión tiene un camino delineado, y no debe cambiar aunque haya cambios de gobierno, tomando en cuenta los resultados alcanzados”.

Actualmente, se está actualizando el plan estratégico de la cadena láctea, con un enfoque en la generación de información relevante a través de la inteligencia de mercado para obtener datos precisos de producción, precios y mercado.

Tendencias globales

Finalmente, el Ing. González destacó tres tendencias clave en el mercado mundial a las que la industria láctea paraguaya debe adaptarse: la creciente demanda de alimentos más seguros en todos los sentidos, la búsqueda de calidad que incluye propiedades nutricionales y funcionales (como los productos sin lactosa), y la importancia de la sustentabilidad, donde los consumidores priorizan envases que no contaminen y procesos de producción con menor impacto ambiental.

“Por ejemplo, un yogur sin lactosa es un yogur funcional, porque es para un consumidor con restricciones, es decir, cumple una función específica; mientras el consumidor también mira el envase, si contamina o no el medio ambiente. Estos son los tres desafíos y todas las industrias tienen que ir adaptándose a todo esto”, finalizó González.