Sudameris y su apuesta por Concepción y la Expo Norte 2025

Con su presencia, Sudameris reafirma una vez más su compromiso con el desarrollo del sector agroindustrial, un pilar fundamental de la economía nacional, y ratifica su papel como aliado estratégico de productores, empresarios y comercios.

Bajo el lema “Una pasión que crece”, la Expo Norte se ha consolidado como uno de los eventos más relevantes del país para el sector productivo. La feria reúne año tras año a empresarios, técnicos, productores y actores de la industria agropecuaria en un espacio de intercambio de conocimientos, negocios y oportunidades de crecimiento.

La Noche Sudameris

Uno de los momentos más destacados de la feria tuvo lugar el pasado jueves 4 de septiembre, durante “La Noche Sudameris - Minerva Foods”. Este encuentro especial, realizado en el stand de Minerva Foods, reunió a clientes, aliados estratégicos y referentes del sector ganadero.

El evento se presentó como un espacio diseñado para fortalecer vínculos, generar nuevas oportunidades de negocio e intercambiar ideas sobre los desafíos y perspectivas del agro nacional.

La velada fue una oportunidad para conectar con quienes día a día construyen el futuro del sector agropecuario en Paraguay. Sudameris, en su rol de banco del agronegocio, busca acompañar a sus clientes no solo en sus operaciones financieras, sino también en los proyectos e iniciativas que impulsan el crecimiento de ciudades estratégicas como Concepción.

En palabras de los directivos de la institución, este tipo de acciones refuerza la cercanía con el sector y destaca la relevancia de trabajar de manera conjunta para consolidar un agro sostenible, competitivo e innovador.

Durante el evento, los participantes intercambiaron experiencias, conocieron nuevas tendencias del mercado y exploraron alternativas de financiamiento y servicios financieros que facilitan la expansión de sus actividades.

La presencia de Sudameris como anfitrión subrayó el compromiso de la entidad con la calidad, la innovación y el acompañamiento cercano a sus clientes, fortaleciendo no solo las relaciones comerciales, sino también la confianza en el sector financiero como aliado estratégico de la producción nacional.

El apoyo al sector agropecuario se extiende más allá de la feria. La institución renueva, año tras año, su compromiso con el desarrollo económico y social del norte del país, apostando a una región que se proyecta como uno de los principales polos productivos de Paraguay.

Esta visión se traduce en políticas y programas diseñados para acompañar a productores y empresarios locales, así como en la oferta de productos financieros adaptados a las necesidades específicas del sector agroindustrial. En el stand institucional de Sudameris, el público tuvo la oportunidad de informarse sobre los distintos productos y servicios del banco, que incluyen soluciones financieras pensadas para optimizar la gestión de negocios y proyectos agropecuarios.

Además, accedieron a beneficios exclusivos, como la activación inmediata de tarjetas de crédito, asesoramiento personalizado y orientación sobre nuevas herramientas digitales que facilitan la administración de sus operaciones.