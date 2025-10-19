Industrias usan 57% de biomasa

Añade que el consumo total de biomasa estimado, para el año 2022, asciende a 6.224.272 t.-año, siendo el sector industrial responsable por el 57% del consumo total, seguido por el sector residencial, con 28,8% y exportación de carbón vegetal 14,2%.

De las diferentes fuentes de biomasa que se utilizan como energético, las formaciones nativas proveen, estimativamente, el 53,6% de la demanda nacional, con restricciones tanto de acceso físico debido a las distancias (Región Occidental), como legal por la moratoria de la Ley de Deforestación Cero (R. Oriental).

En segundo lugar, se posiciona la biomasa proveniente de plantaciones, principalmente de Eucalyptus spp., con un consumo estimado de 31,3% y, en tercer lugar, otras biomasas denominadas no forestales (15,1%), entre las que resalta, por su elevado volumen, el bagazo de caña de azúcar. Otras biomasas no forestales que se destacan, pero en menor grado, son el carozo de coco y la cascarilla de arroz, esta última mayormente utilizada en forma de briquetas.

En hogares, la leña

En los hogares de todo el país, el uso de biomasa continúa siendo bastante significativo. De los tipos de biomasa empleados para satisfacer las necesidades energéticas, como la cocción de alimentos y el calentamiento de agua para diversos fines, el más importante, por su consumo, es la leña, cuatro veces superior al carbón vegetal.

El estudio de los distintos sectores que consumen biomasa con fines energéticos demuestra que el sector industrial es el principal demandante de biomasa. En orden de importancia, la producción de etanol es el subsector de mayor consumo, con 12,2%; le siguen el secado de granos y oleaginosas, con 10,1%; la producción de azúcar, con 9,3%; y, las industrias cerámicas y olerías, en conjunto, con 7,3% del total, mientras que los restantes subsectores han contribuido con demandas que no superan el 2,8% del sector de producción de cal viva.

Déficit en sostenibilidad

Pese a que las estimaciones de este estudio pudieran haber sido más precisas si se hubiese contado con información más acabada de la producción nacional por sectores, así como con un mayor apoyo y apertura de las industriales consumidores de biomasa, la actualización de este balance nacional que se sustancia en este documento demuestra, una vez más, que Paraguay tiene un alto déficit en materia de sostenibilidad en el ámbito de las bioenergías, principalmente de la biomasa para uso energético. Este déficit podrá decrecer con el correr de los años, toda vez que se implementen políticas claras que realmente fomenten plantaciones comerciales de alto rendimiento con fines energéticos.

Por el contrario, si se continuara con este patrón de uso de la biomasa forestal y no se tomaran las medidas para eliminar algunas barreras y atender desafíos de orden institucional, legal, económico, técnico y sociocultural, que deben superarse para lograr la tan ansiada sostenibilidad en su uso, la demanda por leña irá, paulatinamente, socavando la base forestal del país, afectando inicialmente los rubros productivos familiares y artesanales que dan sustento a miles de pequeños productores.

Otro aspecto importante que se debe mencionar es que el sector industrial en general tiene conciencia de que la biomasa no dejará de utilizarse como energético y que pasará algún tiempo para que se intensifiquen otras fuentes energéticas y se logre la tan esperada transición energética.

Estudios realizados por el Viceministerio de Minas y Energía (VMME) confirman este razonamiento, pero a la vez ratifican que algunos sectores industriales no podrán, de cualquier manera, hacer su transición al uso de energía eléctrica para sus procesos productivos, por más que así lo deseen. La inversión en equipos y tecnologías es fuerte, las temperaturas requeridas son muy altas, que a su vez derivan en un alto consumo y costo, todo lo cual inviabilizaría económicamente la producción.

Resumiendo, la leña es uno de los energéticos más importantes del país, después del petróleo, es altamente demandada por su bajo costo en comparación con otros combustibles y no dejará de utilizarse como energético; por el contrario, aumentará al ritmo del crecimiento de nuestra economía y por este motivo debemos plantearnos seriamente trabajar en pos de lograr una producción sostenible de biomasa para abastecer esta demanda creciente del sector industrial que se viene por delante.

Hay conciencia, además, que la certificación es un instrumento que puede ayudar a estimular el comercio legal y ético y promover la ordenación sostenible -como debe ser- y, la conservación de los bosques y de los valores importantes de la biodiversidad.

Limitaciones del Estudio

La realización del trabajo implicó afrontar una serie de dificultades, principalmente el acceso limitado a los entrevistados y a la propia información de las industrias, que en muchos casos la consideran como confidenciales. Otro factor limitante y muy marca do en el ámbito de las empresas de mediano y pequeño porte estuvo asociado a la falta de registro de datos o de datos fiables. En particular no se manejan adecuadamente los factores de consumo, los criterios de calidad de la biomasa que se utiliza (especies, dimensionamiento, CH%) y, su consumo real en unidades verificables y comparables (por ejemplo, peso), lo que ha dificultado el llenado de la información en algunos de los sectores considerados.

En situaciones donde la información disponible no ha sido considerada razonablemente confiable, esta ha sido desechada y nuevos datos han sido colectados a través de consultas, directamente con los involucrados en la cadena de abastecimiento y consumo.

* Este documento fue publicado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Viceministerio de Minas y Energía (VMME) y Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 2025. Su autor es César Berni (consultor independiente), con la contribución especial de Sol Cubas González y Alfonso Pereira (consultores independientes), y el apoyo de José Duarte – Técnico del VMME y Graciela Vera, coordinadora administrativa (VMME).