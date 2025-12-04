Doble récord consolida su liderazgo en el agronegocio paraguayo

Eduardo Tishler, presidente de la comisión organizadora, conversó con ABC Rural y destacó el crecimiento continuo de la feria, la cual mantiene su filosofía principal: ofrecer entrada gratuita para que los visitantes puedan acceder sin barreras a todas las innovaciones y presentaciones.

Tishler, quien asumió la responsabilidad de la organización junto con un grupo de directivos de la Cooperativa Colonias Unidas, confirmó que la muestra que se desarrolla en Hohenau, Itapúa, finalizará con total éxito el sábado 6 de diciembre rompiendo récords.

El récord de empresas participantes es un claro indicador del auge y la relevancia de Agrodinámica, la evolución en los últimos años ha sido notable.

Este aumento obligó a una ampliación del predio en 6 hectáreas adicionales, alcanzando las 40 hectáreas actuales, destinadas a albergar toda la tecnología que las firmas vienen a exponer.

Amplia expectativa y oferta integral

La organización espera superar las 110.000 personas participantes a lo largo de los seis días que dura la muestra. Los portones se abren todos los días en un amplio horario, desde las 07:00 hasta las 22:00.

El presidente Tishler expresó con orgullo: “Estamos convencidos de que somos la mejor exposición del Paraguay”. La Agrodinámica se distingue por su carácter integral y completo, al abarcar todos los segmentos del agronegocio.

- Agricultura

- Ganadería

- Maquinaria y equipos

- Tecnología digital y de precisión

- Jornadas de campo, charlas y demostraciones

- Lanzamientos de productos y espectáculos musicales

Inversión y beneficio económico

El crecimiento de la feria ha estado acompañado de significativas inversiones en infraestructura dentro del predio. Tishler detalló que era necesario mejorar y ampliar la pavimentación, electricidad, sanitarios, red de agua, alumbrado y estacionamiento. Además, se reforzó la seguridad con la instalación de cámaras en varios lugares y alambrado perimetral. El directivo resaltó la colaboración de la Municipalidad de Hohenau y el MOPC en estas obras.

“Con el crecimiento en cantidad de empresas, también tuvimos que crecer en espacio, pero esto tuvo que ser acompañado de inversiones en pavimentación, electricidad, sanitarios y estacionamiento”.

Aunque es difícil consolidar el total de los negocios concretados durante y después de la expo, el impacto económico en el departamento de Itapúa es innegable. Solamente en construcción, la inversión interna se estima fue de alrededor de los G. 7.000 millones.

El movimiento económico fuera de la feria es incalculable, dinamizando rubros como hotelería, estaciones de servicio, supermercados, gastronomía, gomerías y turismo. El “efecto Agrodinámica” beneficia a todo el departamento.

Sector pecuario en expansión

Si bien la zona de Colonias Unidas es conocida por su producción agrícola, el sector pecuario tiene una presencia destacada en la expo Agrodinámica. La muestra incluye exhibiciones de ganadería de leche, cerdos, gallinas de corte o ponedoras y ovinos.

Este enfoque pecuario se sustenta en la fortaleza industrial de la Cooperativa Colonias Unidas, que posee una industria láctea, es accionista principal del frigorífico de cerdos UPISA y está fortaleciendo el rubro con la construcción de una unidad de producción de lechones.

La cría de aves y ovinos también está en crecimiento. Un valor agregado para los interesados ​​es la presencia de especialistas en cada rubro dentro del sector pecuario, quienes ofrecen orientación a quienes desean incursionar en la ganadería.

Educación

Agrodinámica se ha caracterizado siempre por su compromiso con la educación agropecuaria. Las charlas y disertaciones sobre agronegocios se llevan a cabo en el salón auditorio hasta el día de mañana. Una de las actividades principales de este año se centrará en la producción de arroz en Paraguay, abordando temas como mejores rendimientos, manejos agronómicos y el posicionamiento de productos.

En cuanto a la logística, el estacionamiento es una prioridad. El entrevistado explicó que se trata de un “bien preciado” para los visitantes, por lo que se ha dispuesto de mucho espacio y se han implementado cámaras y sistemas de seguridad para que todos se sientan tranquilos al dejar sus vehículos.

Sorteos y cierre de impacto

Manteniendo su tradición, la organización ha preparado premios millonarios para los socios de la cooperativa y para los visitantes. Los asistentes reciben un cupón en la entrada para participar en el sorteo del 2 de diciembre.

Este año se sortearán seis vehículos 0 km, además de un drone, heladera, microondas y otros electrodomésticos. La organización se enorgullece de ser la única expo en Paraguay con esta modalidad de sorteo.

El cierre de la muestra, el sábado por la noche, promete ser espléndido, con un gran espectáculo artístico y fuegos artificiales.