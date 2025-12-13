Santa Florencia: Cuna del búfalo en Paraguay

El búfalo, un aliado para suelos desafiantes

Richard Moss en diálogo con ABC Rural lo resume claramente: “El búfalo prospera donde la vaca apenas sobrevive”. Esta característica lo convierte en pieza clave para la sostenibilidad, especialmente en un país donde el 25% del territorio es anegadizo, con ambientes poco aptos para el ganado vacuno.

Su eficiencia, adaptabilidad y rusticidad lo vuelven ideal para suelos húmedos y campos naturales, donde mantiene productividad sin exigir grandes cargas de insumos. Además, su comportamiento dócil e inteligencia facilitan el manejo, especialmente bajo sistemas de pastoreo racional. En campo natural, el búfalo se destaca por sus extraordinarios índices productivos: tasa de preñez: 80%, longevidad: 20 años, ganancia diaria media 500 gramos.

El criador explicó que el búfalo aporta beneficios directos a la regeneración de ecosistemas: ayuda a mejorar la estructura del suelo, recuperar humedales y aprovechar áreas marginales que antes quedaban subutilizadas. En un contexto en que la ganadería es empujada cada vez más hacia campos marginales por una creciente frontera agrícola y forestal, el animal se posiciona como una valiosa alternativa estratégica.

Manejo regenerativo y ciclos naturales saludables

En Santa Florencia, el pastoreo rotativo y la planificación del movimiento animal permiten oxigenar el suelo, promover mayor diversidad de pasturas y conservar la biodiversidad. Este modelo minimiza la dependencia de insumos externos y preserva ambientes frágiles, fortaleciendo a la vez las economías rurales.

“Con pocos cambios logramos mejorar muchísimo la dinámica del campo”, relató Moss durante la jornada. Uno de los avances más significativos fue la distribución estratégica del agua. Al colocar puntos de suministro en lugares clave, lograron implementar un sistema de apotreramiento flexible, usando apenas un hilo eléctrico: suficiente para contener al búfalo, que no salta y respeta la cerca. Este esquema “made in Caazapá”, “made in Santa Florencia”, como lo llaman, combina practicidad, flexibilidad, bajo costo y resultados productivos eficientes.

Gestión integrada: cuatro pilares que sostienen el sistema

Indicó que el trabajo en la estancia se estructura sobre cuatro pilares:

1. Equipo humano capacitado

2. Infraestructura eficiente y flexible

3. Pasturas bien manejadas

4. Hato adaptado al entorno

La integración de estos elementos permite una operación simple y sustentable, que se complementa con la forestación silvopastoril y la agricultura regenerativa. El resultado es un sistema que trabaja a favor de la naturaleza, no en su contra.

Un hato de más de 1.250 animales y genética mejorada

Comentó que actualmente, Santa Florencia cuenta con más de 1.250 búfalos en potreros rotativos. Son animales seleccionados por rusticidad, fertilidad, longevidad y adaptación a suelos húmedos. La genética del hato incorpora líneas Murrah de Brasil y Colombia, y Mediterránea de Italia, reforzando la calidad tanto para carne como para leche.

La selección prioriza el comportamiento maternal, la uniformidad de crecimiento y la eficiencia en campo natural, no solo en condiciones experimentales.

Bienestar animal como base ética y productiva

Para Moss, el bienestar animal es el centro del sistema. El manejo se alinea a las necesidades naturales del búfalo: temperamento tranquilo, afinidad por el agua, sensibilidad al calor y gran inteligencia. En la estancia cuentan con zonas de baño, movimiento de baja presión, acceso constante a alimento y un suplemento húmedo energético-mineral “SUPER” que fortalece su rusticidad y producido en Yegros, la población vecina de Santa Florencia.

Los protocolos sanitarios incluyen monitoreo del estado corporal, cuidados especiales en gestación y postparto, y prácticas orientadas a fortalecer el vínculo madre-cría. “Este enfoque permite que los animales expresen su potencial fisiológico, logrando altos niveles de fertilidad, salud y longevidad”, destacó.

La historia de una tradición familiar que se vuelve futuro

El proyecto de Caazapá tiene una historia que se inicia en 1953, cuando los primeros búfalos importados al Paraguay llegaron a estos campos, traídos por Manuel Ferreira Sosa, abuelo de Moss. Ese hecho marcó a Santa Florencia como la cuna del búfalo en el país.

Décadas después, Richard Moss Ferreira y su esposa Carola González retomaron el legado, reactivando el hato hace ocho años y apostando a un sistema 100% bufalero. “Honramos la historia forjando el futuro”, expresó Moss durante la visita, resaltando el aporte visionario de su madre, Rubí Ferreira y el apoyo de sus socios en este emprendimiento familiar.

De 15.000 búfalos a una meta de 100.000 vientres

A pesar del enorme potencial del animal, el hato bufalino nacional no supera los 15.000 animales, lo que equivale a 1 búfalo por cada 1.000 vacunos. Para Moss, esta proporción evidencia el espacio pendiente del rubro en la ganadería nacional. El objetivo que propone es alcanzar más de 100.000 vientres en 10 años.

Para ello considera clave: mayor retención de vientres por parte de los productores actuales, mejora en los índices de preñez, importación de animales de países líderes, uso intensivo de tecnologías reproductivas como IATF y transferencia de embriones y mejora simultánea de genética, manejo y alimentación.

Una vez alcanzado el volumen, Paraguay pasaría de representar el 0,1% al 1% en proporción de búfalos dentro de su matriz ganadera.

Santa Florencia mira al futuro

Con esta visión, la estancia proyecta llegar a ofrecer al mercado vientres con genética superior, acompañando la expansión del rubro y posicionando al búfalo como una especie clave para el futuro productivo del país.

En palabras de Moss, el búfalo no solo es una alternativa: es una oportunidad estratégica para una ganadería más resiliente, sostenible y competitiva.

Para más información la página web es www.santaflorencia.com