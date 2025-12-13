Chía cierra este año con ingresos al país por US$ 200 millones

Paraguay ha consolidado su posición como el mayor exportador de chía en el mundo durante los últimos 10 años, llegando a cubrir aproximadamente el 50% de la demanda total a nivel global.

Sohichi Takahashi, presidente de la Cámara Paraguaya Exportadora de Chía (Capachía), conversó con ABC Rural y compartió los logros y las proyecciones del sector.

Takahashi contó que este año el cultivo alcanzó un total de US$ 200 millones en ingresos para el país por envíos al exterior. Además, agregó que se espera un notable crecimiento del 25% en el área de cultivo para el 2026.

Evolución del cultivo en Paraguay

La chía ingresó a Paraguay hace aproximadamente 20 años o más, inicialmente con el objetivo de fortalecer la agricultura familiar campesina. Sin embargo, Takahashi sostiene que con el paso de los años esto fue cambiando, y en la actualidad ha pasado a ser un cultivo extensivo y mecanizado, aunque todavía se mantienen parcelas que se siembran en forma rústica. Paraguay ha venido liderando el mercado a nivel mundial desde hace una década.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Estratégico y rentable

La chía es catalogada como un producto de la categoría “especialidad” debido a su alta calidad nutricional. El directivo afirmó que es un alimento rico en fibra, ácidos grasos omega-3, proteínas y antioxidantes.

Takahashi explicó que al atacar nichos de mercados especializados, el precio de la chía no está ligado a una cotización de Chicago, sino que reacciona directamente a la curva de oferta y demanda. Dijo que por ello hay ciertas fluctuaciones, pero que el producto ha sido consistentemente rentable.

Balance producción 2025

En relación con la producción de chía de este año, el presidente de Capachía informó que si bien hubo impactos por heladas, muchos productores tuvieron buenos rendimientos. Señaló además que el precio fue un factor clave que ayudó a obtener buenos ingresos, especialmente en la zona norte, donde se concentra la mayor producción en Canindeyú, San Pedro y Concepción.

El cultivo de chía ha sido un cultivo de gran apoyo, tomando en cuenta que la soja no tuvo buen precio este año. Takahashi indicó que la chía sigue siendo una alternativa muy rentable. Respecto al rendimiento productivo, mencionó que se tenían las expectativas de superar las 75.000 toneladas del 2024, no obstante, tras la cosecha final, la producción quedaría con la misma cantidad del año pasado.

La época de siembra de chía en Paraguay es desde mediados de febrero hasta abril, coincidiendo con la zafriña de soja y de maíz.

Impacto y crecimiento de la demanda global

Takahashi destacó que el cultivo de chía está generando un importante impacto económico en los campos paraguayos, con los ya mencionados US$ 200 millones ingresados ​​al país por exportaciones. Enfatizó que esto genera un ambiente socioeconómico que ayuda a retener la mano de obra local en el interior del país. “Además de la exportación, hay que tener en cuenta todo el movimiento interno que genera en manejo de suelo, siembra, protección de cultivos, combustibles, cosechas y traslados de productos, entre otros”.

La demanda de chía a nivel mundial viene creciendo de forma sostenida, especialmente después de la pandemia. Los consumidores cuidan más su salud y tratan de consumir productos saludables. La chía tiene un beneficio importante, que es el ácido graso omega-3, calcio y otros macronutrientes y micronutrientes que convierten al producto en un “superalimento”.

En cuanto a los destinos de exportación, Takahashi detalló que el país a donde más se exporta es Estados Unidos; otra gran parte va a la Unión Europea, y en los últimos años está creciendo de manera exponencial en la zona de Asia y Medio Oriente.

Calidad y valor agregado

Takahashi aseguró que hoy los productores paraguayos cuentan con tecnología avanzada de precisión de producción, y las industrias tienen tecnología para la selección e industrialización de productos. Destacó que Paraguay es el país que mantiene la mayor cantidad de certificaciones de inocuidad ante los mercados americanos, la Unión Europea y todos los otros mercados.

Los exportadores conocen la exigencia de cada región y continente, y comparten esto con los productores, logrando una buena sinergia a nivel internacional. Nuestro país es uno de los pocos que vende productos esterilizados, y que está trabajando en otros valores agregados como aceite, harina y más. También dentro del país está creciendo la demanda, donde se utiliza la chía para hacer varios productos con valor agregado.

Perspectivas para 2026

Finalmente, Takahashi informó que la visión de los productores se centra en lo que será la zafra 2026. De acuerdo a conversaciones con los mismos, se prevé lograr un aumento en el área de siembra de entre 20% y 25%.

Concluyó que con estas cifras se puede seguir liderando desde Paraguay a nivel mundial el mercado de la chía y atender las demandas de otros mercados emergentes.

Por último, el presidente de la cámara quiso destacar que Capachía está trabajando para formalizar y reglamentar, invitando a la vez a los exportadores: “Llevemos adelante tres pilares principales”:

- Trabajar para los intereses comunes de los exportadores y productores de chía en Paraguay.

- Mejorar el canal de información con los clientes y entes internacionales, así como con los entes locales.

- Garantizar la calidad a través de la estandarización de políticas de producción y proceso.