Sector ovino: 2025 de récords, innovación y crecimiento

ABC Rural conversó con los presidentes de las cuatro principales razas criadas en el país: Hampshire Down, Texel, Santa Inés y Dorper, quienes compartieron los logros más destacados de sus asociaciones en el ejercicio 2025.

Hampshire Down: liderazgo en expansión

Laura Mendoza de Arbo, presidenta de la Asociación de Criadores de la raza Hampshire Down, una de las más antiguas del país, confirmó a ABC que su raza lidera el crecimiento ovino en Paraguay, según sus datos.

- Expansión geográfica: “Hace cinco años, la cría se limitaba a algunos departamentos como Itapúa, Misiones, Caaguazú y Ñeembucú, pero hoy podemos decir que hay al menos un Hampshire en casi todos los departamentos de este país”.

- Visión de futuro: Destacó que fueron los primeros en generar alianzas con otras razas, reafirmando que “el futuro no es pelear entre razas... el futuro es construir juntos la gran ovinocultura paraguaya”.

- Números: Actualmente, la asociación cuenta con 85 socios activos. La participación en exposiciones se duplicó, pasando de 80 animales en pista (Expo Internacional) a más de 160 ejemplares en las exposiciones Nacional e Internacional de 2025.

- Tecnología y precios: Los precios de venta fueron “excelentes”. Además, varias cabañas tradicionales iniciaron el uso de tecnologías reproductivas como la transferencia embrionaria y la laparoscopia, y se prevé seguir importando pajuelas del Reino Unido para el mejoramiento genético, una práctica iniciada en 2024.

Dorper: récord de ventas

Carmen Ortigoza, presidenta de la Asociación Paraguaya de Criadores de Dorper, señaló que 2025 fue un año de importantes logros para la raza. El año comenzó con el remate Élite, que fue récord en ventas, generando ingresos de más de G. 1.000 millones con la venta exclusiva de ejemplares Dorper. De estas ventas, el 60% se destinó al mercado local y el 40% al exterior (Argentina y Uruguay).

En la Expo Paraguay, todos los animales puestos a la venta fueron comercializados, impulsados ​​por la demanda de clientes extranjeros en busca de campeones o hijos de campeones. Por su parte, los precios de los carneros experimentaron un aumento del 180% y las hembras subieron un 100%.

La asociación planea realizar su remate Élite en abril, seguido por la Expo Paraguay y la tercera Nacional Dorper. También se está capacitando al equipo técnico en Brasil para luego poder asesorar y acompañar a los socios locales.

Santa Inés: alianzas clave

Mario Francia, presidente de la Asociación de Criadores de Santa Inés, destacó la participación histórica de la raza en exposiciones. La Expo Paraguay 2025 registró un récord de 300 animales de la raza Santa Inés inscritos, lo que refleja el interés sostenido en la genética local.

Por otra parte, durante la Expo Nacional Santa Inés 2025, se organizaron charlas técnicas especializadas para veterinarios e ingenieros zootecnistas, buscando elevar el nivel de manejo y selección genética de la raza.

En el marco de su décimo aniversario, la APCSI firmó un convenio de cooperación con 12 criadores clave, fortaleciendo la distribución de material genético y la expansión de la raza en distintas regiones del país para consolidar su presencia en el mercado nacional.

Texel: hito de exportación

Johanna Bottrell, presidenta de la Asociación de Texel, resumió un 2025 muy activo para la raza. “A principios de año, organizaron un remate de consumo e invernada donde se comercializaron 244 animales, con un ingreso total de aproximadamente G.147 millones. Presentaron cerca de 200 ejemplares (entre animales de campo y de bozal), con la participación de 35 cabañas expositoras.

El punto más importante del año fue la primera exportación histórica de corderas Texel a Uruguay. Estos ejemplares pertenecen a la tercera generación de sangre inglesa, marcando un logro significativo para la ovinocultura nacional.

Los remates de Texel durante la Expo Paraguay alcanzaron promedios de G. 23 millones en hembras puras de pedigrí y de G. 20 millones en machos.