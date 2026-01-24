El sector forestal paraguayo y su alianza estratégica con el financiamiento bancario

Según estimaciones, para finales de 2025 la superficie total de plantaciones forestales alcanzó las 390.000 hectáreas. No obstante, datos del Infona señalan que la Región Oriental cuenta con más de cinco millones de hectáreas con alto y muy alto potencial forestal, lo que evidencia una gran oportunidad de expansión y crecimiento. Paraguay ofrece ventajas competitivas que favorecen esta expansión, incluyendo disponibilidad de tierras aptas, alta productividad y costos de implantación atractivos, factores que convierten al país en un escenario favorable para inversiones forestales.

Uno de los principales desafíos de este negocio es el financiamiento. El desarrollo de plantaciones comerciales requiere un capital inicial significativo por hectárea, y el retorno de la inversión puede extenderse hasta 12 años, dependiendo del destino productivo elegido. La producción forestal en Paraguay se orienta principalmente a la madera sólida, utilizada en aserraderos y laminadoras, y a la biomasa, con aplicaciones en energía y, en un futuro, celulosa.

En este contexto, SUDAMERIS se posiciona como un aliado estratégico al ofrecer servicios financieros adaptados al ciclo productivo forestal. Esto significa que el repago de la inversión se ajusta al flujo de caja generado por el propio proyecto, facilitando un equilibrio entre el aporte de capital del cliente y el apalancamiento bancario. Estas operaciones se realizan en coordinación con la AFD (Agencia Financiera de Desarrollo) mediante el producto Proforestal, asegurando un respaldo sólido para los inversionistas.

Para acceder al crédito forestal, se requiere presentar un estudio de viabilidad del suelo, un proyecto de inversión, un plan de prevención de incendios, así como documentación ambiental y administrativa. Este esquema permite integrar la actividad forestal como una nueva fuente de ingresos, diversificando la economía de las empresas agropecuarias y fortaleciendo la cadena productiva del sector.

El enfoque de SUDAMERIS va más allá de las plantaciones individuales: busca impulsar toda la cadena de valor de la industria forestal, promoviendo proyectos de largo plazo con un alto impacto económico nacional. De esta manera, la alianza entre el sector forestal y el financiamiento bancario no solo fomenta la inversión, sino que también contribuye al desarrollo sostenible y estratégico del país.

Ejecutivo de cuentas Banca Corporativa