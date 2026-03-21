Innovar 2026: una edición histórica que deja la vara alta

La 8ª edición de Innovar alcanzó una participación de casi 30.000 visitantes. Para Carlos Gómez, el crecimiento sostenido de la feria representa un compromiso de mejora permanente. Durante cuatro intensas jornadas, más de 320 empresas desarrollaron exposiciones, charlas técnicas, demostraciones dinámicas y lanzamientos sobre la gestión actual y tendencias del sector de los agronegocios.

Estas actividades consolidan a Innovar como la muestra más importante del Paraguay y un referente de peso pesado en el circuito de exposiciones a nivel sudamericano y mundial.

Alianza para el desarrollo

En el marco de la inauguración oficial, Raimundo Llano, titular de la Unión de Empresas Agropecuarias (UEA), hizo un llamado a los sectores público y privado para trabajar en conjunto con el propósito de sostener, potenciar y sofisticar la producción del campo paraguayo.

Destacó que el sector productivo es la herramienta más eficaz para combatir la pobreza, impulsar el desarrollo del país, generar empleo y posicionar el prestigio de Paraguay en el mercado global.

Récord mundial en maíz

Uno de los puntos más altos de la feria fue la presencia del agricultor y experto internacional Ernesto Cruz González, quien compartió conceptos revolucionarios tras haber logrado la hazaña de producir 44,04 toneladas de maíz por hectárea, con lo que alcanzó un récord mundial de producción que rompió paradigmas entre los asistentes.

Éxito total en el sector ganadero

La producción animal también marcó hitos históricos. Se llevó a cabo una feria de invernada con la participación de 12 consignatarias y más de 2.300 ejemplares a la venta. Ignacio Llano, representante de una de las firmas participantes, resaltó que se lograron precios récords por kilo en guaraníes, impulsados ​​por el sólido valor de la carne de exportación.

Perspectivas

El análisis del mercado para el periodo 2026/2027 estuvo a cargo de Marcos Araújo, de Agrinvest, quien advirtió sobre la volatilidad de precios debido a los conflictos geopolíticos en Europa y Medio Oriente.

Mujeres líderes

Por otro lado, el espacio Innovar Mujer cerró la muestra visibilizando el liderazgo femenino en los agronegocios. El encuentro se centró en la conexión entre referentes del sector y charlas sobre la gestión de finanzas familiares y empresariales en el ámbito agropecuario.