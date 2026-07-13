ABC Rural
13 de julio de 2026 a la - 07:00

Agrofértil inaugura su silo 30 y alcanza 811.000 toneladas de capacidad de almacenamiento

Agrofértil amplía su red logística con una nueva unidad estratégica diseñada para brindar mayor eficiencia, capacidad de acopio y respaldo a los productores de una de las principales zonas agrícolas del país.
Agrofértil amplía su red logística con una nueva unidad estratégica diseñada para brindar mayor eficiencia, capacidad de acopio y respaldo a los productores de una de las principales zonas agrícolas del país.Gentileza

Agrofértil inauguró su silo número 30 en el distrito de Capitán Meza, próximo a Edelira 28, en el departamento de Itapúa. Esta nueva unidad estratégica representa un nuevo paso dentro del plan de inversiones sostenidas de la empresa para fortalecer la infraestructura agroindustrial del Paraguay y seguir acompañando el crecimiento del productor.

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Con esta apertura, Agrofértil está cada vez más cerca del productor, brindando mayor agilidad en el acopio de granos y tranquilidad en la comercialización de su producción, a través de procesos más eficientes y una logística preparada para acompañar el crecimiento de una de las regiones agrícolas más importantes del país.

Durante el acto inaugural, el director comercial de Agrofértil, Paulo Sergio Sarabia, destacó que la inversión refleja el compromiso permanente de la empresa con quienes producen alimentos para el mundo.

Agrofértil es una empresa familiar con más de tres décadas en el mercado, que ha crecido sobre valores como la confianza, la transparencia, la honestidad y la responsabilidad", destacó.

Antonio Ivar Sarabia y Paulo Sarabia durante el acto de inauguración del nuevo silo de Agrofértil.
Antonio Ivar Sarabia y Paulo Sergio Sarabia durante el acto de inauguración del nuevo silo de Agrofértil.

“Somos aliados del productor, no solamente ofreciendo tecnología y genética de primer nivel, sino también infraestructura confiable para acompañarlo en el momento más importante del ciclo productivo: la cosecha”, agregó.

Paulo Sergio Sarabia resaltó además el enorme potencial productivo del departamento de Itapúa, señalando que la evolución de los últimos años demuestra que la agricultura paraguaya continúa elevando sus niveles de productividad.

El director comercial de Agrofértil, Paulo Sarabia, durante la inauguración del silo número 30 de la empresa.
El director comercial de Agrofértil, Paulo Sergio Sarabia, durante la inauguración del silo número 30 de la empresa.

“Esta inauguración forma parte de una visión a largo plazo orientada a seguir invirtiendo en el país, innovando y creando nuevas oportunidades”, puntualizó.

Un silo pensado para responder a los desafíos del productor

Según informó Vanderlei Tavela, gerente comercial de Granos de Agrofértil, el nuevo silo fue construido bajo estrictos estándares técnicos para garantizar la máxima eficiencia operativa, seguridad y un manejo óptimo de los granos durante todas las etapas del proceso.

Vanderlei Tavela, gerente comercial de Granos de Agrofértil.
Vanderlei Tavela, gerente comercial de Granos de Agrofértil.

La unidad cuenta con modernos sistemas de recepción, limpieza, secado y conservación, permitiendo preservar la calidad de la producción desde su ingreso hasta la comercialización.

Con una capacidad estática de 32.000 toneladas, el silo dispone de dos líneas de recepción con un flujo de 300 t/h cada una, optimizando los tiempos de descarga durante la cosecha y reduciendo costos logísticos para el productor.

La inauguración del silo número 30 de Agrofértil suma innovación, infraestructura y desarrollo sostenible del agronegocio paraguayo.
La inauguración del silo número 30 de Agrofértil suma innovación, infraestructura y desarrollo sostenible del agronegocio paraguayo.

Uno de los principales diferenciales tecnológicos es la incorporación de biomasa sólida (cavaco) como fuente de energía para el secadero, una innovación que mejora la calidad del secado, incrementa la capacidad de recepción, reduce los costos operativos y hace que todo el proceso sea más sostenible.

Asimismo, el silo cuenta con un sistema de extracción de polvo y cascarillas de maíz, diseñado para reducir la emisión de partículas y promover el cuidado del medio ambiente.

La expansión de la infraestructura agroindustrial contribuye a dinamizar la economía regional, generar empleo y fortalecer la cadena de valor del sector.
La expansión de la infraestructura agroindustrial contribuye a dinamizar la economía regional, generar empleo y fortalecer la cadena de valor del sector.

Inversión que impulsa el desarrollo

Por su parte, Clevison Mondardo, gerente comercial general de Agrofértil, mencionó que la puesta en marcha del nuevo silo representa un importante impulso para toda la región, fortaleciendo la actividad económica, generando nuevas oportunidades de empleo y acompañando el crecimiento de una de las zonas agrícolas más dinámicas del Paraguay.

Clevison Mondardo, gerente comercial general de Agrofértil.
Clevison Mondardo, gerente comercial general de Agrofértil.

“Además de brindar mayor respaldo logístico a los productores, la inversión contribuye al desarrollo sostenible de la comunidad y fortalece la cadena de valor del sector agroindustrial”, sostuvo.

Liderazgo construido junto al productor

Con esta inauguración, Agrofértil alcanza una red de 30 silos estratégicamente ubicados, que suman 682.000 toneladas de capacidad de almacenamiento.

Con una inversión enfocada en tecnología de última generación, Agrofértil fortalece su capacidad operativa y acompaña el crecimiento de la producción agrícola nacional.
Con una inversión enfocada en tecnología de última generación, Agrofértil fortalece su capacidad operativa y acompaña el crecimiento de la producción agrícola nacional.

Junto a sus dos puertos, la compañía dispone de una infraestructura total de 811.000 toneladas de capacidad estática, consolidándose como líder del agronegocio paraguayo.

Bajo el lema Donde crece la agricultura, hay un silo Agrofértil cerca, la empresa continúa invirtiendo en innovación, infraestructura y cercanía para seguir impulsando el desarrollo económico y social del país.

El nuevo complejo incorpora procesos modernos de recepción, secado y conservación de granos, optimizando la logística y reduciendo costos durante la cosecha.
El nuevo complejo incorpora procesos modernos de recepción, secado y conservación de granos, optimizando la logística y reduciendo costos durante la cosecha.

Agrofértil impulsa la logística agrícola y el crecimiento del productor paraguayo

El Grupo Sarabia es líder del agronegocio en Paraguay, actuando en otros países de América del Sur como Brasil y Bolivia, en los segmentos de producción y comercialización de defensivos agrícolas, fertilizantes y acopio de granos.

Respaldada por el Grupo Sarabia, Agrofértil continúa apostando por una agricultura innovadora, eficiente y sostenible, promoviendo el desarrollo económico y social del país.
Respaldada por el Grupo Sarabia, Agrofértil continúa apostando por una agricultura innovadora, eficiente y sostenible, promoviendo el desarrollo económico y social del país.

A través de sus empresas Tecnomyl, Agrofértil, H2O Innovation, YVY, GS3, Agropecuaria Campos Nuevos y Agropecuaria Cataratas impulsa una agricultura innovadora y sostenible.

Sus directivos, José Marcos Sarabia, Paulo Sergio Sarabia y Antonio Ivar Sarabia participan activamente en acciones de Responsabilidad Social Empresarial, promoviendo actividades en beneficio de los sectores más vulnerables y del cuidado del medio ambiente.