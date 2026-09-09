Banco Familiar fortalece su apuesta por el sector ganadero

La actividad ganadera mantiene un peso relevante dentro del entramado productivo paraguayo y, en ese escenario, el acceso a herramientas financieras adaptadas a los distintos ciclos del negocio adquiere especial importancia. Con esa mirada, Banco Familiar participó como auspiciante de la undécima edición de la Feria Selección Ganadera Arandú, realizada el lunes 7 de septiembre en el Salón Enrique Riera de la Asociación Rural del Paraguay (ARP).

El encuentro reunió a productores, clientes y referentes del sector, teniendo como principal atractivo un remate de genética seleccionada. La oferta estuvo integrada por aproximadamente 80 animales de las razas Brangus, Braford y Brahman, además de hembras preñadas, destinados principalmente a productores y criadores.

Una propuesta enfocada en el ciclo ganadero

Durante la jornada, Banco Familiar puso a consideración del sector sus alternativas de financiamiento para diferentes etapas de la actividad. Federico Bajac, ejecutivo de banca empresas de la entidad, explicó que la propuesta contempla recursos para cría, recría e invernada, además de opciones destinadas a la adquisición de activos fijos.

A esta oferta se suman servicios financieros vinculados con la gestión cotidiana de las empresas, como descuento de cheques, pago de salarios y pago a proveedores. De esta manera, la estrategia apunta a acompañar tanto las inversiones de mayor plazo como las necesidades operativas que forman parte del negocio ganadero.

Mayor presencia en la banca ganadera

La participación en Arandú también se enmarca en una estrategia de crecimiento dentro del segmento corporativo. Bajac señaló que Banco Familiar viene fortaleciendo su presencia entre clientes ganaderos de perfil corporativo, dentro de una estructura que también atiende a pequeñas y medianas empresas.

En ese sentido, la entidad considera a la actividad ganadera como un segmento estratégico y busca consolidar relaciones de largo plazo con empresas del rubro, mediante soluciones financieras que respondan a las características de cada negocio.

Una alianza construida en el tiempo

Para Agroganadera Arandú, la relación con Banco Familiar forma parte de una trayectoria compartida. Ausberto Ortellado, propietario y director de la empresa, destacó que la entidad es su banco de cabecera y valoró especialmente la confianza construida durante los últimos años.

La agroganadera inició sus actividades en 2012 y actualmente desarrolla un esquema que combina la comercialización de desmamantes con la producción de animales destinados a criadores. El remate realizado en septiembre constituyó su segundo evento anual y uno de los principales encuentros de su calendario, por estar enfocado en reproductores.

La feria, además de poner en vitrina genética de distintas razas, permitió estrechar lazos entre productores y empresas vinculadas a la cadena. Para Banco Familiar, este tipo de espacios representa una oportunidad para mantener un contacto directo con el sector y profundizar una propuesta financiera alineada con la evolución de la actividad ganadera.