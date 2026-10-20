Exportación de maíz cae en más de 600.000 toneladas: estas son las causas

El informe de comercio exterior de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco) señala que las exportaciones de maíz continúan, aunque con una retracción en el volumen de los envíos.

Las exportaciones de maíz alcanzaron 1.683.327 toneladas entre enero y septiembre de este año, lo que representa una disminución de 609.781 toneladas frente al mismo periodo de 2025, cuando se habían embarcado 2.293.108 toneladas.

El boletín del gremio muestra que la reducción del volumen de los envíos también se reflejó en los ingresos de divisas. En los primeros nueves meses de este año, las colocaciones del maíz paraguayo generaron US$ 291 millones, frente a los aproximadamente US$ 384 millones registrados en el mismo periodo del año pasado.

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Menor ritmo de embarques

Asimismo, desde el gremio agroexportador resaltan que al analizar solamente el periodo de embarques de la zafra- comprendido entre junio y septiembre-, la merma es aún mayor.

Según la Capeco, durante esos cuatro meses se embarcaron 963.986 toneladas. Es decir, 827.749 toneladas menos de maíz que en el mismo periodo de la zafra anterior, cuando los envíos habían alcanzado 1.791.736 toneladas.

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Consumo interno

La asesora de Comercio Exterior de Capeco, Sonia Tomassone, explicó que la disminución del ritmo de los embarques internacionales responde al crecimiento del consumo doméstico.

“La mayor demanda de maíz para la producción de etanol, así como para las industrias avícola y porcina, está incidiendo en la disponibilidad del cereal para la exportación”, acotó.

Además, indicó que los productores continúan buscando mejores precios y mantienen abiertas las alternativas de comercializar su producción en el mercado interno o destinarla a los mercados internacionales.

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Brasil, principal destino del maíz paraguayo

Asimismo Tomassone sumó a estos factores las demoras en los puntos fronterizos con Brasil, especialmente en el Puente de la Amistad, que también afectan el ritmo de los envíos.

“Brasil continúa siendo el principal destino del maíz paraguayo, al concentrar el 78% del total exportado. Uruguay y Chile, en conjunto, representan el 22% restante, de acuerdo con los datos del sector”, citó la dirigente.

Proyección de la campaña 2026

Por otro lado, en lo que hace a la producción de maíz de la campaña 2026, la estimación se mantiene en 5,44 millones de toneladas, según las estimaciones del sector.