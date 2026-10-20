Soja paraguaya se encamina a romper un récord de exportación en 2026

La exportación de soja paraguaya mantiene un ritmo sostenido y se encamina a marcar un nuevo récord este año. Según la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco), hasta septiembre, Paraguay exportó 7.924.006 toneladas de soja en grano, unas 2.086.222 de toneladas más que en el mismo periodo de 2025, cuando los envíos sumaron 5.837.784 toneladas,

Con este volumen acumulado, los embarques ya alcanzaron el nivel récord registrado en 2024, de acuerdo con la asesora de Comercio Exterior del gremio, Sonia Tomassone.

La gremialista proyectó que las exportaciones superen 8 millones de toneladas al cierre de 2026, considerando que todavía quedan embarques por realizar en los próximos meses.

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“Estimamos que los envíos finales del grano nuestro país marcará un nuevo hito, así como un nuevo récord en las exportaciones de sus derivados industriales (aceites, pellets y biodiésel)”, destacó.

Exportación de granos de soja generó US$ 3.107 millones

En cuanto a los ingresos, las exportaciones de soja en grano generaron US$ 3.107 millones hasta septiembre, lo que representa US$ 965 millones más que en el mismo periodo de 2025, cuando ingresaron US$ 2.141 millones.

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Derivados de la soja también crecen

Los derivados de la soja también mantienen un buen ritmo de exportación. Hasta septiembre se embarcaron 535.147 toneladas de aceite de soja, que generaron ingresos por US$ 591.689.619 , unos US$ 122.641.474 más que en el mismo periodo del año pasado.

En cuanto a los pellets de soja, al cierre del noveno mes se embarcaron 1.830.771 toneladas. Los envíos de este derivado generaron US$ 565.274.338, frente a los US$ 468.073.517 registrados en el mismo periodo de 2025.

“Al comportamiento positivo en los envíos de aceite y pellets de soja se suman los envíos de biodiésel, cuyo principal destino es la Unión Europea, que acapara el 68 % del total, seguida por Brasil, con el 32 %”, acotó.

Divisas por granos y derivados de soja

En conjunto, los envíos de soja en grano y sus derivados generaron US$ 4.264 millones hasta septiembre, frente a los US$ 3.078 millones registrados en el mismo periodo de 2025.

Este monto representa el 41 % del total de divisas ingresadas al país por exportaciones, lo que refleja la importancia del complejo sojero para la economía nacional.

Argentina concentra las exportaciones de soja paraguaya

En cuanto a los mercados de destino, Argentina se mantiene como el principal comprador de soja paraguaya, con el 86 % del total exportado. Le sigue Brasil, con el 10 %, mientras que el 4 % restante se distribuye entre Rusia, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Estados Unidos, Vietnam, Uruguay, Chile y Corea del Sur.

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Tomassone resaltó que se retomaron las exportaciones a Emiratos Árabes Unidos y que continúan aumentando los envíos a Brasil, pese a las limitaciones de la logística terrestre por el colapso en los puntos fronterizos.

En total, 55 empresas fueron responsables de las exportaciones de soja en grano correspondientes a la zafra 2025/2026 al cierre del noveno mes del año.