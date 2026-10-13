Soja: siembra llega al 95% y el clima mantiene la incertidumbre

A inicios de septiembre comenzó la siembra de soja del nuevo ciclo productivo en Paraguay, en medio de desafíos derivados del exceso de lluvias y de nubosidad, factores que podrían influir en el desarrollo del cultivo, detalló Héctor Cristaldo, presidente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP).

El dirigente comentó a ABC que la siembra del periodo 2026/27 registra un avance del 95% y está “casi terminada”. Sin embargo, reconoció que hay regiones donde los trabajos están más atrasados.

“Las lluvias están previstas dentro de lo que es El Niño, pero las precipitaciones están siendo muy largas y de mucha intensidad. En dos días en Alto Paraná, de acuerdo con las informaciones que compartieron con el gremio, cayeron cerca de 100 milímetros”, apuntó.

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LLuvia en todos los departamentos

Cristaldo reconoció que las lluvias complican los trabajos, a pesar de eso la situación todavía es “manejable”. No obstante, advirtió que en algunas zonas llevan casi ocho días sin sol, lo que dificulta retomar las labores en el campo.

En cuanto a la distribución de las precipitaciones, mencionó que se registran en todo el país, aunque con mayores acumulados en la Región Oriental. “No hay departamento donde no llovió, incluso en el Chaco (Región Occidental), donde está ayudando a las pasturas”, acotó.

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Consultado sobre posibles problemas de enfermedades en los cultivos, explicó que la principal dificultad radica en el ingreso de las máquinas a los campos para realizar los trabajos.

Remarcó que hasta el momento, no recibieron reportes de complicaciones y la situación se mantiene dentro de lo “manejable”. Sin embargo, destacó que, si bien hay suficiente agua, se necesita sol para favorecer el desarrollo de la soja.

Estimación de la producción

En cuanto a las estimaciones de producción para este nuevo ciclo, Cristaldo indicó que se mantiene la expectativa de superar las 12 millones de toneladas.

No obstante, reconoció que asegurar ese volumen es “difícil”, aunque sigue siendo la proyección con la que arrancó la campaña. El objetivo es alcanzar un rendimiento “por lo menos igual o mejor” que el del año pasado, acotó el gremialista.

A su vez, para el ciclo 2026/27, las primeras estimaciones del sector ubican la superficie de siembra de soja entre 3,6 y 3,7 millones de hectáreas.

Estimación de consultora

Por su parte, la consultora StoneX mantiene sin cambios su proyección para la campaña 2026/27. La producción total de soja, considerando la zafra y la zafriña, se estima en 11,49 millones de toneladas. (Gráfico).

“Las cuestiones relacionadas al clima u otros factores son los que definirán el desarrollo de los cultivos y la producción que podamos tener. Todavía hay un camino largo, estamos arrancando y la siembra aún no termina. Hoy definir cómo será el panorama será difícil, recién lo sabremos en diciembre”, apunto Cristaldo.

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Ventas anticipadas de soja

Consultado sobre las ventas anticipadas de soja, Cristaldo confirmó que algunos productores recurrieron a esta modalidad ante el repunte de los precios. Sin embargo, afirmó que el volumen comercializado por adelantado no fue muy significativo.

“Es normal y habitual. Después eso irá aumentando hacia fin de año y a medida que llega la cosecha”, precisó.