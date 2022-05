******

Se hace del valiente con Celeste Amarilla y Kattya amenazándolas, pero para castigar a los raboneros, no le da el cuero. Pero en su defensa, el puesto de “florero” que aspira con el “carbón mojado”, le queda bien.

Alliana es realmente para ese cargo. No solo no le gusta trabajar sino que incentiva las rabonas. Encima, dice que “viene de lejos” para justificar su cupo de combustibles. Lambaré no queda lejos.

Los senadores y diputados que no asisten más al Congreso, pero siguen gozando de sus groseros beneficios, no nos consideran ciudadanos sino simplemente electores y contribuyentes.

Abdo ya no se aguantó y ayer anunció que violará alegremente la Constitución Nacional para candidatarse a la presidencia de la ANR. Repetirá el itinerario de Nicanor. ¡Lamentable!

Pero la sorpresa está en la presentación que le hizo a Luis A. Pettengill como presidenciable. Eso cayó como una bomba en el ruedo del “Toro”.

Ayer estaba muy nervioso el Nº 2 –que no es Hugo Javier– y le trataba de ignorantes incuso a quienes intentaban resolver el acertijo.

Según “Toro”, él sigue siendo el candidato oficial. Eso está por verse. En un par de meses, observaremos de vuelta los guarismos.

Hay incendios en todos lados en el país. Esta es una señal de que las autoridades de los tres poderes están en otra cosa: inseguridad galopante, salud pública con serios problemas –incluido IPS–, ciudades como Asunción sucias y abandonadas y no solamente por falta de pago, escuelas en mal estado, la educación por el piso, impunidad, etc.

El importante funcionario de IPS que hace oficina en el microcentro de Asunción está muy ocupado en conseguir rubros para su amigüi. Encima tiene un playo conocimiento de temas profesionales.

En cambio, los que saben son planilleros. Y en manos de esta gente está nuestro futuro.