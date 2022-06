******

Además, en Paraguay un Tribunal de Cuentas, segunda sala, le perdonó al BNF una multa de G. 10.665 millones por el millonario depósito en dólares que hizo Darío Messer sin ningún tipo de control.

******

En síntesis, este tribunal no cerró la tranquera para este tipo de operaciones tremendamente sospechosas. O sea, la frase del “único líder” del “Nuevo Rumbo”: “Usen y abusen del Paraguay” sigue vigente en nuestro país.

******

Con razón que la mayoría de los legisladores prefieren enviar a EE.UU. copias de informes sobre lavado de dinero y delitos conexos porque aquí la fiscalía de Sandra Quiñónez y la Justicia no se animan a imputar, acusar y meterle preso a los “manguruyuses”.

******

Messer estando en la clandestinidad recibió ayuda del “Patrão” pero eso aquí no es delito. Entonces, ¿por qué condenan al apoyo logístico de grupos criminales como EPP, ACA, etc.?

******

Lo llamativo es que los chicos de “Horror Colorado” están desesperados porque van a enviar el informe de la CBI sobre lavado a EE.UU. ¿Por qué? Tranquilamente el “carbón mojado” puede ir a desarticular el informe en medio de sus famosas charlas “otro level”.

******

Hoy puede ser un día histórico para la democracia paraguaya porque casi la totalidad de los partidos políticos y movimientos de oposición firmarán un acuerdo para derrotar a la ANR.

******

Pero falta el Frente Guasu..., que supuestamente se unirá a la Concertación.

******

Vamos a ver si Efraín y Llano se sacan de vuelta una foto juntos y abrazados.

******

Sospechosamente el titular del TSJE Jaime Bestard (ANR, cartista) se apuró para adjudicar de manera solitaria a una empresa que se encargará de alquilar máquinas de votación para las internas y generales.

******

¿Cuál fue el apuro? ¿Por qué no le esperó Bestard a los dos ministros? Encima la cifra se elevó de US$ 22 millones a US$ 36 millones. Muy curioso.