******

En primera fila estará el “carbón mojado” de Santi Peña junto con otros “próceres” de “Horror Colorado” como el “porrista” KachiBachi, Erico Galeano, “Trato Apu’a”, Frankenstein, entre otros. Parecerá Halloween.

******

Santi tiene más de US$ 1.560.000 razones para asistir y, según Mauri Espínola, KachiBachi recibió también lo suyo. Nadie ya “corre” por “amor a la camiseta”.

******

Aaah... no sería nada raro que vaarios azules aparezcan como Zulma Gómez, Blas Llano, Mineur, Édgar Ortiz, Silva Facetti, por citar solo algunos. Otros tendrán muchas ganas pero “se cuidan” porque –obviamente– les debe dar mucha vergüenza.

******

El intendente “Re-Necho” antes era un peligro y ahora ya es una amenaza para la ciudad. Totalmente descontrolado desafío vía Instagram a un ciudadano a moquete porque criticó el mal estado de las calles.

******

Algo grave le está pasando a este farandulero intendente que nadie quiere revelar. Pero no es nada normal lo que está haciendo.

******

Encima aparece el “chupamedias” de Wilfrido Cáceres aplaudiendo la gestión de su cuate. Lamentable. Tiene suerte este chico que el Ministerio Público y la Justicia están de su lado porque como mínimo tendría que ser investigado por supuesto enriquecimiento ilícito.

******

El “porrista” probablemente no aparezca hoy por la CBI porque seguro que le llevará serenata a su “único líder”. Y como no se va José Ortiz, no tiene a quién defender.

******

Un militar del REP estuvo envuelto en un asalto. Imagínense. Aplazadísimos los que hacen selección del personal.

******

Cuentan los que saben que hay importantes despidos en oficinas públicas porque no se están alineando al “Toro”. Si es eso, resulta repugnante dejarle sin trabajo a la gente solo por falta de simpatía política.

******

De una vez por todas se necesita hacer una reforma del Estado, de manera ordenada y planificada para ahorrar recursos pero no así, “a dedo”.