******

En síntesis, no les salió la jugada a los chicos del lado oscuro de la Luna.

******

¿Por qué se apuró el cartista Bestard’i en anunciar la realización de las internas de manera separada? Otra pregunta: ¿Quién fue el primer candidato en emitir un comunicado? Para vos, Watson.

******

Lo único que falta es que las cámaras de seguridad no hayan captado nada. Y así parece que fue.

******

Sabotaje o negligencia en el incendio en el TSJE, ahora ya sabemos cuáles son sus consecuencias inmediatas para los próximos comicios: no habrá TREP (sistema de transmisión de resultados electorales preliminares) y las más de 7.700 máquinas de votación no se podrán reponer para las internas simultáneas del 18 de diciembre.

******

¡Qué eficientes son los fiscales del primer anillo de Ña Frozen... cuando quieren! Desbarataron un aparente brazo derecho financiero de las FARC que inició una serie de estafas en Paraguay.

******

Lástima que no tienen una buena performance (para no decir se ponen los anteojos oscuros) cuando se trata de casos bien importantes como el avión iraní, las ñembo facturas de exportación, Lava Jato, “el hermano del alma”, el atraco al PLRA en el 2017 y la “orden superior”, cruce de llamadas. etc.

******

El “carbón mojado” de Santi Peña se está desinflando a medida que se acerca el “Día D”. Ahora como estrategia ya no aparece al lado de su “Patrao”. En realidad, ambos son “espantavotos”.

******

Encima Peñita caminaba a contramano con la ciudadanía porque le defendió a Miguel Godoy (ANR, cartista), quien se vio obligado a renunciar antes de que le apliquen una “soberana patada” constitucional.

******

Cuentan los que saben que conocidos políticos en Concepción están tomando tierras a gran escala, hecho que preocupa a la población porque no ofrecen trabajo. ¿Para qué será?