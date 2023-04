*******

Esto anunciará el cartismo con bombos y platillos el jueves. Lo presentarán como la “gran victoria” del “Patrão”, quien dicho sea de paso se mantiene bien escondido de las actividades públicas.

El efectivo aún no está en la tesorería colorada, pero se habría recibido ya el OK del citado ente financiero, que tiene un importante vínculo político cartista.

De concretarse, en breve podríamos tener más novedades desde el Norte. ¿Y si pasa lo que pronosticó Soria: Que la ANR corre el riesgo de ser sancionada?

Cuentan los que saben que de obtener los G. 17.000 millones, aún le faltarían algo así como G. 20.000 millones para cubrir los inmensos gastos de campaña para las elecciones del 30 de abril.

Es decir, solo alcanzará a la dupla presidencial y a los candidatos cartistas del primer anillo. El resto: chauchesku. Y los que no se arrodillan al “Patrão”, ni empanadas con pancito van a ligar.

Un grupo de jóvenes valientes desnudó el posible esquema de robo del dinero público en el transporte público mediante el billetaje. Una verdadera vergüenza cómo el dinero del sacrificado contribuyente paraguayo va a los bolsillos de algunos y se somete a un sacrificio inhumano a los ciudadanos de a pie.

Si los responsables no van presos, esto seguirá per secula seculorum. Aquí tienen que intervenir la Secretaría Nacional Anticorrupción, la Fiscalía, el defensor del Pueblo, etc. Todos juntos.

La tarea de estos chicos evidencia que el Viceministerio de Transporte nunca “tuvo ganas” de descubrir algo. Es más, el anterior viceministro “oficializó” las reguladas de buses.

Para que la ciudadanía tome en cuenta: ¿Algún legislador o candidato colorado se interesó en descubrir este sistema del transporte público para beneficiar a los usuarios? La respuesta es NO. Prefieren estar del lado de estos señores.

Esto es apenas un ejemplo de cuan importante somos los ciudadanos de a pie para los políticos. Solo quieren nuestros votos, pero durante cinco años nos castigan con el pésimo servicio.

Un juez admitió la imputación contra el exministro de Obras Públicas de Cartes, Ramón Jiménez Gaona, en el caso metrobús. También alcanza a otros dos exfuncionarios.

¿Quién era el ministro de Hacienda cuando se inició la obra? El presidenciable Santi Peña. El mismo que nos promete que gua’u vamos a estar mejor si llega al Palacio de López.

¿No debería también ser investigado Peña en este tema del metrobús? Seguro que sabe mucho. Curiosamente mantiene silencio sobre la “obra estrella” del Gobierno del “Nuevo Rumbo”.

Algo raro está ocurriendo en el “micro mundo” opositor. Anuncian que siguen en carrera, manteniendo dividida a la oposición. ¿Por qué no querrán derrotar a la ANR, si es el partido de gobierno? Es el equipo a vencer.

Sospechosamente dirigen sus dardos contra la Concertación de Efraín y Sole. ¡Qué raro!

Ayer el partido de Oviedo Matto aclaró que su candidato presidencial, que descabalgó, no se bajó finalmente de la pelea. Algo pasó ahí.