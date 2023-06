*****

El circo de Nenecho, su vocero Mora y Luifer, presidente de la Junta, respecto al estacionamiento tarifado en Asunción no tiene nombre. Este último dice ahora que en la próxima sesión van a tratar el ultimátum del Consorcio, que ya intimó, le pidieron 10 días de gracia, que ya se cumplieron y sigue el supuesto análisis y, peor aun, también una supuesta consulta ciudadana, para resolver algo que ya tienen decidido otorgar.

*****

Además, hasta hoy nadie explicó cómo es que la multa por la rescisión del contrato con Parxin se triplicó de los iniciales US$ 5 millones a los actuales US$ 15 millones que se mencionan como “chúmbale” a todos los que se oponen.

*****

Algunos liberales ya no le quieren ver a Efraín presidiendo el PLRA. Razones deben tener, pero pocos se detienen a analizar al menos un segundo que si la conducción del partido cae en manos de connotados cartollanistas y afines, la orientación “opositora” del liberalismo será regida desde el Quincho de la Av. España o la oficina presidencial de la Junta de Gobierno.

*****

Hablando de las órdenes desde el “quincho del poder”, HC esta semana cometió una pequeña infidencia –o sincericidio– al decir que ser presidente de la ANR se siente como ejercer la presidencia de la República... a juzgar por el hecho de que Rierita, uno de sus principales lamebotas, fue el primer nombre anunciado del Gabinete de Santi, tanta mentira no es.

*****

Habrá que ver si el futuro canciller de Santi, Rubén Ramírez, no recibe algún estirón de oreja por decir que HC no tiene injerencia en la política exterior del nuevo gobierno y que los “significativos” se tendrán que ver por su cuenta con la justicia.

*****

Sea verdad o no esto, el nuevo canciller varió el discurso del cartismo de que todo era una cuestión política del Gobierno de los Estados Unidos y ahora indica que el problema de los “significativos” es con la justicia del país del norte.

*****

Cada vez sorprende más y asusta el manejo de los recursos del Instituto de Previsión Social (IPS). Ahora salta a la luz que calladitos pretendían adjudicar en concepto de “alquiler” algunas propiedades de los asegurados en San Bernardino.

*****

Luego de que saliera a la luz el caso, uno de los involucrados, el fiscal Osmar Legal, dijo que ya pidió que se deje nomás sin efecto su pedido para construirse en un predio de IPS una casa de veraneo.

*****

Hay que seguir atento, porque si bien aparentemente se les aguaron las vacaciones a algunos, el carnaval con las licitaciones sigue felizmente a costa de los asegurados, que a este ritmo habrá que ver si podrán llegar a cobrar su jubilación.

*****

A muchos políticos les falta algún tónico reconstituyente para la memoria, ya que cuando estaban en campaña plantearon una serie de proyectos para ayudar al IPS, y una vez que pasaron las elecciones, le aplicaron el famoso “si te he visto, no me acuerdo”.

*****

Tenemos derecho a sospechar que los que ahora van a usufructuar el poder no estaban tan “preocupados” por los asegurados, al contrario, ahora se relamen pensando en clavarle los colmillos al IPS.

*****

Muchas cosas no cuadran en el manejo de IPS, sobre todo, el monto de la deuda, que sigue creciendo mientras falta de todo en sus hospitales.