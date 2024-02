******

El pitufo gruñón y su patota están desesperados por lo que se viene.

******

Le trató de dictador al titular del PLRA, Hugo Fleitas. ¿Qué debe decir entonces del “Patrão”?

******

Ayer comenzaron las clases y Santi Pet llegó tarde a una institución en San Juan Bautista. Lamentable.

******

Y conste que al día siguiente de asumir el cargo en agosto fue gua’u a leer cuentos con los niños. Muchos habrán creído que iba a “revolucionar” la educación paraguaya. Mooopio. Cada vez estamos peor.

******

Encima, en la escala de prioridades del gobierno colorado cartista está la compra de aviones Tucano por US$ 121 millones y no la adquisición de medicamentos y arreglo de instituciones educativas por ejemplo.

******

Solo los perifoneros y fanáticos cartistas creen el discurso de que con los Tucano vamos a combatir el narcotráfico. ¿Por qué no compran radares para detectar aeronaves narco que vuelan a baja altura?

******

Además, si no hay ley de derribo de aviones, ¿cómo cuernos harán? ¿Saldrán los Tucano a pasearse por el aire y a quemar combustible sin posibilidad de hacer absolutamente nada? ¿O llevarán un megáfono para pedirles por favor a los pilotos narco que aterricen?

******

Este tema de los aviones tiene toda la pinta de que hay una feroz “cometa” detrás. Los brasileños le ofrecieron a Uruguay cada aeronave por US$ 3,3 millones y al Paraguay por US$ 20 millones con el plus de arreglar aviones viejos, hangar, capacitación, etc.

******

Si realmente este Gobierno quisiera que el país esté mejor, tendría que comenzar con educación y salud. Pero prefieren hacer videítos y autoentrevistas.

******

Otro “golazo” internacional del Gobierno de “vamos a estar mejor”. La Cancillería, por orden de Santi Pet o el “Patrão”, convocará a los embajadores que visitaron a la exsenadora Kattya González. Así se comportan los totalitarios.